গত মাসেই ভক্তদের সঙ্গে পালন করেছিলেন জন্মদিন, দীপিকার বিশেষ দিনে ছবি হল ভাইরাল

৫ জানুয়ারি দীপিকা পাড়ুকোন ৪০ বছর বয়সে পদার্পণ করলেন। বর্তমানে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন তিনি। কিন্তু আপনি হয়তো জানেন না, বিদেশে উড়ে যাওয়ার আগে ভারতে নিজের জন্মদিন পালন করেছেন দীপিকা। অভিনেত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে সেই ছবি ভাগ করে নিলেন অভিনেত্রীর ভক্তরা।
ভক্তদের শেয়ার করা ছবিতে দেখা যাচ্ছে সকলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কেক কেটে জন্মদিন পালন করছেন অভিনেত্রী। ভক্তদের সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি তাদের সঙ্গে কাটিয়েছেন সময়। অভিনেত্রীর ওম শান্তি ওম সিনেমার আখোমে তেরি গানটি গাইতে দেখা যায় ভক্তদের। মার্কিন সফরে যাওয়ার আগে গত ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন দীপিকা নিজেই।
দীপিকার সঙ্গে কাটানো সেই মুহূর্তের বিভিন্ন ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন ভক্তরা যেখানে দেখা যাচ্ছে তিনি একের পর এক ভক্তদের সঙ্গে সোফায় বসে ছবি তুলেছেন। দীপিকার সঙ্গে সময় কাটাতে পেরে খুশি ভক্তরাও।
সব থেকে বড় কথা হল, এই অনুষ্ঠানের জন্য যে ভক্তদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের বিমানের টিকিটের খরচ পর্যন্ত দিয়েছিলেন দীপিকা নিজেই। এমনকি তাদের প্রত্যেককে কিছু না কিছু উপহার সামগ্রী দিয়েছিলেন অভিনেত্রী। অভিনেত্রী সঙ্গে কাটানো মুহূর্ত যে ভক্তদের কাছে চিরকালের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে, সে কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় বারবার লিখেছেন তাঁরা।
প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে মার্কিন মুলুকে বসে ধুরন্ধর ছবির সাফল্য উপভোগ করছেন দীপিকা এবং রণবীর। সম্প্রতি বাস্কেটবল খেলতেও দেখা যায় অভিনেত্রীকে। বিদেশ থেকে ঘুরে এসেই শাহরুখ খানের সঙ্গে কিং ছবির প্রচারে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন দীপিকা। আপাতত তাই নিজের সময়টুকু পুরোটাই উজাড় করে দিয়েছেন পরিবারের জন্য।