ডায়েট ভুলে কাঁচা পেঁয়াজ আর মাছ ভাজা দিয়ে পান্তা খেলেন দেব! ‘জয় বাংলা’, লিখলেন তৃণমূল সাংসদ

ডায়েট ভুলে কাঁচা পেঁয়াজ আর মাছ ভাজা দিয়ে পান্তা খেলেন দেব! ‘জয় বাংলা’, লিখলেন তৃণমূল সাংসদ
অভিনেতা অভিনেত্রীদের ক্যামেরার সামনে নিজেদের ধরে রাখার জন্য অনেক কিছু করতে হয়। জীবনযাত্রায় তো একটা বিরাট পরিবর্তন তো আনতেই, পাশাপাশি খাবারেও নানা পরিবর্তন আনতে হয়। আরও ভালোভাবে বলতে গেলে তাঁদের বেশ কঠোর ডায়েটের মধ্যে থাকতে হয়। আর দেবও এর ব্যতিক্রম নন। তাঁকেও খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কঠোর হতে হয়। তবে এবার সেই সব কিছু ভেঙে পান্তা খেলেন দেব।
শনিবার নায়ক নিজের পান্তা খাওয়ার একটি ভিডিয়ো সকলের সঙ্গে সমাজমাধ্যমে ভাগ করে নেন। ভিডিয়ো দেখা যায় টেবিলে এক বাটি ভর্তি পান্তা ভাত, কাঁচা পেঁয়াজের টুকরো আর মাছ ভাজা নিয়ে বসে নায়ক।
ভিডিয়োয় তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘এটা হচ্ছে ফিশ পান্তা, দেখতেই পাচ্ছেন। পান্তা হচ্ছে আমাদের বাঙালিদের সব বাঙালিদের অন্যতম পুরানো একটা খাবার। যখন আমরা ‘প্রজাপতি ২’ নিয়ে ভাবছিলাম, আর ছবিতে আমি শেফ, তখন আমাদের টিমের মনে হয়েছিল যে আমরা এমন একটা খাবারকে উদযাপন করব যেটা বাঙালির ঘরে ঘরে আছে, আমরা খাই। আর সেটাকে আমরা কীভাবে উদযাপন করব সেটাই মনে হয়েছিল। সেখান থেকেই এই পান্তার ভাবনাটা। আমি সত্যি খুব খুশি ছবিটার টিম মেম্বার হিসেবে। এখন পান্তা নিয়ে যে উদযাপনটা সারা বাংলা জুড়ে হচ্ছে তা অনবদ্য। অনেক ধন্যবাদ এই ছবিটাকে এতটা ভালোবাসা দেওয়ার জন্য।’
শেষে নায়ক বলেন, যাঁরা এখনও দেখেননি আমি পান্তা বা ফিস পান্তা কেন বলছি তাঁরা ছবিটা দেখে নিন। আর উদযাপন করুন।' এরপরই একেবারে সেই পরিচিত হুপুস হাপুস শব্দে নায়ককে কব্জি ডুবিয়ে পান্তা খেতে দেখা যায়। তারপর প্রজাপতি 'পান্তা' গানটি স্ক্রিনে ফুটে ওঠে। নায়ক ভিডিয়োটি শেয়ার করে ক্যাপশনে লেখেন, ‘ওয়াটার ইন দ্যা রাইস, ভেরি লো প্রাইস। জয় বাংলা, জয় পান্তা।’