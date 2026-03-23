'দেশু ৭' নিয়ে দর্শকদের কাছে বিশেষ পরামর্শ চাইলেন দেব! প্রত্যুত্তরে কী বললেন ভক্তরা?

'দেশু ৭' জন্য দর্শকদের কাছ থেকে বিশেষ পরামর্শ চাইলেন অভিনেতা! ছবির নাম কী হবে? সেই ভার ভক্তদের উপরই দিলেন নায়ক?
দেব তাঁর নানা কাজের খবর সামনে এনে সকলকে চমক দিয়েছিলেন। তবে তাঁর যে চমক সকলকে অবাক করেছিল তা হল 'দেশু' জুটির কামব্যাক। চলতি বছরের পুজোয় ফের শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে পর্দায় জুটি বাঁধতে চলেছেন দেব।
সোমবার দেব সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে লেখেন, ‘আমরা আমাদের আসন্ন ছবি #DeSu7-এর জন্য একটি শিরোনাম খুঁজছি। আপনারা পরামর্শ দিন। আপনাদের মতামত পেলে ভালো লাগবে।’
নায়কের এই আবেদনে সাড়া দিয়ে অনুরাগীরাও নানা নাম দিলেন। এক অনুরাগী লেখেন, ‘হারানো সুর।’ আর একজন লেখেন, ‘আবার ফিরে এলে।’ আর এক নেটিজেন লেখেন, ‘১) যেখানে থেমেছিলাম, ২) ভাঙ্গা সেতু, নতুন পথ।’ আর একজন লেখেন, ‘যেহেতু তোমাদের এটা 7 নম্বর সিনেমা হতে চলেছে তাই যদি এই নাম টা দেওয়া যায় ’সোহাগের সাত পা' কেমন হতো?' দেব মাঝে মাঝেই তাঁর নানা ছবির ক্যাপশনে 'এমনি' কথাটি লেখেন। এই 'এমনি' নিয়ে দেব ও শুভশ্রীর চ্যালেঞ্জ ছবিতে একটা সংলাপও আছে। মাঝে সেটা বেশ ভাইরাল হয়েছিল। এক অনুরাগী সেই প্রসঙ্গ টেনে লেখেন, ‘আমার মনে হয় ‘এমনি’ সব থেকে পারফেক্ট হবে।’ আর একজন আবার দেব-শুভশ্রীর মধ্যে হওয়া সমস্যার প্রসঙ্গ টেনে মজা করে লেখেন, ‘অন্য সময় যুদ্ধ, সিনেমা এলেই শুদ্ধ’।
প্রসঙ্গত, চলতি বছর অগস্টে দেব-শুভশ্রী জুটির বহুল প্রতীক্ষিত ছবি 'ধূমেকেতু' মুক্তি পেয়েছিল। ছবিটির শ্যুটিং হয়েছিল ২০১৫ সালে। তারপর নানা কারণে ছবিটি আর মুক্তি পায় না। এরপর শুভশ্রী আর দেবকেও একসঙ্গে আর কোনও ছবিতে কাজ করতে দেখা যায়নি। তাই প্রায় ১০ বছর পর এই জুটির ছবি সকলের মধ্যে অনেকটা প্রত্যাশা তৈরি করেছিল। তারপর দেব-শুভশ্রীকে একসঙ্গে ছবির প্রচার করতে দেখা যায়। তাঁরা একে অপরকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করেন। শুধু তাই নয় নৈহাটির বড়মার মন্দিরে পুজোও দিতে যান একসঙ্গে। সবটাই দেশু ফ্যানেদের জন্য একটা স্বপ্নের মতো ছিল।
কিন্তু তারপর হঠাৎই ছন্দপতন হয়। দেব এক সাক্ষাৎকারে, 'শুভশ্রী দুই সন্তানের মা তাই তাঁর মুখের সারল্য হারিয়ে গিয়েছে' মন্তব্য করে সমালোচনার মুখে পড়েন। তারপর তাঁর সেই কথার জবাবও দেন নায়িকা। এরপর সেখানে পাল্টা যুক্তি দেন নায়ক। আর সবটা মিলিয়ে বেশ জলঘোলা হয়। তারপর আবার একসঙ্গে কোনও ছবিতে দেখার আশা দেশু অনুরাগীরা এক প্রকার ছেড়েই দিয়েছিলেন। তবে এর মাঝেও শুভশ্রীকে নানা অনুষ্ঠানে বলতে শোনা তিনি যদি ভালো চিত্রনাট্য পান তাহলে অবশ্যই দেবের সঙ্গে কাজ করবেন। এরপর পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে নিষাদের অন্নপ্রাশনে ফের একসঙ্গে দেখা যায় তাঁদের। সেখান থেকে অনেকেই আন্দাজ করেন তাঁদের মধ্যকার সমস্যা দূর হয়েছে, আর দেবও এক সাক্ষাৎকারে তেমনটাই ইঙ্গিত দেন। সেখানেই দেব শুভশ্রীকে তাঁর সঙ্গে ফের জুটি বাঁধার প্রস্তাব দেন। রাজি হয়ে যান নায়িকাও। আর এরপর নতুন বছরে তাঁদের ছবির ঘোষণা যে দারুণ চমক তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।