Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    একই দিনে মুক্তি দেব-শুভশ্রীর ছবির গান, বড়দিনের আগেই কি তবে প্রতিযোগিতা শুরু?

    ২০২৪ সালে ২০ ডিসেম্বর একইসঙ্গে মুক্তি পেয়েছিল খাদান এবং সন্তান। দুটি ভিন্ন স্বাদের ছবি হলেও এই ছবি দুটির মধ্যে যে নীরব প্রতিযোগিতা চলছিল তা কারও চোখ এড়ায়নি। যদিও চলতি বছর ধুমকেতু ছবির প্রচারে আবার মঞ্চে দেখা গিয়েছিল এই জুটিকে, কিন্তু তারপরের ঘটনা সকলের জানা।

    Published on: Nov 24, 2025 1:02 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ২০২৪ সালে ২০ ডিসেম্বর একইসঙ্গে মুক্তি পেয়েছিল ‘খাদান’ এবং ‘সন্তান’। দুটি ভিন্ন স্বাদের ছবি হলেও এই ছবি দুটির মধ্যে যে নীরব প্রতিযোগিতা চলছিল তা কারও চোখ এড়ায়নি। যদিও চলতি বছর ‘ধুমকেতু’ ছবির প্রচারে আবার মঞ্চে দেখা গিয়েছিল এই জুটিকে, কিন্তু তারপরের ঘটনা সকলের জানা।

    একই দিনে মুক্তি দেব-শুভশ্রীর ছবির গান
    একই দিনে মুক্তি দেব-শুভশ্রীর ছবির গান

    এই মুহূর্তে দেব এবং শুভশ্রী দুজনেই ব্যস্ত আগামী ছবির প্রচারে। আগামী বড়দিনে মুক্তি পেতে চলেছে দেব অভিনীত ‘প্রজাপতি ২’ এবং শুভশ্রী অভিনীত ‘লহ গৌরাঙ্গের নাম রে’। আগামী দিনে এই দুই ছবি যে একে অপরের সঙ্গে জোর টক্কর দিতে চলেছে তা বলাই বাহুল্য।

    আরও পড়ুন: আচমকা অসুস্থ স্মৃতির বাবা! বাড়িতে এল অ্যাম্বুলেন্স, পিছিয়ে যাবে বিয়ে?

    কিন্তু ছবি মুক্তির আগেই যেন সেই প্রতিযোগিতা আবারও কিছুটা স্পষ্ট হয়ে গেল। ২৪ নভেম্বর একই দিনে একই সময় মুক্তি পেল দুই ছবির দুটি গান। একদিকে প্রজাপতি ছবির 'ফুটবেই বিয়ের ফুল রে’ গানটি মুক্তি পেয়েছে অন্যদিকে মুক্তি পেয়েছে। লহ গৌরাঙ্গের নাম রে ‘ছবির দেখো দেখো কানাইয়ে’।

    দুটি গানই মুক্তির পরেই দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে দিয়েছে। একদিকে যেমন শুভশ্রীর একদম অন্যরকম লুক দেখে মুগ্ধ হয়েছেন সকলে যেমন অন্যদিকে দেবের গানে দর্শকরা আবার ফিরে পেয়েছেন পুরনো দিনের নস্টালজিয়া।

    তবে ভিন্ন স্বাদের এই ভিন্ন দুটি ছবি আগামী দিনে দর্শকদের কতটা টানবে সেটা এখন থেকে বলা না গেলেও এইটুকু বোঝাই যাচ্ছে আবার দেব এবং শুভশ্রীর মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে প্রতিযোগিতা। যদিও এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে দেখা যাবে কোয়েল মল্লিককেও। মিতিন মাসীর চরিত্র নিয়ে তিনি একজন তৈরি সকলকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার জন্য।

    আরও পড়ুন: ‘হিরোদের সঙ্গে ঝগড়া না হলে মজা কি…’, দিতিপ্রিয়াকে কী কটাক্ষ করলেন মানালি?

    প্রজাপতি ২ প্রসঙ্গে

    ‘প্রজাপতি’ ছবির ব্যাপক সফলতা অর্জন করার পর আবার দেব এবং মিঠুন একসঙ্গে বড় পর্দায় আসতে চলেছেন। দেবের বিপরীতে জ্যোতির্ময়ীকে দেখার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছেন দর্শকরা। একজন সিঙ্গল বাবার জীবন এবং তার বাবার নিজের ছেলেকে নিয়ে চিন্তার কাহিনি ফুটে উঠবে এই ছবির মধ্যে।

    লহ গৌরাঙ্গ নাম রে প্রসঙ্গে

    সৃজিত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ‘লহ গৌরাঙ্গ নাম রে’ ছবিতে শুভশ্রী ছাড়াও অভিনয় করবেন যীশু সেনগুপ্ত, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, পাওলি দাম, প্রিয়াঙ্কা সরকার, পার্থ ভৌমিক এবং আরাত্রিকা মাইতি। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে দিব্যজ্যোতি দত্তকে।

    News/Entertainment/একই দিনে মুক্তি দেব-শুভশ্রীর ছবির গান, বড়দিনের আগেই কি তবে প্রতিযোগিতা শুরু?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes