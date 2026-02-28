দায়িত্বের ভারে হবে কি ইচ্ছেপূরণ? স্বপ্নে মোড়া ‘কমলা নিবাস’-এর নতুন প্রোমো

দায়িত্বের ভারে হবে কি ইচ্ছেপূরণ? স্বপ্নে মোড়া ‘কমলা নিবাস’-এর নতুন প্রোমো
কিছুদিন আগেই জি বাংলার পক্ষ থেকে 'কমলা নিবাস' -এর প্রথম প্রোমো প্রকাশ্যে আনা হয়েছিল। জানা গিয়েছিল এই মেগায় জুটি বাঁধতে চলেছেন সোহিনী সেনগুপ্ত ও দেবশঙ্কর হালদার। মধ্যবিত্ত সংসারের এক সহজ সরল প্রতিচ্ছবি উঠে এসেছিল সেই প্রোমোয়। এবার প্রকাশ এল মেগার দ্বিতীয় প্রোমো। স্বপ্নে মোড়া এই প্রোমো চমকে ঠাসা।
প্রোমোর শুরুতেই দেখা গিয়েছে একটা বিয়েবাড়ির আবহ। বাড়ি জুড়ে সাজো সাজো রব। কোথাও গাড়ি সাজানো হচ্ছে আবার কোথাও ভিয়েনে তৈরি হচ্ছে গরম গরম রসগোল্লা। আর সেই বিয়ে কাজ নিয়ে দারুণ ব্যস্ত সোহিনী পর্দার 'কমলা'। অন্যদিকে, আবার নতুন বাড়িতে গৃহপ্রবেশের ধূম। হাতের থালায় ঘট সাজিয়ে দেবশঙ্কর ‘শ্রীনিবাস’ স্ত্রী কমলাকে নিয়ে পা রাখছে তাঁদের নতুন বাড়িতে। চোখে একরাশ মুগ্ধতা আর বিস্ময়।
তারপর ফের বিয়েবাড়ি সেখানে কমলা শ্রীনিবাসের মেয়ে (দেবাদৃতা) সাজছে বিয়ের সাজে। তাঁকে ঘিরে চলছে নানা মজার আলোচনা। তারপর সেই মেয়ের বিয়ে আর বাবা-মায়ের চোখভরা আনন্দাশ্রু। তারপর আবার সেই গৃহপ্রবেশের মিষ্টি পায়েসের গন্ধে মম বাড়ি। সব মিলিয়ে বেশ উৎসবের মেজাজ। তার মধ্যেই নতুন বাড়িকে সঙ্গে নিয়ে চলছে সেলফি তোলা। কিন্তু সেখান থেকে হঠাৎই উধাও কমলা। শ্রীনিবাসই প্রথমে খেয়াল করে তা। তারপর তাঁকে ডাকতে শুরু করে। আর সেই ডাকেই ঘুম ভেঙে যায় কমলার। আসলে তাঁরা দু'জনেই স্বপ্ন দেখছিল। কমলার চোখ ঘিরে ছিল মেয়ের ধুমধাম করে বিয়ের স্বপ্ন আর শ্রীনিবাসের স্বপ্ন জুড়ে শুধুই 'কমাল নিবাস'। তার মধ্যেই বাড়িতে কারেন্ট চলে যায়, বিল দিতে না পারার জন্য। কিন্তু তাতে ভালোবাসা বা মুখের হাসিতে কোনও ভাটা নেই। অল্প সম্বলে তাদের সেই স্বপ্ন কি পূরণ হবে? সেই উত্তরই মিলবে জি বাংলার এই নতুন মেগায়। তবে কবে থেকে এই মেগা সম্প্রচারিত হবে তা অবশ্য এখনও চ্যানেলের পক্ষ থেকে সামনে আনা হয়নি।
প্রসঙ্গত, এই মেগায় কমলা ও শ্রীনিবাসের মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে দেবাদৃতা বসু এবং সংহতি বন্দ্যোপাধ্যায়। এই গল্পে দেবাদৃতার বিপরীতে অভিনয় করবেন পরমব্রত অর্থাৎ দম্পতির জামাইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করবেন তিনি। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে ধারাবাহিকের শুটিং।
২৬ ফেব্রুয়ারি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে পরমব্রত পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করছিলেন। এই ছবিতে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় অভিনেতাকে। যদিও তিনি জানিয়েছিলেন কেন তিনি ১৫ বছর পর এই আবার ফিরে এসেছেন তা তিনি ধীরে ধীরে জানাবেন।
পরমব্রতর ছবি প্রকাশ্যে আসার পরেই জানা যায় তাঁর ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়োতে যাওয়ার আসল কারণ। বহুদিন পর আবার তিনি ফিরে আসছেন নিজের চেনা গণ্ডিতে। টেলিভিশনের পর্দায় পরমব্রতকে দেখতে পাওয়া যাবে এই খবর শুনে বেজায় খুশি অভিনেতার ভক্তরাও।