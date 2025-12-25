Dev Birthday: মাদাম তুসো স্টাইলে দেবেরও রয়েছে মোমের মূর্তি! জানেন কোথায় গেলে তা দেখতে পারবেন?

Dev Birthday: মাদাম তুসো স্টাইলে দেবেরও রয়েছে মোমের মূর্তি! জানেন কোথায় গেলে তা দেখতে পারবেন?
পনিও যদি দেব-ভক্ত হয়ে থাকেন, চলুন জেনে নেওয়া যাক, কোথায় গেলে আপনি দেখতে পারবেন অভিনেতা-সাংসদের মোমের মূর্তি। ঠিক মাদাম তুসোর স্টাইলে।
বৃহস্পতিবার ২৫ ডিসেম্বর ৪২ বছরের জন্মদিন পালন করছেন অভিনেতা দেব। টলিউডের সুপারস্টার তিনি। তাঁর সিনেমা মানেই বক্স অফিসে ঝড়। এবারেও দেবের জন্মদিন বিশেষ হতে চলেছে। কারণ আসছে প্রজাপতি ২। আপাতত বিতর্কের জালে অভিনেতা। কারণ তাঁর দাবি, ‘রাজনীতি’ করে তাঁর সিনেমাকে হল দেওয়া হচ্ছে না। আর এই নিয়ে নাম না করলেও, টলিউডকেই দুষেছেন তিনি প্রকারন্তরে। স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, ‘বাংলা ইন্ডাস্ট্রিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছে না কেউ, বরং সবাই ব্যস্ত দেবকে হারাতে’।
সে যাই হোক, DEVIANS-রা কোনোদিনই এসবে পাত্তা দেন না! তাঁদের তো আবার ‘শিরায় শিরায় রক্ত, আমি দেবের ভক্ত’! আপনিও যদি দেব-ভক্ত হয়ে থাকেন, চলুন জেনে নেওয়া যাক, কোথায় গেলে আপনি দেখতে পারবেন অভিনেতা-সাংসদের মোমের মূর্তি।
মাদাম তুসো স্টাইলে দেবের মোমের মূর্তিটি রয়েছে আসানসোলের সুশান্ত রায় ওয়াক্স মিউজিয়াম ও শীশ মহলে (Susanta Ray Wax Museum and Seesh Mahal)। ২০২৪-এর শুরুতে অভিনেতা পান তাঁর জীবনের এই অন্যতম সেরা উপহার। খাদান মুক্তির আগে এটি উদ্বোধন করেছিলেন তিনি। নিজের মোমের মূর্তির সঙ্গে একটি সেলফি তুলে তা পোস্টও করেছিলেন।
মূর্তির গায়ে সাদা রঙের টি-শার্ট, সঙ্গে নীল জিন্সের জ্যাকেট। বুকে গোঁজা আছে সানগ্লাস। আর নিজের মোমের মূর্তিটি দেখে দেবের মন্তব্য ছিল, ‘আমি শব্দ হারিয়ে ফেলেছি।’
সুশান্ত রায় ওয়াক্স মিউজিয়াম ও শীশ মহলে দেবের পাশাপাশি আছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোমের স্ট্যাচুও। এছাড়ার রয়েছে মা সারদা,মাদার টেরেজা, সুনীতা উইলিয়ামস, শাহরুখ খান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিরাট কোহলিদের স্ট্যাচু। নিঃসন্দেহে অসানসোলবাসীদের গর্বের স্থান।
প্রজাপতি ২ সম্পর্কে:
প্রজাপতি-র তুমুল সাফল্যের পর, প্রজাপতি ২-র পালা। বক্স অফিসে ফের জোট বেঁধেছেন মিঠুন চক্রবর্তী ও দেব। যদিও এর আগেও মিঠুনকে সিনেমায় নেওয়ায় দেবকে বিতর্কে পড়তে হয়েছে। প্রজাপতি-কেও জায়গা দেওয়া হয়নি নন্দনে। একই সমস্যায় এখন প্রজাপতি ২-ও।
এদিকে একইদিনে আরও দুটো বাংলা ছবি মুক্তি পেয়েছে বক্স অফিসে। কোয়েলের মিতিন মাসির তৃতীয় কিস্তি ও সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। এখন দেখার কে জমিয়ে বসতে পারে। কারণ বলিউডের চাপও নেহাত কম নেই। ধুরন্ধর, তু মেরি ম্যায় তেরা মে তেরি তু মেরা-র মতো সিনেমা আছে। হলিউড থেকে আছে অবতার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ।