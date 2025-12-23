Edit Profile
    পরমব্রতর ছেলের অন্নপ্রাশনে মুখোমুখি দেব-শুভশ্রী! 'দুই সন্তানের মা' বিতর্ক কি তবে অতীত?

    পরমব্রত চট্টপাধ্যায়ের ছেলের অন্নপ্রাশনে আবার মুখোমুখি হলেন দেব ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। 'দুই সন্তানের মা' বিতর্ক কি তবে অতীত? ফের কী এক হয়ে পর্দায় জুটি বাঁধবেন তাঁরা?

    Published on: Dec 23, 2025 7:52 PM IST
    By Sayani Rana
    চলতি বছরের অগস্টে দেব-শুভশ্রী জুটির বহুল প্রতীক্ষিত ছবি 'ধূমেকেতু' মুক্তি পেয়েছিল। ছবিটি শ্যুটিং হয়েছিল ২০১৫ সালে। তারপর নানা কারণে ছবির মুক্তি আটকে যায়। এরপর শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় ও দেবকে আর একসঙ্গে কোনও ছবিতে কাজ করতে দেখা যায় না। তবে সেখানে তাঁদের ব্যক্তিগত সমস্যাও খানিক প্রভাব ফেলেছিল। তবে বিচ্ছেদের তিক্ততা কাটিয়ে ফের 'ধূমকেতু'র জন্য তাঁরা এক হতে 'দেশু' ফ্যান আশায় বুক বেঁধেছিল।

    পরমব্রতর ছেলের অন্নপ্রাশনে মুখোমুখি দেব-শুভশ্রী! 'দুই সন্তানের মা' বিতর্ক কি তবে অতীত?
    প্রায় ১০ বছর পর এই জুটির ছবি সকলের মধ্যে অনেকটা প্রত্যাশা তৈরি করেছিল। তারপর দেব-শুভশ্রীকে একসঙ্গে ছবির প্রচার করতে দেখা যায়। তাঁরা একে অপরকে ইনস্টাগ্রামে ফলোও করেছিলেন। নৈহাটির বড়মার মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। সবটাই 'দেশু' ফ্যানেদের জন্য একটা স্বপ্নের মতো ছিল। তাঁরা আশা করেছিলেন এরপর সবটা সহজ হয়ে যাবে, আবার একসঙ্গে নতুন নতুন ছবিতে জুটি বাঁধবেন দেব-শুভশ্রী। কিন্তু সেই সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

    দেবের শুভশ্রীকে ‘দুই সন্তানের মা, মুখে সারল্য নেই বক্তব্য’ সমাজমাধ্যমে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে। তারপর আর কী? ফের দেব আর শুভশ্রীর ভক্তরা একে অপরের বিরুদ্ধে নানা নেতিবাচক পোস্ট করতে শুরু করেন। অন্যদিকে, দেব-শুভশ্রীও জবাব, পাল্টা জবাবে মাতেন। তাই সবটা মিলিয়ে 'দেশু' জুটির কামব্যাক, নতুন কোনও ছবির আশা ছেড়ে দেন।

    আর এর মাঝে টলিপাড়ায় বেশ বড় বড় কিছু ইভেন্টও হয়ে যায়। সেখানে দেব ও শুভশ্রী দু'জনকে হাজির থাকতে দেখা গেলেও একসঙ্গে দেখা যায়নি। কিন্তু এবার সেই ম্যাজিক ঘটল পরমব্রত চট্টপাধ্যায়ের ছেলে নিষাদের অন্নপ্রাশনে। সেখানে আবার মুখোমুখি দেখা গিয়েছে তাঁদের। দু'জনের ঠোঁটেই লেগেছিল হাসি রেখা। তবে কি 'দুই সন্তানের মা' বিতর্ক অতীত? ফের কী এক হয়ে পর্দায় জুটি বাঁধবেন তাঁরা? সে উত্তর অবশ্য দেবে সময়।

    প্রসঙ্গত, পরম-পুত্রের অন্নপ্রাশনে দেব-শুভশ্রী ছাড়াও হাজির হয়েছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টপাধ্যায়, মুনমুন সেন, কোয়েল মল্লিক, রাইমা সেন, পার্ণো মিত্র, কাঞ্চন মল্লিক, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, ঋতাভরী চক্রবর্তী। তাছাড়াও স্ত্রীকে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন আবির চট্টোপাধ্যায়ও। তবে কেবল বিনোদন জগতেই থেমে ছিল না অতিথিদের তালিকা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে থেকে তৃণমূল নেতা অরূপ বিশ্বাস, তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ও এসেছিলেন।

