    মাকে ছেড়ে দাও! বিয়ের পর এই চাপ সহ্য না করতে পেরে আত্মহত্যার চেষ্টা দেবলীনার

    হাসিমুখে সব সময় ছবি পোস্ট করতে দেখা যায় সংগীতশিল্পী দেবলীনা নন্দীকে। জীবনের খুঁটিনাটি সব কিছুই তিনি তুলে ধরেন সোশ্যাল মিডিয়ার পর্দায়। ২০২৪ সালে সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলেন প্রবাহ নন্দীর সঙ্গে যিনি কর্মসূত্রে একজন পাইলট। সবকিছুই ঠিক ছিল কিন্তু আচমকা, ঘটলো ছন্দপতন।

    Published on: Jan 04, 2026 10:59 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    হাসিমুখে সব সময় ছবি পোস্ট করতে দেখা যায় সংগীতশিল্পী দেবলীনা নন্দীকে। জীবনের খুঁটিনাটি সব কিছুই তিনি তুলে ধরেন সোশ্যাল মিডিয়ার পর্দায়। ২০২৪ সালে সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলেন প্রবাহ নন্দীর সঙ্গে যিনি কর্মসূত্রে একজন পাইলট। সবকিছুই ঠিক ছিল কিন্তু আচমকা, ঘটলো ছন্দপতন।

    সোশ্যাল মিডিয়ায় আচমকাই দেখা যায় দেবলীনার একটি লাইভ যেখানে তাঁকে বলতে শোনা যায় তিনি ভালো নেই। ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনের টানাপোড়েনে কার্যত বিধ্বস্ত তিনি। তবে কাজের ক্ষেত্রে যতটা তিনি চিন্তিত তার থেকেও বেশি চিন্তিত ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে।

    আরও পড়ুন: নতুন বছরেই সুখবর, ফের হিন্দি ছবির নায়িকা প্রান্তিকা, বিপরীতে থাকবেন কে?

    দেবলীনা জানান, বিয়ের পর থেকেই তার মাকে নিয়ে সকলের সমস্যা। তিনি সবসময় সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে চলতেই ভালোবাসেন কিন্তু সকলের মন জয় করার চেষ্টা করলেও তিনি অবশেষে হেরে যান। শ্বশুরবাড়ির নাম না উল্লেখ করেই দেবলীনা বলেন, সংসার করতে গিয়ে তাকে একটা কথা বারবার শুনতে হয় মাকে ছেড়ে দিতে হবে। কাজ নিয়েও একাধিক সমস্যা বাড়িতে।

    লাইভ চলাকালীন দেবলীনা বারবার বলেন, আমি অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু আর পারলাম না। এই লাইভটা হয়তো যখন সকলে দেখবে তখন আমি থাকবো না। হয়তো আমাকে নিয়ে নিউজ তৈরি হয়ে যাবে। তবে আমি চেয়েছিলাম আমার জীবনের শেষ সময়ে আমি সেজেগুজে থাকি তাই আজ খুব সুন্দর করে সেজেছি।

    দেবলীনার কথা শুনে নেট দুনিয়ার বাসিন্দাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে মানসিকভাবে এতটাই তিনি বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছেন যে জীবনের চরম সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন তিনি। সকলে কমেন্ট করে বারবার দেবলীনাকে মন শক্ত করতে বলেন। আবেগের বশে যাতে ভুল পদক্ষেপ তিনি না নিয়ে ফেলেন, সেই অনুরোধ সকলে বারবার করতে থাকেন।

    আরও পড়ুন: পরিচালকের ভুলে সিনেমায় থেকে যায় ‘কোয়েল’ নামটি, জানেন অভিনেত্রীর আসল নাম কী?

    কিন্তু লাইভ শেষ হওয়ার কয়েক ঘন্টা পরেই জানা যায় দেবলীনা হাসপাতালে ভর্তি। ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন তিনি। দেবলীনার খুব ভালো বন্ধু সায়ক ইতিমধ্যেই একটি ছবি পোস্ট করেছেন যেখানে দেখা যাচ্ছে হাসপাতালে বেডে শুয়ে রয়েছেন গায়িকা।

    সায়কের পোস্ট দেখে বোঝা যায় দেবলীনা এখন বিপদমুক্ত রয়েছেন। ইতিমধ্যেই এই ব্যাপারটি নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে পুলিশ। ঠিক কোন পরিস্থিতিতে পড়ে এমন চরম সিদ্ধান্ত নিতে হল গায়িকাকে, সেই সবকিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আপাতত গায়িকা যাতে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠেন সেই কামনাই করছেন সকলে।

