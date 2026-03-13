‘শিশুদের দমবন্ধ লাগছে…’, মুম্বইয়ে বাড়তে থাকা দূষণ নিয়ে চিন্তায় দীপিকা

‘শিশুদের দমবন্ধ লাগছে…’, মুম্বইয়ে বাড়তে থাকা দূষণ নিয়ে চিন্তায় দীপিকা
মুম্বইয়ের বায়ু দূষণ উদ্বেগজনক পর্যায়ে, দীপিকা পাড়ুকোন জরুরি পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন।
গত বৃহস্পতিবার সকালে মুম্বইয়ের বিভিন্ন অংশে ঘন ধোঁয়াশার চাদরে ঢেকে যায়, যার ফলে দৃশ্যমানতা কমে যায় অনেকটা। বলিউড তারকা দীপিকা পাড়ুকোন মুম্বইয়ের অবনতিশীল বায়ু মানের বিষয়ে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং নাগরিকদের স্বাস্থ্যের জন্য জরুরি পদক্ষেপ নিতে কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। দীপিকা পাড়ুকোন মুম্বইয়ের এই খারাপ AQI নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে, অভিনেত্রী শহরের এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (AQI) ম্যাপের একটি স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন, যা মেট্রোপলিটন অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে উদ্বেগজনক দূষণের মাত্রা দেখিয়েছে।
পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে দীপিকা লিখেছেন, ‘এই শহর ও এর শিশুদের দমবন্ধ লাগছে! এটা কী ঠিক? কিছু করুন।’ তিনি শহরের পৌর কর্তৃপক্ষ, মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং এর স্বাস্থ্য বিভাগকেও ট্যাগ করেছেন, তাদের অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন।
এই মুহূর্তে মুম্বইয়ের AQI ১৫৯ রেকর্ড করা হয়েছে, যা ‘অস্বাস্থ্যকর’ বায়ু মানের বিভাগের অধীনে পড়ে। দীপিকার আগে, অভিনেত্রী সায়ামী খের এবং রিচা চাড্ডাও মুম্বাইয়ের অবনতিশীল বায়ুর মান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। সায়ামী ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, ‘আমি দশ বছর আগে প্রতিদিন সকালে আমি কার্টার রোডে সমুদ্রের বাতাস নিতে যেতাম। সেই বাতাসই আমাকে এই শহরের প্রেমে ফেলেছিল। আমি আবার তা অনুভব করতে চাই। এখন আমি আমার জুতো বাঁধার আগে মাস্ক পরে নিই। এটি আমাকে মহামারীর সময়ে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। বাতাসে কোনও ভাইরাস নেই ঠিকই কিন্তু এই বাতাস পুরোটাই দূষিত।’
অন্যদিকে, রিচা এই খারাপ AQI-কে একটি ‘মানব সৃষ্ট ট্র্যাজেডি’ বলে অভিহিত করেছেন এবং এই বিষয়ে সরকারের মনোযোগের অভাবের জন্য হতাশা প্রকাশ করেছেন। ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই মুম্বইয়ের AQI মাত্রা উদ্বেগজনক। সবমিলিয়ে এই মুহূর্তে দিল্লির পাশাপাশি মুম্বইয়ের অবস্থা সঙ্কটজনক।
দীপিকা পাড়ুকোনের আসন্ন কাজ সম্পর্কে:
দীপিকা পাড়ুকোনকে পরবর্তীতে সিদ্ধার্থ আনন্দের আসন্ন ছবি 'কিং'-এ দেখা যাবে। এই ছবিতে শাহরুখ খান প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন, এছাড়াও সুহানা খান, জয়দীপ আহলাওয়াত, সৌরভ শুক্লা এবং অভিষেক বচ্চন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকবেন। 'ওম শান্তি ওম', 'চেন্নাই এক্সপ্রেস', 'জওয়ান' এবং 'পাঠান'-এর পরে শাহরুখ এবং দীপিকার ষষ্ঠ ছবি হতে চলেছে এটি।
২৪ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ‘কিং’। দীপিকার হাতে আরও একটি ছবি রয়েছে, যা হল 'AA22 A6', পরিচালনায় রয়েছেন অ্যাটলি। এই ছবিটি একটি সাই-ফাই অ্যাকশনার হবে এবং এতে প্রধান চরিত্রে থাকবেন আল্লু অর্জুন। এটি বর্তমানে নির্মাণাধীন এবং ২০২৭ সালে মুক্তি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
দীপিকা সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা পরিচালিত 'স্পিরিট' ছবিতেও যুক্ত ছিলেন, কিন্তু প্রযোজকদের সাথে তার আট ঘণ্টার কাজের শিফট এবং লাভের অংশীদারিত্বের দাবি প্রযোজকদের পছন্দ না হওয়ায় তিনি প্রকল্পটি থেকে সরে আসেন বলে জানা গেছে। তিনি 'কাল্কি ২৮৯৮ এডি'-এর সিক্যুয়েলের চলমান শুটিংয়েও অংশ নিচ্ছেন না, যা বর্তমানে নির্মাণাধীন রয়েছে।