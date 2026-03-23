অনুমতি ছাড়া সোনাক্ষীর ছবি, কণ্ঠস্বর ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা! অশ্লীল এআই কন্টেন্ট অপসারণের নির্দেশ দিল দিল্লি হাইকোর্ট

অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহার ভাবমূর্তি ও ব্যক্তিত্বের অধিকার রক্ষায় দিল্লি হাইকোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছে। আদালত এআই প্ল্যাটফর্ম এবং অনলাইন ওয়েবসাইটগুলোকে সোনাক্ষীর অনুমতি ছাড়া তাঁর নাম, কণ্ঠস্বর এবং মুখ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছে। আদালত দেখেছে যে কিছু ব্যক্তি এআই টুল ব্যবহার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর অশ্লীল ছবি তৈরি ও পোস্ট করছে যার জন্য তাঁর মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। আদালত নির্দেশ দিয়েছে যে অভিনেত্রীর সঙ্গে যুক্ত এই ধরনের সমস্ত আপত্তিকর ইউআরএল ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে সরিয়ে ফেলতে হবে।
দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি জ্যোতি সিংয়ের বেঞ্চ বলিউড অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহার ব্যক্তিত্বের অধিকার রক্ষায় একটি আদেশ জারি করেছে। আদালত বেশ কয়েকটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্ল্যাটফর্ম এবং অনলাইন খুচরা বিক্রেতাদের অনুমতি ছাড়া তাঁর নাম, চেহারা, কণ্ঠস্বর এবং অন্যান্য ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছে।
বলিউড অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহার দায়ের করা একটি অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশের আবেদনের ওপর আদালত এই আদেশ দেয়। সোনাক্ষী তাঁর আবেদনে একটি মার্কিন-ভিত্তিক এআই চ্যাটবট প্ল্যাটফর্ম এবং বিভিন্ন ই-কমার্স ওয়েবসাইট-সহ একাধিক বিবাদীর বিরুদ্ধে এই আবেদন করেছিলেন।
বেঞ্চ বলেছে যে, বিবাদীরা (জন ডো (অজ্ঞাত ব্যক্তি) সহ) অভিনেত্রীর সম্মতি বা অনুমতি ছাড়াই অবৈধ বাণিজ্যিক লাভের জন্য তাঁর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন উপাদান, যেমন তাঁর চেহারা, কণ্ঠস্বর, ভাবমূর্তি ইত্যাদির অপব্যবহার ও শোষণ করছিল।
আদালত উল্লেখ করেছে যে, কিছু লঙ্ঘনকারী এআই টুল ব্যবহার করে অভিনেত্রীর অনুপযুক্ত পোশাক পরা ছবি পোস্ট করছে। এই বিষয়বস্তু অশ্লীল এবং এটা তাঁর খ্যাতির অপূরণীয় ক্ষতি করছে। বেঞ্চ এআই প্ল্যাটফর্ম এবং ওয়েবসাইটগুলোকে আদেশ প্রাপ্তির ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে অভিযোগে চিহ্নিত লঙ্ঘনকারী ইউআরএলগুলো অপসারণ করার নির্দেশ দিয়েছে।