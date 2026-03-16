    ভুলেছেন অতীত! জলসা অ্যাওয়ার্ডে জড়িয়ে ধরলেন শুভশ্রীর প্রাক্তন-বর্তমন দেব ও রাজ

    স্টার জলসা পরিবার অ্যাওয়ার্ডে শুভশ্রীর দুই ভালোবাসার মানুষ, প্রাক্তন ও বর্তমান। তবে সৌজন্যই বজায় রাখলেন তাঁরা। একে-অপরকে জড়িয়ে ধরলেন দেব ও রাজ। দেখুন-

    Mar 16, 2026, 13:56:57 IST
    By Tulika Samadder
    তারকারা তাঁদের অতীত ভুলে গেলেও, কখনো ভক্তদের মাধ্যমে আবার কখনো মিডিয়া রিপোর্টে তা বারবার উঠে আসে। যেমনটা খাটে দেব ও রাজের ক্ষেত্রেও। বাংলার অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রাক্তন ও বর্তমান। একসময় চুটিয়ে প্রেম করেছেন দেব ও শুভশ্রী। দেশু রিল আর রিয়েল লাইফ, দুই জায়গাতেই ছিল হিট। যদিও সেই সম্পর্ক এরপর ভেঙে যায়। তার বেশ কয়েকবছর পর রাজ আর শুভশ্রী একে-অপরের প্রেমে পড়েন। তারপর ২০১৮ সালে বাঁধেন গাঁটছড়া।

    দেব-শুভশ্রী ও রাজ।

    সম্প্রতি জলসা পরিবার অ্যাওয়ার্ডে হাজির ছিলেন দেব ও রাজ দুজনেই। ছিলেন শুভশ্রীও। অভিনেত্রী পারফর্ম করেন। মঞ্চে নাচেন দেব-কোয়েল জুটিও। এমনকী, মঞ্চের প্রথম সারিতে বসে থাকা দেব ও রাজকে একে-অপরকে জড়িয়ে ধরতেও দেখা গিয়েছে। তাহলে কি অতীত ভুলেছেন দুই পক্ষই?

    অন্তত কদিন আগেও বেশ একটা টক্কর দেখা গিয়েছিল দেব আর রাজের। যখন ২০২৪ সালের পুজোয় মুক্তি পাচ্ছিল দেবের খাদান আর রাজ চক্রবর্তীর সন্তান। এমনকী, বেশ কিছু রিল ভিডিয়ো বানাতে দেবের সিনেমা নিয়ে উপহাস করতেও দেখা গিয়েছিল রাজকে। যা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতেও চাপানউতোর চলে। সেই সময় বরের সুরে সুর মিলিয়েছিলেন শুভশ্রী নিজেও।

    যদিও সেই ভুল বোঝাবুঝি অতীত হয়ে যায় যখন ধূমকেতু দীর্ঘ ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে অপেক্ষার পর হলে আসে। ছবির প্রচারে বেশ সখ্যতাই দেখা যায় দেব ও শুভশ্রীর। এমনকী, দেব তো অভিমানের সুরে প্রাক্তন প্রেমিকাকে বলেছিলেন যে, রাজযখন কটাক্ষ করে ভিডিয়ো বানিয়েছিল, পিছনে থাকা একটি হাসি (শুভশ্রীর) তাঁর মনে ব্যথা দিয়েছিল।

    আপাতত ফের ফিরছে দেশু জুটি। দেব আর শুভশ্রী আসছেন তাঁদের ৭ নম্বর ছবি নিয়ে। আপাতত এই ছবির ব্যাপারে বেশি কিছু জানা যায়নি। তবে ২০২৬-এর পুজোয় মুক্তি পাক্কা। মাঝে এমনটাও শোনা গিয়েছিল যে রাজ নাকি ছবিটি পরিচালনা করবেন। তবে পরে, সে সম্ভাবনা নাকচ করে দেন শুভশ্রীর বর খোদ। তিনি আবার আভাস দেন যে, দেশু ৭ পরিচালনা করতে পারেন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়।

    কাজের সূত্রে, রাজের আবার প্রলয় ২ ওটিটি-তে সাড়া ফেলে দিয়েছে। যেখানে ক্যামিও করেছেন শুভশ্রীও, হয়তো প্রলয় ৩-এ তাঁকে দেখা যেতে পারে পুরোদমে। আর দেব-কে শেষ দেখা গিয়েছে প্রজাপতি ২-তে, যা ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের ছুটিতে মুক্তি পেয়েছিল প্রেক্ষাগৃহে। টক্কর দিয়েছিল বিনদিনী শুভশ্রীর লহ গৌরাঙ্গের নাম রে-কে।

