Deepika Padukone: 'আমি তোমাদের আগে দেখেছি…', মজার ছলে ট্রোলারদের মুখ বন্ধ করলেন দীপিকা
Deepika Padukone comment for Dhurandhar 2: দীপিকা পাড়ুকোন তার উপস্থিত বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে ট্রোলারদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে তিনি সবার আগে ‘ধুরন্ধর ২’ দেখেছেন।
Deepika Padukone comment for Dhurandhar 2: সম্প্রতি বলি অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন ট্রোলারদের যোগ্য জবাব দিয়েছেন। আসলে, দীপিকা তাঁর স্বামী রণবীর সিংয়ের ছবি ‘ধুরন্ধর ২’-এর স্ক্রিনিংয়ে উপস্থিত ছিলেন না। ‘ধুরন্ধর দ্য রিভেঞ্জ’ মুক্তির পর তিনি রণবীরের জন্য কোনও প্রশংসামূলক পোস্টও শেয়ার করেননি এবং ছবিটি ব্লকবাস্টার হওয়ার পর টিমকে অভিনন্দনও জানাননি। এমন পরিস্থিতিতে মানুষ তাঁকে প্রশ্ন করতে শুরু করে। ভক্তরা জিজ্ঞাসা করতে শুরু করেন যে দীপিকা কেন ছবিটির সাফল্য এবং রণবীরের পারফরম্যান্সে প্রকাশ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি।
এবার এই বিষয় নিয়ে মন্তব্য করলেন দীপিকা। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি রিলের কমেন্ট সেকশনে ভক্তদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তিনি। এই রিলে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তিনি কি ইচ্ছাকৃতভাবে চুপ ছিলেন নাকি তাঁর নীরবতাকে বেশি বিশ্লেষণ করা হয়েছে? দীপিকা লিখেছেন, ‘দ্বিতীয়টি, আমার বন্ধু… আমি ‘ধুরন্ধর ২’ তোমাদের সবার অনেক আগেই দেখেছিলাম।’ এরপর তিনি মজা করে আরও বলেন, ‘এবার বল কার মজা হলো?’
দীপিকার উত্তর সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ভাইরাল হচ্ছে। এবার দীপিকার ভক্তরা ট্রোলারদের ট্রোল করছেন। ভক্তরা লিখছেন যে কাউকে সমর্থন করার জন্য তাঁর সঙ্গে প্রকাশ্যে দেখা করার দরকার নেই। একজন ব্যবহারকারী মন্তব্য করেছেন, ‘তোমরা কি ভুলে গিয়েছ যে দীপিকা রণবীরের সাথেই থাকেন?’ অন্য একজন লিখেছেন, ‘মুখ বন্ধ হয়ে গেল তো!'
দীপিকা এবং রণবীর সিং রণবীর সিং এবং দীপিকা পাড়ুকোন, বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় জুটি। ‘গোলিও কি রাসলীলা রাম-লীলা’ ছবিতে একসঙ্গে কাজ করার পর তারা একে অপরের ডেট করতে শুরু করেন এবং তারপর ২০১৮ সালে বিয়ে করেন। বিয়ের ৬ বছর পর দীপিকা মা হন এবং ২০২৪ সালে তাদের মেয়ে দুয়াকে জন্ম দেন।
‘ধুরন্ধর’ এবং ‘ধুরন্ধর ২’-এর আয়
আদিত্য ধরের স্পাই থ্রিলার ছবি ‘ধুরন্ধর’ ভারতীয় বক্স অফিসে ৮৪০.২০ কোটি টাকা আয় করেছিল। অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে ১,৩০৭.৩৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল। ‘ধুরন্ধর ২’-এর কথা বললে, Sacnilk-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, এটি ২০তম দিনে ভারতীয় বক্স অফিসে ১,০৩৩,৩৭ কোটি টাকা এবং বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে ১,৬৪১.২১ কোটি টাকা ব্যবসা করেছে।