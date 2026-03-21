    বিতর্কিত সেতারবাদক ঋষভের কনসার্টে দীপিকা, পাশের সুন্দরীকে চেনেন? রয়েছে রণবীর যোগ

    বলিউডের ‘মস্তানি’ দীপিকা পাড়ুকোন বরাবরই শাস্ত্রীয় সংগীত এবং সৃজনশীল শিল্পের অনুরাগী। গত রাতে মুম্বাইয়ের এক বিশেষ সন্ধ্যায় তাঁকে দেখা গেল প্রখ্যাত সেতারবাদক ঋষভ রিখিরাম শর্মার লাইভ কনসার্টে। মা হওয়ার পর দীপিকার এই পাবলিক অ্যাপিয়ারেন্স এখন নেটপাড়ায় দারুণ চর্চায়

    Mar 21, 2026, 17:33:43 IST
    By Priyanka Mukherjee
    গ্ল্যামার আর শাস্ত্রীয় সংগীতের এক অপূর্ব মেলবন্ধন দেখা গেল মুম্বাইয়ের বুকে। বিতর্কিত সেতারবাদক ঋষভ রিখিরাম শর্মার পারফরম্যান্স উপভোগ করতে হাজির হয়েছিলেন বলিউড কুইন দীপিকা পাড়ুকোন। সাধারণ সাজে অথচ আভিজাত্যে ভরপুর দীপিকার উপস্থিতি কনসার্টের জেল্লা যেন আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। নিজেকে রবিশঙ্করের শেষ শিষ্য বলে দাবি করে, হালে বিতর্কে জড়িয়েছেন ঋষভ। তাঁরই কনসার্টে এবার হাজির দীপিকা।

    বিতর্কিত সেতারবাদক ঋষভের কনসার্টে দীপিকা, পাশের সুন্দরীকে চেনেন? রয়েছে রণবীর যোগ
    বিতর্কিত সেতারবাদক ঋষভের কনসার্টে দীপিকা, পাশের সুন্দরীকে চেনেন? রয়েছে রণবীর যোগ

    অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ:

    ঋষভ রিখিরাম শর্মা তাঁর ‘Sitar for Mental Health’ ট্যুরের জন্য পরিচিত। দীপিকা নিজেও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করছেন (Live Love Laugh Foundation-এর মাধ্যমে)। তাই ঋষভের এই বিশেষ শো-তে দীপিকার উপস্থিতি এক গভীর তাৎপর্য বহন করে। ভিডিওতে দেখা গেছে, সেতারের প্রতিটি মূর্ছনা অত্যন্ত মন দিয়ে উপভোগ করছেন অভিনেত্রী।

    দীপিকার লুকে মুগ্ধ অনুরাগীরা:

    মা হওয়ার পর দীপিকাকে খুব একটা বাইরে দেখা যাচ্ছিল না। এই অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখা গেল একেবারে ক্যাজুয়াল অথচ স্টাইলিশ লুকে। লাল, সোনালি ও কালো রঙের রাজকীয় স্যুট ছিল দীপিকার পরনে। চুলে ছিল খোঁপা, হালকা জুয়েলারি আর মিষ্টি হাসিতেই মন জিতলেন দুয়ার মা। কোনও জাঁকজমক নয়, বরং একজন সাধারণ শ্রোতা হিসেবে সংগীতের প্রতি তাঁর এই ভালোবাসা মন জয় করেছে সবার। এদিন রণবীর পাশে ছিলেন না, তবে পরিবারের সঙ্গেই ঋষভের সেতারের তান শুনতে হাজির হয়েছিলেন দীপিকা। রণবীর সিংয়ের বোন রিতিকা ভবনানি এবং মা অঞ্জু ভাবনানির সঙ্গে এদিনের অনুষ্ঠানে পৌঁছান দীপিকা।

    সৌন্দর্যে দীপিকাকে টেক্কা দেবেন তাঁর ননদিনি। কালো রঙা ঢিলেঢালা ইন্দো-ওয়েস্টার্ন পোশাকে ভারী মিষ্টি লাগছিল রণবীরের বোনকে।

    ঋষভ ও দীপিকার সমীকরণ:

    কনসার্ট শেষে দীপিকা ঋষভের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁর অসাধারণ বাজনার প্রশংসা করেন। ঋষভ নিজেও দীপিকাকে দর্শকাসনে পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। সেতারের ধ্রুপদী সুরের সঙ্গে দীপিকার এই উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, মানসিক শান্তি ও শিল্পের প্রতি তাঁর টান কতটা গভীর।

    ভাইরাল ভিডিও:

    ক্যামেরাবন্দি হওয়া মুহূর্তগুলোতে দেখা যাচ্ছে, দীপিকা সুরের তালে মাথা নাড়াচ্ছেন এবং করতালি দিয়ে শিল্পীকে উৎসাহিত করছেন। ভক্তদের মন্তব্য— ‘কুইন অফ বলিউড জানে কীভাবে সত্যিকারের প্রতিভাকে সম্মান জানাতে হয়।’

