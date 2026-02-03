চেক বাউন্স মামলায় বিপাকে রাজপাল যাদব! হাইকোর্ট তাঁকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছে

চেক বাউন্স মামলায় বিপাকে রাজপাল যাদব! হাইকোর্ট তাঁকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছে
চেক বাউন্স মামলায় বারবার আদালতে দেওয়া নির্দেশ মেনে না চলার জন্য বলিউড অভিনেতা রাজপাল যাদবের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। হাইকোর্ট রাজপাল যাদবকে ৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেল সুপারিনটেনডেন্টের কাছে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছে। বিচারপতি স্বর্ণকান্ত শর্মার বেঞ্চ অভিনেতার আচরণকে নিন্দনীয় বলেছে। বেঞ্চ বলেছে যে, বারবার সুযোগ দেওয়া এবং যথেষ্ট সহনশীলতা দেখানো সত্ত্বেও, রাজপাল যাদব অভিযোগকারী সংস্থা মেসার্স মুরালি প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেডকে অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছেন।
এই মামলায় রাজপাল যাদব এবং তাঁর স্ত্রীর দায়ের করা আবেদনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত, যা চেক বাউন্সের জন্য তাঁদের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করে। নিম্ন আদালত তাঁদের ছয় মাসের কারাদণ্ডের সাজা দেয়। ২০২৪ সালের ২৮ জুন, হাইকোর্টের আরেকটি বেঞ্চ সাজা স্থগিত করে বলে যে, যাদব দম্পতির এর আগে কোনও অপরাধের রেকর্ড নেই। তাঁরা অভিযোগকারী কোম্পানির সঙ্গে পারস্পরিক মীমাংসার সম্ভবনা খতিয়ে দেখতে চায়। পরবর্তীতে বিষয়টি মধ্যস্থতার জন্য পাঠানো হয়।
বেঞ্চ তার আদেশে ঘটনাবলী বর্ণনা করে উল্লেখ করেছে যে, ২০২৪ সালের জুন থেকে রাজপাল যাদব বার বার অর্থ প্রদানের জন্য সময় চেয়েছেন, কিন্তু প্রতিবারই তিনি তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। তিনি আদালতকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, মোট ২.৫০ কোটি পরিশোধ করা হবে, যার মধ্যে ৪০ লক্ষ এবং ২.১০ কোটি পৃথক কিস্তিতে থাকবে, কিন্তু নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে এই পরিমাণ টাকা জমা দেওয়া হয়নি। বেঞ্চ আরও বলেছে যে, আবেদনকারী যখন তার দায় স্বীকার করেছেন, তখন বারবার ছাড় অব্যাহত রাখার কোনও যুক্তি নেই।
বেঞ্চ আরও নির্দেশ দিয়েছে যে ইতিমধ্যে জমা দেওয়া অর্থ অভিযোগকারী কোম্পানিকে ফেরত দেওয়া হোক। তবে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে, বেঞ্চ রাজপাল যাদবকে চলতি বছরের ৪ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪টা মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেল সুপারিনটেনডেন্টের কাছে আত্মসমর্পণ করার অনুমতি দিয়েছে, যাতে ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক দেওয়া সাজা ভোগ করা যায়। অভিনেতার আইনজীবীর অনুরোধে ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময় বাড়ানো হয়, যিনি জানিয়েছেন যে রাজপাল যাদব বর্তমানে মুম্বইয়ে পেশাগত কাজে ব্যস্ত। মামলার পরবর্তী শুনানি ৫ ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ করা হয়েছে, যেখানে জেল সুপারিনটেনডেন্টের কাছ থেকে একটি সম্মতি প্রতিবেদন চাওয়া হয়েছে।
