'আমার একটা বিরতি খুব দরকার…', মাতৃত্ব প্রসঙ্গে কেন এমন বললেন দীপিকা?
অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন বর্তমানে তাঁর জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময় উপভোগ করছেন। তিনি ৮ সেপ্টেম্বর তাঁর মেয়ে দুয়ার জন্ম দিয়েছিলেন, তারপর থেকে তিনি কাজ এবং পরিবারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তবে, তাঁর সাম্প্রতিক একটি ইনস্টাগ্রাম স্টোরি ভক্তদের অবাক এবং আবেগপ্রবণ করে তুলেছে। দীপিকা এমন একটি অভ্যাসের কথা প্রকাশ করেছেন যার প্রতিটি নতুন মা অনুভব করতে পারবেন। অনেকেই দীপিকা পাড়ুকোনের এই ইন্সটা স্টোরিটি প্রাসঙ্গিক বলে মনে করেছেন এবং তাদের ফিডে এটি শেয়ারও করেছেন।
দীপিকা সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি নোট শেয়ার করেছেন, যেখানে একজন মায়ের আবেগ বর্ণনা করা হয়েছে। নোটটিতে লেখা ছিল, ‘আমার বিষাক্ত বৈশিষ্ট্য হল আমি আমার সন্তানকে এত ভালোবাসি যে আমি চাই না যে অন্য কেউ ওর দেখাশোনা করুক। আমার একটা বিরতি খুব দরকার, কিন্তু আমি ওকে ছাড়া বাঁচতে পারি না। আমার ২৪ ঘন্টা নীরবতা দরকার, কিন্তু আমার ২৪ ঘন্টা আমার সন্তানের সঙ্গেও থাকা দরকার।’ এর সঙ্গে একমত হয়ে দীপিকা লিখেছেন, ‘এই তো... আমি বলেছি।’ দীপিকার এই পোস্টটি স্পষ্টভাবে বোঝায় যে একজন মায়ের জন্য সন্তান লালন-পালন করা কতটা কঠিন এবং ত্যাগে পরিপূর্ণ।
মেয়ে দুয়ার জন্মের পর, দীপিকা তাঁর কাজের সময় সম্পর্কে আরও কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তিনি দাবি করেছিলেন যে, তার আসন্ন ছবি ‘স্পিরিট’ এবং ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’ -এর সিক্যুয়েলের নির্মাতারা কেবল ৮ ঘন্টার শিফটে কাজ করবেন। তবে, সময় নিয়ে নির্মাতাদের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে, দীপিকাকে এই দুটি বড় প্রকল্প থেকে সরে আসতে হয়েছিল। তৃপ্তি দিমরিকে ‘স্পিরিট’-এ দীপিকার জায়গায় দেখা যাবে। অন্যদিকে, গুঞ্জন যে ‘কল্কি ২’-তে সাই পল্লবীকে তাঁর জায়গায় দেখা যেতে পারে।
যদিও দীপিকা কিছু ছবি ছেড়ে দিয়েছেন, তবুও তার হাতে এখনও অনেক বড় বড় প্রকল্প রয়েছে। শীঘ্রই তাকে শাহরুখ খানের বিপরীতে ‘কিং’ ছবিতে দেখা যাবে, যা ২৪ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। ছবিতে সুহানা খান, রানি মুখোপাধ্যায় এবং অভিষেক বচ্চন সহ বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট অভিনেতা অভিনয় করেছেন। এছাড়াও, দীপিকা দক্ষিণ সুপারস্টার আল্লু অর্জুনের সঙ্গে অ্যাটলি পরিচালিত একটি বড় বাজেটের ছবিতে কাজ করেছেন। উল্লেখ্য, দীপিকা এর আগে অ্যাটলির সঙ্গে ‘জওয়ান’ ছবিতে কাজ করেছিলেন, যেখানে তাঁর অভিনয় অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছিল।
