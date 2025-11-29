ধর্মেন্দ্রর আত্মীয় হতে চলেছেন দীপিকা? জানেন কীভাবে? নেপথ্যে রয়েছে নায়িকার বোন!

রোহান আচার্যের বোন দ্রিশা আচার্য সানি দেওলের বড় ছেলে করণ দেওলের সঙ্গী। এই সম্পর্কের অর্থ হল রোহানের সঙ্গে অনিশার বিয়ের পর, দীপিকা এবং তাঁর পরিবার ধর্মেন্দ্রের পরিবারের অংশ হয়ে উঠবে। আপনাকে জানিয়ে রাখি যে, রোহান আচার্য বিমল রায়ের প্রপৌত্র। বিমলের নাতনি চিক্ষু আচার্য হলেন রোহান এবং দ্রিশা আচার্যের মা।
গুঞ্জন অনুসারে, আনিশা বেশ কিছুদিন ধরে রোহন আচার্যের সঙ্গে প্রেম করছেন। রোহন দুবাই-ভিত্তিক একজন উদ্যোক্তা তিনি তাঁর পারিবারিক ব্যবসায় কাজ করেন। আনিশা এবং রোহন বহু বছর ধরে একে অপরকে চেনেন। আনিশা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।