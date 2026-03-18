দেব-রুক্মিণীর হাতে লাগল মেহেন্দি, চৈত্র মাসেই কি দু'জনে বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন?

দেব-রুক্মিণীর হাতে লাগল মেহেন্দি, চৈত্র মাসেই কি দু'জনে বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন?
দেখা গেল দেব ও রুক্মিণী হাতে লাগিয়েছেন মেহেন্দি। যা দেখে চোখ কপালে নেটপাড়ার! লম্বা সময় ধরে প্রেমের পর, এই চৈত্রেই বিয়ে নাকি?
এই মুহূর্তে টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় জুটি হলেন দেব ও রুক্মিণী মৈত্র। প্রেম করছেন বছর দশেক তো হবেই, যদিও বিয়ের কথা উঠলে দুজনেই একেবারে আকাশ থেকে পড়েন! ভাবখানা, ‘এই তো বেশ ভালো আছি’! তবে এবার দেখা গেল দেবা-দেবী হাতে লাগিয়েছেন মেহেন্দি। যা দেখে চোখ কপালে নেটপাড়ার! এই চৈত্রে বিয়ে নাকি?
মেহেন্দি লাগল দেব-রুক্মিণীর হাতে
সাজে কিন্তু দুজনেরই কোনো বাহুল্য নেই। কালো টি-শার্ট আর ব্লু ডেনিম পরে আছেন দেব। অন্য দিকে, জিন্সের সঙ্গে সাদা ওভারসাইজড টি-শার্ট রুক্মিণীর গায়ে। দেব হাতে একটা ছোট্ট ফুল করিয়েছেন, আর পাশে রুক্মিণীর নামের আদ্যাক্ষর ‘R’। রুক্মিণীর হাতে যদিও দেবের নাম বা আদ্যাক্ষর পাওয়া গেল না!
হঠাৎ মেহেন্দি কী কারণে?
তা হঠাৎ মেহেন্দি লাগার কারণ কী? সঠিক বলা মুশকিল। কারণ অভিনেতা তো এখানেও ক্যাপশনে সেই ‘এমনি’ লিখেছেন। কমেন্ট সেকশনে চোখ রাখলে দেখা যাবে কেউ ভাবছেন দেব বা রুক্মিণী বোধহয় বিয়ে করছেন। তো কেউ আবার মনে করছেন, ‘ইদের সেলিব্রেশন’। আবার কারও মতে, বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা সিনেমার কারণে! কিন্তু তাহলেও দেব কেন হাতে ‘R’ লিখবেন? সন্দেহ যাচ্ছে না!
দেব-রুক্মিণীর বিচ্ছেদ-চর্চা:
এই তো মাসখানেক আগেই নিন্দুকেরা রটিয়েছিল, প্রেম ভাঙছে দেব ও রুক্মিণীর। সেই সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় আচমকা প্রেমিককে আনফলোও করে দিয়েছিলেন অভিনেত্রী। পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নে হতবাক হওয়ার ‘ভান করে’ জবাব ছিল, তিনি জানেনই না এরকম কিছু ঘটেছে। এরপর অবশ্য দেবের জন্মদিন বেশ ধুমধাম করেই পালন করেন। এমনকী, রুক্মিণীর জন্মদিনেও আয়োজনে কোনো ত্রুটি রাখেননি দেব।
একসঙ্গে কটা সিনেমা করেছেন দুজনে?
রুক্মিণীর মডেলিংয়ের সময় থেকেই তাঁর সঙ্গে আলাপ ও বন্ধুত্ব দেবের। এমনকী, দেবের কথাতেই অভিনয়ে পা রাখেন। একসঙ্গে কাজ করেন চ্যাম্প (২০১৭), ককপিট (২০১৭), কবীর (২০১৮), কিদনাপ (২০১৯), পাসওয়ার্ড (২০১৯) এবং ব্যোমকেশ ও দুর্গ রহস্য (২০২৩)-তে। এবার ২০২৬-এ আসছে অ্যাম্বুলেন্স দাদা। সেখানেও নায়িকা দেব-বান্ধবীই।
আদৌ কি বিয়ে করবেন দেব-রুক্মিণী?
লম্বা কোর্টশিপ চললেও, বিয়ে নিয়ে কথা উঠলেই দুজনেই নির্বাক। দেব-রুক্মিণীর মতে, বর্তমান সময়ে যেভাবে একের পর এক ভাঙন, সেক্ষেত্রে একসঙ্গে ভালো থাকাটাই আসল। দরকার আপদে-বিপদে পাশে থাকা। দেব জানিয়েছেন, তিনি বিয়ে অবশ্যই করবেন, তবে সঠিক সময়ে। আবার রুক্মিণী বিশ্বাস করেন যে, বিয়ের স্ট্যাম্পের চেয়েও একসাথে সুখী থাকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।