আদালতে জোর ধাক্কা খেলেন সমীর, আরিয়ানের বিরুদ্ধে করা মামলা খারিজ করল দিল্লি হাইকোর্ট
গত বছর মুক্তি পেয়েছিল আরিয়ান খান পরিচালিত ব্যাডস অফ বলিউড। এই সিনেমায় বলিউডের অন্দরের বহু না বলা কথা তুলে ধরেছিলেন আরিয়ান, যার ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এই সিরিজ।
কিন্তু এই সিরিজ জনপ্রিয়তা পেতেই শাহরুখ খানের প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সমীর ওয়াংখেরে।
সমীর আরিয়ানের মাদক মামলার সঙ্গে অতপ্রতভাবে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে যখন ব্যাডস অফ বলিউড সিরিজে সমীরের চরিত্রটি দেখতে পাওয়া যায় তখন কার্যত সকলেই চমকে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরেই যখন সমীর শাহরুখ খানের প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন, তখন ব্যাপারটি বড় আকার ধারণ করে।
সিরিজটি যখন মুক্তি পায় তখন দেখা যায়, সমীরের চরিত্রটি বারবার সত্যমেব জয়তে কথাটি বলছেন। আসল জীবনেও সমীরকে বারবার এই শব্দ দুটি উচ্চারণ করতে দেখা গিয়েছিল। সমীরের মনে হয়েছিল, এই সিরিজের মাধ্যমে তাঁকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে।
সমীরের দাবি ছিল, এই সিরিজটি এমন ভাবেই তৈরি করা হয়েছিল যাতে তার ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যায়। তিনি শাহরুখ এবং আরিয়ারের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করেছিলেন কিন্তু এবার দিল্লি হাইকোর্টের তরফ থেকে সেই আবেদন খারিজ করে দেওয়া হল।
দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি পুরুষেন্দ্র কুমার কৌরবের নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ রায় দিয়েছে, এই মামলার শুনানির উপযুক্ত জায়গা নয় দিল্লি হাইকোর্ট। উপযুক্ত আদালতে যাওয়ার জন্য এই আবেদনটি ফেরত পাঠানো হচ্ছে। যাবতীয় সমস্ত আবেদন খারিজ করে দেওয়া হল।
দিল্লি হাইকোর্টের তরফ থেকে আরও জানানো হয়েছে, আরিয়ান পরিচালিত সিরিজটি সম্পূর্ণ ব্যঙ্গাত্মক রূপে তৈরি করা হয়েছে। যদি সমীরের প্রতি আরিয়ানের বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ থাকত তাহলে সমীরের চরিত্রটি তিনি ব্যবহার করতেন না। এটি সম্পূর্ণরূপে একটি ব্যঙ্গাত্মক সিরিজ, যেখানে অনেককে নিয়ে উপহাস করা হয়েছে।
দিল্লি হাইকোর্ট এই আবেদনটি খারিজ করে দেওয়ার পর সমীর মুম্বই আদালতের দ্বারস্থ হবেন নাকি শীর্ষ আদালতে যাবেন সেটাই এখন দেখার। যদিও দিল্লি হাইকোর্টের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যেহেতু সমীরের বাড়ি এবং রেড চিলিসের অফিস দুটোই মুম্বইয়ে তাই সমীরের উচিত মুম্বই আদালতের দ্বারস্থ হওয়া।