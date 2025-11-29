Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ধর্মেন্দ্রর আত্মীয় হতে চলেছেন দীপিকা? জানেন কীভাবে? নেপথ্যে রয়েছে নায়িকার বোন!

    বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনের ঘরে শীঘ্রই বিয়ের সানাই বাজতে চলেছে। দীপিকার ছোট বোন আনিশা পাড়ুকোন এবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন। আনিশার বিয়ের মাধ্যমে, দীপিকা ধর্মেন্দ্রর আত্মীয় হবেন। আসুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে।

    Published on: Nov 29, 2025 9:42 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনের ঘরে শীঘ্রই বিয়ের সানাই বাজতে চলেছে। দীপিকার ছোট বোন আনিশা পাড়ুকোন এবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন। সম্প্রতি দুবাইয়ের এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে আনিশার বাগদান সম্পন্ন হয়েছে। এখন, দু'জনেই শীঘ্রই গাঁটছড়া বাঁধতে চলেছেন। পাড়ুকোন পরিবারে এখন উৎসবের আমেজ। তবে এবার, বিয়ের আগে, আনিশার বাগদত্তার সম্পর্কে বিশেষ তথ্য উঠে আসছে। আনিশার বিয়ের মাধ্যমে, দীপিকা ধর্মেন্দ্রর আত্মীয় হবেন। আসুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে।

    ধর্মেন্দ্রর আত্মীয় হতে চলেছেন দীপিকা? জানেন কীভাবে? নেপথ্যে রয়েছে নায়িকার বোন!
    ধর্মেন্দ্রর আত্মীয় হতে চলেছেন দীপিকা? জানেন কীভাবে? নেপথ্যে রয়েছে নায়িকার বোন!

    আরও পড়ুন: 'আমি আমার থেকে পালাতে... ', ঠিক কোন কারণে অভিনেতা হতে চেয়েছিলেন সুহোত্র?

    আরও পড়ুন: মায়ের হাতে অত্যাচারিত! শৈশবের তিক্ত স্মৃতি ভাগ করে নিলেন বাঙালি অভিনেত্রী

    আরও পড়ুন: ‘বর তো সুগার ড্যাডি', বিয়ে করতেই ট্রোলড তনুশ্রী, আমেরিকা নিবাসী পাত্র কত বড় বয়সে?

    আসলে, দীপিকা পাড়ুকোনের বোন আনিশা, রোহান আচার্যকে বিয়ে করতে চলেছেন। যদি এই গুঞ্জনটি সত্যি বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে দীপিকার বোন আনিশা পাড়ুকোন দেওল পরিবারের সদস্য রোহান আচার্যকে বিয়ে করতে চলেছেন।

    আরও পড়ুন: দেব-শুভশ্রী জুটি ফেরার পর তুমুল কটাক্ষ, কতটা প্রভাবিত করেছিল রুক্মিণীকে? 'দাম দিতে হয়েছে…', মুখ খুললেন নায়িকা

    আরও পড়ুন: ‘জোয়ার ভাঁটা’ ধারাবাহিকে এন্ট্রি নতুন নায়কের, নিশার বিপরীতে অভিনয় করবেন কে?

    আরও পড়ুন: অসুস্থ জয় গোস্বামী, শরীরে একাধিক অস্ত্রোপচার, এখন কেমন আছেন তিনি?

    রোহান আচার্যের বোন দ্রিশা আচার্য সানি দেওলের বড় ছেলে করণ দেওলের সঙ্গী। এই সম্পর্কের অর্থ হল রোহানের সঙ্গে অনিশার বিয়ের পর, দীপিকা এবং তাঁর পরিবার ধর্মেন্দ্রের পরিবারের অংশ হয়ে উঠবে। আপনাকে জানিয়ে রাখি যে, রোহান আচার্য বিমল রায়ের প্রপৌত্র। বিমলের নাতনি চিক্ষু আচার্য হলেন রোহান এবং দ্রিশা আচার্যের মা।

    আরও পড়ুন: দুঃসংবাদ দিলেন দেবলীনা! 'পরের জন্মে আবার…', কাছের মানুষকে হারিয়ে শোকাহত নায়িকা

    আরও পড়ুন: 'আমি সমস্ত নিয়ম ভেঙেছি…', নিজের তারকা খ্যাতি প্রসঙ্গে যা বললেন আমির

    আরও পড়ুন: আসছে নতুন অতিথি! বিবাহবার্ষিকীর দিনেই সুখবর শোনালেন রণদীপ-লিন

    গুঞ্জন অনুসারে, আনিশা বেশ কিছুদিন ধরে রোহন আচার্যের সঙ্গে প্রেম করছেন। রোহন দুবাই-ভিত্তিক একজন উদ্যোক্তা তিনি তাঁর পারিবারিক ব্যবসায় কাজ করেন। আনিশা এবং রোহন বহু বছর ধরে একে অপরকে চেনেন। আনিশা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

    News/Entertainment/ধর্মেন্দ্রর আত্মীয় হতে চলেছেন দীপিকা? জানেন কীভাবে? নেপথ্যে রয়েছে নায়িকার বোন!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes