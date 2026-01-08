Dev-Subhashree: প্রাক্তনের বর রাজকে প্রশ্ন ‘দেশু’ জুটি নিয়ে, অপমানিত দেব বললেন-'কাউকে জিগ্গেস করবে না….'

Dev-Subhashree: প্রাক্তনের বর রাজকে প্রশ্ন ‘দেশু’ জুটি নিয়ে, অপমানিত দেব বললেন-'কাউকে জিগ্গেস করবে না….'
Dev-Subhashree: দেব-শুভশ্রী জুটির আসন্ন ছবি নিয়ে রাজ চক্রবর্তীকে ছেঁকে ধরে প্রশ্ন সাংবাদিকদের। চটলেন দেব। স্পষ্ট জানালেন,'এটা অপমানজনক'।
নতুন বছরে বড় ঘোষণা সেরেছেন দেব। ধুমকেতুর পর আবার বড়পর্দায় শুভশ্রীর হাত ধরছেন দেব। ২০২৬-এর দুর্গাপুজোতেই হবে ধামাকা। কিন্তু এই ছবি নিয়ে বিস্তারিত কোনও তথ্য সামনে আনেননি দেব বা শুভশ্রী। কে পরিচালক? কোন জঁর ছবি, সবটা ঘিরেই ধোঁয়াশা।
দেব-শুভশ্রীর একটা অতীত আছে। বাংলা ছবির স্বার্থে নিজেদের তিক্ততা, পুরোনো প্রেম সব ভুলেছেন দুজনে। এই সিদ্ধান্ত রাজ-রুক্মিণীকেও পাশে পেয়েছেন তাঁরা। কিন্তু অতি উৎসাহী সাংবাদিকরা উত্তেজনার বশে দেব-শুভশ্রীর সাত নম্বর ছবি নিয়ে সম্প্রতি প্রশ্ন করেন রাজ চক্রবর্তীকে। লহ গৌরাঙ্গের নাম রে-র স্পেশ্য়াল স্ক্রিনিংয়ে হাজির ছিলেন শুভশ্রীর বর। সেখানেই তাঁকে ছেঁকে ধরে চলে প্রশ্ন।
এই ঘটনায় বেজায় বিরক্ত দেব। সম্প্রতি প্রজাপতি ২-এর পোস্ট রিলিজ প্রচারে সেই নিয়ে নিজের বিরক্তি জাহির করলেন নায়ক। তিনি সাংবাদিকদের সতর্ক করে সাফ বলেন, ‘অন্য কোনো প্রিমিয়ারে গিয়ে অন্য কোনো অ্যাক্টরকে, প্রোডিউসারকে বা ডিরেক্টরকে ‘দেশু’ নিয়ে জিজ্ঞেস করবেন না। আমার সত্যিই খুব খারাপ লাগছে এর জন্য। কারণ খুব বোকা বোকা লাগছে যে অন্য প্রিমিয়ারে অন্য অ্যাক্টরকে তোমরা ‘দেশু’ ‘দেশু’ করছো, এটা ঠিক না।’
তিনি আরও বলেন, ‘হতে পারে ওটা তোমাদের কাছে একটা ডিমান্ড বা উন্মাদনা, কিন্তু তুমি অন্য অভিনেতাদের জিজ্ঞেস করছো কেন? তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করো, শুভশ্রীকে জিজ্ঞেস করো। এর বাইরের উত্তর তো কেউ দিতে পারবে না। শুভশ্রী তার মতো করে উত্তর দিয়েছে, আমি আজকে বলে দিই— ‘দেশু’ নিয়ে আমরাও প্রচণ্ড এক্সাইটেড। কারণ যেভাবে দর্শক মহলের কাছ থেকে সাড়া পাচ্ছি, দায়িত্বটা আরও বাড়ছে। আমার (দায়িত্বটা) বাড়ছে স্পেশালি, যেহেতু দেব এন্টারটেইনমেন্ট ভেঞ্চারস ছবির প্রযোজক’।
সাংবাদিকরা আত্ম-পক্ষ সমর্থনে জানায়, যেহেতু রাজ চক্রবর্তীর হাত ধরেই দেব-শুভশ্রী জুটির পথচলা শুরু তাই রাজের কাছে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। পাশাপাশি তিনি এই ছবির পরিচালক কিনা, সেটা জানাও ছিল উদ্দেশ্য। দেব পালটা জানান, 'আমি এটুকু জানাতে চাই যে, ‘দেশু’-কে যেভাবে লোকে এতদিন দেখেছে, আমরা ছ'টা ছবি করেছি, সাত নম্বর ছবিটা আমার মনে হয় ছ'টা ছবিকে ছাপিয়ে যাওয়ার মতোই হবে। সমস্ত কিছু মাথায় রেখেই স্ক্রিপ্ট লেখা হচ্ছে, এক্সিকিউট করা হবে। অফকোর্স এটা কোন জঁর হবে বা কোন ধরনের ছবি হবে সেটা আমি রিকোয়েস্ট করব দেব এন্টারটেইনমেন্ট ভেঞ্চারসকে— তারা আসুক, একটা প্রেস কনফারেন্স করুক এবং তাদের পরবর্তী কী চিন্তাভাবনা আছে সেটা তারা জানাক। আপাতত এটুকুই।'
দেব আরও যোগ করেন, 'আজকের পর থেকে প্লিজ কাউকে জিজ্ঞেস করবেন না— কোনো অ্যাক্টর, ডিরেক্টর বা প্রোডিউসারকে। এটা খুব ইনসাল্টিং বলে আমার মনে হয়। আমার নিজের ইনসাল্টিং লাগে যখন আমি তোমাদের ভিডিওগুলো দেখি। ইটস নট রাইট, ইটস নট এথিক্যালি রাইট। তোমরা তোমাদের টিআরপির জন্য বা ভিউজের জন্য ‘দেশু’ নামটা ব্যবহার করছো। আমি চাই না আমার কোনো কলিগ এটার কোনো উত্তর দিক। তারা এর সঙ্গে কোনোভাবে যুক্ত নয়, তারা শুধু শুধু তাদের প্রিমিয়ারে কেন এটার উত্তর দেবে?'