Deepika-Dua: ব্যাগে আধখাওয়া ‘থেপলা’, মুখে নার্সারি রাইম! দীপিকার জীবনের একমাত্র অবসেশন কী?

Deepika-Dua: ব্যাগে আধখাওয়া ‘থেপলা’, মুখে নার্সারি রাইম! দীপিকার জীবনের একমাত্র অবসেশন কী?
দীপিকা পাড়ুকোনের জীবনে এখন বসন্ত, আর সেই বসন্তের নাম ‘দুয়া’। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে মা হিসেবে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে দীপিকা মিষ্টি গোপন তথ্য শেয়ার করেছেন।
পর্দার ‘মস্তানি’ হোক বা ‘পদ্মাবতী’— দীপিকা পাড়ুকোন বরাবরই তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে ভক্তদের মন জয় করেছেন। কিন্তু মা হওয়ার পর তাঁর এক অন্য রূপ দেখছে বিশ্ব। কেরিয়ারের মধ্য়গগণে মা হয়েছেন নায়িকা। মাতৃত্বকে আলিঙ্গন করার পর নিজের অভিনয়ে কেরিয়ারের সঙ্গে আপোস করতে তৈরি তিনি। বেঁধে দিয়েছেন কাজের সময়। ৮ ঘণ্টা। দিনের বাকিটুকু তাঁর মেয়ের জন্য়। সম্প্রতি নিজের কন্যাসন্তান দুয়া-কে নিয়ে মনের কথা উজাড় করে দিলেন অভিনেত্রী। দীপিকা স্পষ্ট জানালেন, তাঁর এই মুহূর্তের একমাত্র ‘অবসেশন’ হল তাঁর মেয়ে দুয়া। আর রণবীর-ঘরনির এই মাতৃত্বকালীন আবেগ দেখে মুগ্ধ নেটদুনিয়া।
দীপিকা পাড়ুকোনের লেটেস্ট ‘অবসেশন’ কী? এমন প্রশ্নে মুচকি হেসে দীপিকার উত্তর, ‘অবসেশনের আগে ‘বর্তমান’ শব্দটা বসাবেন না। আমার মেয়ে দুয়াই আমার জীবনের চিরস্থায়ী অবসেশন’। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে রণবীর-ঘরনি ফাঁস করলেন মাতৃত্বের এমন কিছু মজার এবং আবেগপ্রবণ মুহূর্ত, যা দীপিকাকে ভক্তদের কাছে আরও প্রিয় করে তুলেছে।
সাধারণত দীপিকার মতো সুপারস্টারদের ব্যাগে দামী মেকআপ বা গ্যাজেট থাকে বলেই আমরা জানি। কিন্তু দীপিকা জানালেন অন্য গল্প। তাঁর ব্যাগের মধ্যে সবথেকে ‘অদ্ভুত’ জিনিসটি কী? দীপিকা হাসতে হাসতে বলেন, ‘একটা আধখাওয়া থেপলার টুকরো (গুজরাটি পদ)!’ আসলে ছোট্ট দুয়া থেপলা খাচ্ছিল, আর তার অবশিষ্টাংশ যে কখন অজান্তেই মায়ের ব্যাগে ঢুকে পড়েছে, তা টেরও পাননি অভিনেত্রী। যে কোনও মায়ের কাছেই এই অভিজ্ঞতা খুব চেনা।
ক্যারাওকি গানেও বদল: দীপিকা পাড়ুকোনের পছন্দের ক্যারাওকি গান এখন আর কোনও বলিউড রোমান্টিক নম্বর নয়। তিনি জানালেন, সারাদিন তাঁর মুখে এখন একটাই গান ঘোরে— ‘হেড, শোল্ডারস, নিস অ্যান্ড টোস’ (Head, Shoulders, Knees and Toes)। মেয়ের পছন্দের নার্সারি রাইমই এখন দীপিকার প্লে-লিস্টের শীর্ষে। এমনকি সারাদিনে সবথেকে বেশি যে কথাটি তিনি বলেন, সেটি হল মেয়ের উদ্দেশ্যে বলা— ‘আই লাভ ইউ’।
অভিনেত্রী না হলে কী হতেন দীপিকা? অভিনয় জীবনের বাইরে দীপিকার আরও একটি পছন্দের জায়গা রয়েছে। তিনি জানান, যদি অভিনেত্রী না হতেন, তবে হয়তো তিনি একজন ‘ইন্টেরিয়র ডিজাইনার’ হতেন। তবে স্বামী রণবীর সিং-এর ধারণা অন্যরকম। রণবীরের মতে, দীপিকা যেভাবে যুক্তি দিয়ে কথা বলেন, তাতে তিনি একজন তুখোড় ‘আইনজীবী’ (Lawyer) হতে পারতেন।
মেয়ের আধখাওয়া খাবার ব্যাগে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো থেকে শুরু করে সারাক্ষণ নার্সারি রাইম গুনগুন করা— দীপিকার এই ‘মম লাইফ’ এখন সমাজমাধ্যমে দারুণ ভাইরাল। দীপিকা প্রমাণ করে দিলেন, দিনের শেষে মাতৃত্বই হলো পৃথিবীর সবথেকে বড় এবং সুন্দরতম কাজ।
রণবীর-দীপিকার নতুন ইনিংস: ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে দীপিকা ও রণবীরের কোল আলো করে আসে দুয়া। মা হওয়ার পর কিছুদিন বিরতি নিয়েছিলেন দীপিকা। তবে খুব শীঘ্রই তাঁকে পেশাদার কাজেও দেখা যাবে। কিন্তু কাজ যাই থাক, দীপিকার অগ্রাধিকার যে এখন শুধুই তাঁর ‘ছোট্ট দুয়া’, তা তিনি আবারও প্রমাণ করে দিলেন।
কিছুদিন আগেই দীপিকা দুয়া-র খুদে পায়ের একটি মিষ্টি ছবি শেয়ার করেছিলেন, যা দেখে আবেগে ভেসেছিল টিনসেল টাউন। এবার তাঁর এই ‘অবসেশন’ মন্তব্য যেন সেই ভালোবাসার গল্পেই নতুন মাত্রা যোগ করল।