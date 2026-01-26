বিচ্ছেদের জল্পনা অতীত, ৩ বছর পর ফের দেবের নায়িকার রুক্মিণী, কোন ছবিতে?
২০২৬ সাল শুরু হতেই বেশ কয়েকটি ছবির নাম প্রকাশ্যে এনেছিলেন দেব। যদিও এই প্রথমবার নয়, প্রত্যেক বছরই সারা বছরের ছবির তালিকা তিনি জানিয়ে দেন বছরের শুরুতেই। এবার সেই তালিকায় ছিল বড় চমক কারণ ধুমকেতুর পর আবার শুভশ্রী সঙ্গে জুটি বাঁধতে চলেছেন দেব।
এই খবরটি জানার পরেই আরও একটি প্রশ্ন মাথায় এসেছিল দর্শকদের, সেটি হল তাহলে রুক্মিণীর সঙ্গে আবার কবে অভিনয় করবেন দেব? ‘ব্যোমকেশ এবং দুর্গ রহস্য’ ছবির পর প্রায় তিন বছর বড় পর্দায় দেখা যায়নি দেব-রুক্মিণী জুটিকে। তাহলে কি দেবের বিপরীতে আর অভিনয় করবেন না রুক্মিণী?
এই প্রশ্নটি মাথায় আসার অন্যতম কারণ হল ‘ধুমকেতু’ ছবির প্রচারে দেখা যায়নি রুক্মিণী মৈত্রকে, এমন কি দেবের ইন্ডাস্ট্রিতে ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল সেখানেও অনুপস্থিত ছিলেন তিনি।
যদিও সম্প্রতি ঘাটালের একটি অনুষ্ঠানে দেবের হাত ধরে উপস্থিত হয়েছিলেন রুক্মিণী, যার ফলে এইটুকু স্পষ্ট দেব এবং রুক্মিনীর মধ্যে কোনও বিভেদ আসেনি। কিন্তু নতুন বছরে কোয়েল এবং শুভশ্রীর সঙ্গে নতুন ছবির ঘোষণা করলেন দেব, এমনকি অঙ্কিতা মল্লিক এবং ইধিকার সঙ্গেও দেবের স্ক্রিন শেয়ার করার কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে কি বড় পর্দায় দেবের নায়িকা হিসেবে আর দেখা যাবে না রুক্মিণীকে?
না, সেটা একেবারেই নয় কারণ টলিউডের অন্দরের খবর অনুযায়ী ‘বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা’ ছবিতেই নাকি জুটি বাঁধতে চলেছেন দেব এবং রুক্মিণী। বিনয় মুদগিল পরিচালিত এই ছবিতে করিমুল হকের জীবনী তুলে ধরবেন দেব।
গত বছর ২৫ ডিসেম্বর অর্থাৎ জন্মদিনে এই ছবির কথা ঘোষণা করেছিলেন দেব নিজে। এটি দেবের ৫০ তম ছবি হতে চলেছে। ২০২৬ সালের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সিনেমাটি দর্শকদের উপহার দেবেন অভিনেতা। আর এই ৫০ তম ছবিটি আরও বেশি স্পেশাল হয়ে উঠবে রুক্মিণী মৈত্রের উপস্থিতিতে।
প্রসঙ্গত, করিমুল হক সকলের কাছে পরিচিত ‘অ্যাম্বুলেন্স দাদা’ নামে। সঠিক সময়ে অ্যাম্বুলেন্স জোগাড় না করতে পারায় তিনি নিজের মাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারেননি। সঠিক সময় চিকিৎসা না হওয়ার কারণে মারা যান করিমুল হকের মা। সেই ঘটনার পর থেকে নিজের বাইকে করে প্রত্যন্ত গ্রামের অসুস্থ মানুষকে হাসপাতালে পৌঁছে দেন তিনি। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মানুষের এই সেবা করার জন্যই তিনি পদ্ম সম্মানে সম্মানিত হয়েছিলেন। এবার এই করিমুল হকের জীবনী দর্শকরা দেখতে পাবেন বড় পর্দায়।