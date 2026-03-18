Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ইন্টারনেটে ভাইরাল ৮ ঘণ্টা শিফটের পক্ষে লেখা পোস্ট, লাইক দিলেন স্বয়ং দীপিকা

    দীপিকা পাড়ুকোন কর্মজীবনের ভারসাম্য ও নতুন মায়েদের কথা ভেবে ৮ ঘণ্টার কর্মদিবসের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। তাঁর এই দাবি বলিউডের তারকাদের মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

    Mar 18, 2026, 17:18:08 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালে সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার ‘স্পিরিট’ ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন। নেপথ্যে যে কারণটি ছিল সেটা নিয়ে তৈরি হয়েছিল বিরাট বড় বিতর্ক। অভিনেত্রীর কথা অনুযায়ী, তিনি ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে রাজি ছিলেন না, সেই দাবি মানতে নারাজ ছিলেন পরিচালক, ফলে ছবি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন নায়িকা।

    ইন্টারনেটে ভাইরাল ৮ ঘণ্টা শিফটের পক্ষে লেখা পোস্ট (Photo: Instagram)

    তবে শুধুমাত্র ‘স্পিরিট’ নয়, ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’ ছবি ছেড়েও বেরিয়ে এসেছিলেন দীপিকা। দায়ী করা হয়েছিল অভিনেত্রীর অপেশাদার মানসিকতাকে। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যাপারটি নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল নেটপাড়া। বলিউড থেকে টলিউড, সব ইন্ডাস্ট্রির নামিদামি ব্যক্তিত্বরা এই বিষয় নিয়ে নিজেদের মত প্রকাশ করেছিলেন।

    সম্প্রতি একটি ডিজিটাল মিডিয়া প্লাটফর্মে অভিনেত্রীর ৮ ঘন্টা কাজের দাবির পক্ষে একটি মতামত প্রকাশ হয়, যার ফলে এই বিষয়টি নিয়ে আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় নতুন করে আলোচনা তৈরি হয়েছে। কিন্তু সব থেকে বড় কথা হল, ‘দ্য কুইন্ট’ নামের পেজের তরফ থেকে শেয়ার করা এই পোস্টে লাইক দিয়েছেন স্বয়ং দীপিকা।

    নিবন্ধটি লিখেছেন লেখিকা দেবীপর্ণা চক্রবর্তী। তাঁর লেখায় উল্লেখ করা হয়েছে কীভাবে ইন্ডাস্ট্রির এই ভেদাভেদ সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন দীপিকা। একদিকে যখন পুরুষ অভিনেতারা বছরের পর বছর নির্দিষ্ট সময়ের শিফটে কাজ করছেন তখন একজন মহিলা অভিনেত্রী ৮ ঘন্টার শিফটে কাজের দাবি করলেই কীভাবে সেটা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়ে যায়?

    এই পোস্টে শুধুমাত্র দীপিকা লাইক দিয়েছেন তা নয়। বহু নেটিজেন আরও একবার নিজেদের মতামত প্রকাশ করেছেন এই পোস্টের কমেন্ট বক্সে। একজন লিখেছেন, ‘লিঙ্গ বৈষম্য ভীষণ স্পষ্ট সব জায়গায়। যদি অভিনেত্রীরা শাহরুখ খান বা সলমন খানের মতো দেরি করে সেটে আসতেন, তাহলে তাঁদের সেট থেকে বের করে দেওয়া হতো অথবা অপমান করা হত।’

    অন্য একজন লিখেছেন, ‘আমি অবশ্যই দীপিকাকে সমর্থন করি। ৮০ অথবা ৯০ দশকেও একটি সিনেমা দিনে আট ঘন্টার শিফটে শ্যুট করা হয়েছে। পুরুষ অভিনেতার অনেক সময় শালীনতা দেখান না অথবা দেরি করে আসেন। কেন একজন অভিনেত্রী অন্যের জন্য অপেক্ষা করবেন?’

    প্রসঙ্গত, দীপিকাকে আগামী দিনে শাহরুখ খানের বিপরীতে ‘কিং’ ছবিতে দেখতে পাওয়া যাবে। এছাড়াও আল্লু অর্জুনের বিপরীতে একটি সিনেমায় অভিনয় করার কথা দীপিকার।

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes