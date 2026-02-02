Edit Profile
    হাতে হাত জড়িয়ে, দেবের কোলের কাছে বসে কাঁধে মাথা রাখলেন শুভশ্রী! অনুরাগীদের দিলেন বিশেষ বার্তাও

    কিছুদিন আগেই জানা গিয়েছিল 'দেশু ৭' আসছে। ফের বড় পর্দায় জুটি বাঁধতে চলেছেন দেব এবং শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। আর এই আবহেই এবার জুটিতে বেশ কয়েকটি ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে তাঁরা অনুরাগীদের দিলেন বিশেষ বার্তা। তবে বার্তার থেকেও এই পোস্টে বেশি নজরকেড়েছে তাঁদের ছবি।

    Published on: Feb 02, 2026 8:44 PM IST
    By Sayani Rana
    কিছুদিন আগেই জানা গিয়েছিল 'দেশু ৭' আসছে। ফের বড় পর্দায় জুটি বাঁধতে চলেছেন দেব এবং শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। আর এই আবহেই এবার জুটিতে বেশ কয়েকটি ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে তাঁরা অনুরাগীদের দিলেন বিশেষ বার্তা। তবে বার্তার থেকেও এই পোস্টে বেশি নজরকেড়েছে তাঁদের ছবি। দেব-শুভশ্রীর এই ঘনিষ্ট ছবিগুলি যে তাঁদের অনুরাগীদের মন ছুঁয়ে গিয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

    দেবের কোলের কাছে বসে কাঁধে মাথা রাখলেন শুভশ্রী!
    কিছুদিন আগেই তাঁদের আসন্ন ছবি প্রসঙ্গে নানা কথা অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য একটি লাইভ করেছিলেন 'দেশু'। সেদিনের সেই পোশাকেই এই ছবিতে দেখা মিলেছে তাঁদের। রংমিলান্তিতে ধরা দেন তাঁরা। ছবিতে শুভশ্রীর পরনে ছিল আকাশী রঙের উলের জ্যাকেট ও কালো টাউজার। অন্যদিকে, দেব পরেছিলেন সুতোর কাজ করা নীল রঙের ফুল হাতা শার্ট ও অফ হোয়াইট রঙের টাউজার। তাঁদের দু'জনে পায়েই ছিল কিটো।

    তবে ছবিতে সব থেকে বেশি যা নজর কেড়েছে তা হল তাঁদের পোজ। একটি সিঁড়ির দুটি ধাপে বসেছিলেন তাঁরা। উপরের ধাপে দেব আর নীচের ধাপে শুভশ্রী একদম দেবের কোল ঘেঁষে। শুভশ্রীর এক হাত মিশে গিয়েছিল দেবের হাতে। অন্য হাতে দেবের হাত জড়িয়ে তাঁর কাঁধে মাথা রেখেছিলেন নায়িকা। দু'জনের মুখেই লেগেছিল মিষ্টি স্নিগ্ধ হাসি।

    পরের ছবিতেও প্রায় একই রকম পোজে নজর কাড়েন তাঁরা। তবে কেবল ছবি নয়, ছবির পাশাপাশি 'দেশু' অনুরাগীদের জন্য একটি বড় ঘোষণাও করেন তাঁরা। ছবিগুলি পোস্ট করে 'দেশু' ক্যাপশনে লেখেন, ‘#DeSu7-এর ফার্স্ট ডে, ফার্স্ট শো ইভেন্টের গোল্ডেন টিকিট সংগ্রহ করা যাবে ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে। আপনারা যে সিনেমা হলের টিকিট কেটেছেন, সেখানে গিয়ে বুক মাই শো বুকিংয়ের কউ আর কোড দেখিয়ে আপনার গোল্ডেন টিকিট সংগ্রহ করুন।।’

    তাঁদের এই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই ভালোবাসায় ভরে দিয়েছে 'দেশু' অনুরাগীরা। নানা মন্তব্যও করেছেন নেটিজেনরা। একজন লেখেন, ‘এভাবেই মিলেমিশে থাকতে হয় বন্ধু হয়ে। বিয়েটাই জীবনে সব কিছু নয়। আর সবার সঙ্গে সবার বিয়ে হয় না। এটা উপরওয়ালা ঠিক করে দেন।’ আর একজন লেখেন, ‘আরে এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না।’ আরও এক নেটিজেন লেখেন, ‘ভাই এরা দু'জন মনে মনে খুব খুশি।’

    আর একজন নেটিজেন দেবে-শুভশ্রীর ছবি রোমিও টাইটেল ট্র্যাকের কথা উল্লেখ করে লেখেন, ‘এটার সঙ্গে লেডি কিলার গানটা পারফেক্ট যায়। এক্স-এর হাত এইভাবে হাতে নিয়ে চোখে, মুখে এই অ্যাটিটিউড।’ আর একজন লেখেন, ‘দু’জনের বিয়ে হলে কত ভালো হত।' আর একজন আবার দেব-শুভশ্রীর সঙ্গীদের প্রশংসা করে লেখেন, ‘রাজ চক্রবর্তী আর রুক্মিণী মৈত্রকে সত্যিই অনেক শ্রদ্ধা। ওঁরা না চাইলে এটা হত না।’

