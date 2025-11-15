Edit Profile
    দুটি ছবি থেকে বাদ, তাও ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে নারাজ দীপিকা, কেন?

    প্রথমে স্পিরিট, তারপর কল্কি ২৮৯৮ এই দুটি ছবি থেকে পরপর বাদ দিয়ে দেওয়া হয় দীপিকা পাড়ুকোনকে। প্রথম ছবি থেকে বাদ পড়ার পরেই শুরু হয়ে যায় বিতর্ক। সামনে উঠে আসে ৮ ঘন্টার শিফটে কাজ করার বিষয়টি। কল্কি সিক্যুয়েল থেকে বাদ পড়ার পর সেই বিতর্ক আরও কিছুটা মাথাচারা দিয়ে ওঠে।

    Published on: Nov 15, 2025 4:21 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে নারাজ দীপিকা, কেন? (Photo: Instagram)
    সম্প্রতি হারপার্স বাজার ইন্ডিয়ার সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে দীপিকা জানান, কেন তিনি আট ঘন্টার কাজের কথা বলেছিলেন। পরপর দুটি ছবি থেকে বাদ পড়ে যাওয়ার পরেও কেন নিজের জায়গা থেকে নড়েননি তিনি। শুধু তিনি একা নন, এই বিষয়ে কেন সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন তিনি।

    দীপিকা বলেন, ‘মাতৃত্ব আমার জীবনে সবকিছু বদলে দিয়েছে। ওই জন্য কথাতেই বলে, তুমি যখন একজন মা হবে তখনই বুঝতে পারবে। এই কথাটি ভীষণ সত্য। এখন আমি অনেক বেশি শ্রদ্ধা করি মায়েদের। তুমি হয়তো ভাববে যে কাজ এবং মাতৃত্ব একসাথে এগিয়ে নিয়ে যাবে কিন্তু বাস্তবে সেটা অনেক অনেক কঠিন। নতুন মায়েদের কাজে ফিরে আসার সময় অনেক বেশি সমর্থন করা উচিত বলে আমার মনে হয়।’

    শিল্পীদের কেন ৮ ঘন্টার কাজ করা প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করায় অভিনেত্রী বলেন, ‘আমরা এই অতিরিক্ত কাজ করাকে আমাদের জীবনে একটি স্বাভাবিক অঙ্গ বলে ভেবে নিয়েছি। আমরা যখন ভীষণ ক্লান্ত হয়ে যাই তখন সেটাকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে ভুল করি। দিনে আট ঘন্টা কাজ যথেষ্ট একটি শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য। আপনি যদি সুস্থ থাকেন তবেই আপনি আপনার সেরাটা দিতে পারবেন। একজন ক্লান্ত ব্যক্তিকে কখনওই কাজ করাতে পারবেন না।’

    দীপিকা আরও বলেন, ‘আমি আমার নিজের অফিসে সোমবার থেকে শুক্রবার আট ঘন্টা কাজ করি। আমাদের পিতৃত্ব এবং মাতৃত্ব দুটি বিষয়কেই সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিশুদের কর্ম ক্ষেত্রে আনার বিষয়টিকেও স্বাভাবিক করে তোলা উচিত ভারতবর্ষে।’ প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসে দুয়াকে জন্ম দেওয়ার পর দীপিকা কিছুদিন কাজ থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিলেন।

    পুনরায় কাজে ফেরার সময় একাধিক সমস্যা সম্মুখীন হতে হয় অভিনেত্রীকে। তবে দুটি ছবি থেকে বাদ পড়ে গেলেও এখন তিনি শাহরুখ খানের ‘কিং’ ছবি নিয়ে ব্যস্ত। এছাড়া আল্লু অর্জুনের বিপরীতে অ্যাটলি পরিচালিত AA22 x A6 ছবিতেও কাজ করবেন তিনি। শুধু তাই নয়, একাধিক বিজ্ঞাপনে কাজ করছেন অভিনেত্রী।

