    বক্স অফিস কাঁপাচ্ছে কেরালা স্টোরি ২! বুধবারেও মোটা আয়, ৬ দিনে কত হল কালেকশন?

    The Kerala Story 2 Box Office: দ্য কেরালা স্টোরি ২ সিনেমাটি বক্স অফিসে ধীর গতিতে শুরু করলেও, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আয়ের গ্রাফ ক্রমশ উপরের দিকে উঠছে। যদিও ছবি নিয়ে নানা মহল থেকে উঠে আসছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। 

    Published on: Mar 05, 2026 11:00 AM IST
    By Tulika Samadder
    বিপুল অমৃতলাল শাহের ‘দ্য কেরালা স্টোরি ২’ বক্স অফিসে তার দখল আরও জোরদার করে চলেছে। ধীরগতির শুরু হলেও এখন ছবিটির গতি বাণিজ্য বিশেষজ্ঞদেরও অবাক করেছে। মুক্তির প্রথম ছয় দিনে ছবিটি দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে, প্রায় ২০ কোটি আয় করে ফেলেছে। ধারণা করা হচ্ছে যে, এক সপ্তাহের মধ্যেই ছবিটি তার খরচ পুনরুদ্ধার করে লাভের অঞ্চলে প্রবেশ করবে।

    দ্য কেরালা স্টোরি ২-র বক্স অফিস
    দ্য কেরালা স্টোরি ২-র বক্স অফিস

    বুধবার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ল আয়

    প্রায়শই দেখা যায় যে কর্মদিবসে সিনেমার আয় কমেছে, কিন্তু ‘দ্য কেরালা স্টোরি ২’-এর ক্ষেত্রে বিপরীতটি ঘটেছে। ছবিটি তার পঞ্চম দিনে, মঙ্গলবার ৪ কোটি টাকা আয় করেছে। সোমবারের ২.৫ কোটি আয়ের তুলনায়, এটি ৬০% বৃদ্ধি পেয়েছে। মঙ্গলবারের এই উত্থান স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করে যে ছবিটি দর্শকদের মধ্যে কতটা শক্তিশালী প্রভাব ফেলেছে।

    দ্য কেরালা স্টোরি ২ ছবির ষষ্ঠ দিনের আয়

    বুধবারও ছবিটি বক্স অফিসে তার দখল বজায় রেখেছে। প্রাথমিক পরিসংখ্যান অনুসারে, ছবিটি ষষ্ঠ দিনে বুধবার ভারতে ৩.০৭ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। মঙ্গলবারের তুলনায় এটি কিছুটা কম হলেও, ছবিটির সামগ্রিক পারফরম্যান্স বিবেচনা করে এটি একটি শক্তিশালী অবস্থান বলে মনে করা হচ্ছে। এর একটি কারণ হল বুধবার বেশিরভাগ স্থানে হোলি ছিল, এবং তা সত্ত্বেও, ছবিটি এত বেশি আয় করতে সক্ষম হয়েছিল। ছবিটি এখন ধীরে ধীরে তার ব্যয় পুনরুদ্ধারের দিকে এগিয়ে চলেছে।

    এখন পর্যন্ত ছবিটি কত কোটি আয় করেছে?

    ভারতীয় বক্স অফিসে ছবিটির পারফরম্যান্সের কথা বিবেচনা করলে, শুক্রবার এটি মাত্র ০.৭৫কোটি টাকা দিয়ে শুরু করে। শনিবার (৪.৬৫ কোটি টাকা) এবং রবিবার (৪.৭৫ কোটি টাকা) ছবির আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সোমবার, মঙ্গলবার এবং বুধবারের আয় হ্রাসের পর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে এটি আবার গতি ফিরে পাবে। আপাতত ছবিটি ২০ কোটি টাকার কাছাকাছি আয় করেছে।

