    Deepika Padukone: ফ্য়ানেদের ১৫ হাজারি উপহার দীপিকার, সাথে এলাহী পেটপুজো! প্লেনভাড়াও দিল দুয়ার মা

    দীপিকা পাড়ুকোন তাঁর ৪০তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে ফ্যানেদের সঙ্গে মোলাকাত করেন। সেখানে নিজের হাতে বাছাই করা উপহার তুলে দিলেন ভক্তদের হাতে।

    Published on: Jan 06, 2026 7:51 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন সোমবার তাঁর ৪০তম জন্মদিন উদযাপন করছেন। জন্মদিনের আগে নিজের ফ্যানেদের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎ সারেন দীপিকা, বেশ কয়েক বছর ধরেই তিনি এমনটা করে আসছেন। সেই ধারায় এবারও ছেদ পড়েনি। কয়েক দিন আগে মুম্বাইয়ে একটি অন্তরঙ্গ ফ্যান মিটের আয়োজন করেছিলেন। অনুরাগীদের সঙ্গে শুধু কোয়ালিটি টাইম কাটানি দুয়ার মা, তাঁদের জন্য এলাহি খাওয়াদাওয়া থেকে শুরু করে দামী উপহারের ব্যবস্থা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, অন্য শহর থেকে আসা অনুরাগীর বিমানভাড়াও গুণেছেন খোদ দীপিকা।

    ফ্য়ানেদের ১৫ হাজারি উপহার দীপিকার, সাথে এলাহী পেটপুজো! প্লেনভাড়াও দিল দুয়ার মা

    দীপিকার একটি ফ্যান পেজ ফ্যান মিটের ভিতরের ছবি এবং ভিডিও শেয়ার করেছে, যা প্রকাশ করেছে যে অভিনেতা এমনকি একজন ভক্তের জন্য বিমানের টিকিট বুক করেছিলেন এবং বিমানবন্দর থেকে তাঁকে নিয়ে আসবার জন্য একটি গাড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন। ভেন্যুটি একটি ক্রিসমাস-থিমযুক্ত সেটআপ দিয়ে সজ্জিত ছিল, পোলারয়েড ফটোগ্রাফ দিয়ে সজ্জিত একটি বিশাল ক্রিসমাস ট্রিও ছিল। এই অনুষ্ঠানের একটি ভিডিও অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে দীপিকাকে ঘিরে আছে ভক্তদের ঢল। সুবিশাল ত্রিস্তরীয় কেক কাটছেন নায়িকা।

    Deepika’s cake cutting ceremony with her fans
    byu/AgitatedChip1110 inBollyBlindsNGossip
