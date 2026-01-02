Dev-Koel in Khadaan 2: ২০২৬-এ আসছে খাদান ২, ঘোষণা দেবের! রানে কি সহ-প্রযোজক থাকছেন? নায়িকা কোয়েল?

Dev-Koel in Khadaan 2: ২০২৬-এ আসছে খাদান ২, ঘোষণা দেবের! রানে কি সহ-প্রযোজক থাকছেন? নায়িকা কোয়েল?
Dev-Koel in Khadaan 2: বাইক অ্য়াম্বুলেন্স দাদা, টনিক ২-এর পর ২০২৬ সালেই খাদান ২ নিয়ে হাজির হবেন দেব। সহ-প্রযোজকের ভূমিকায় থাকছেন রানে।
‘দর্শক সিনেমাহলে আসছে, ছবি দেখছে, আমাদের বিশ্বাস করছে’- আর এই বিশ্বাসে ভর করেই নতুন বছরের প্রথমদিন জোড়া ছবির ঘোষণা করলেন দেব। বৃহস্পতিবার সকালে দেব জানিয়ে দিয়েছিলেন টনিক ২ নিয়ে ২০২৬-এ হাজির হবেন তিনি। রাত গড়াতেই বিরাট ধামাকা। খাদান ২-এ সিলমোহর দিয়ে দিলেন দেব।
সবমিলিয়ে নতুন বছরে দেব ফের পর্দায় হ্য়াটট্রিক করতে চলেছেন। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দেব হাজির হবেন বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা করিমূল হকের বায়োপিক নিয়ে। সেই ছবির মুক্তির তারিখ বছরের প্রথমদিন ঘোষণা করেছেন দেব। একসঙ্গে জানিয়েছেন টনিক ২-তে ফিরছে 'কাকা' পরাণ বন্দ্য়োপাধ্য়ায় এবং টনিকের যুগলবন্দি। গত কয়েকদিন ধরেই খাদান ২-এর ভবিষ্যত নিয়ে নানামহলে নানান জল্পনা-কল্পনা তৈরি হয়েছে।
বেশকিছু মিডিয়া রিপোর্টে দাবি করা হয়, স্ক্রিনিং কমিটি নিয়ে দেব বেঁকে বসায় প্রযোজক নিসপাল রানের সঙ্গে মতবিরোধ তৈরি হয়েছে দেবের। পাশাপাশি খাদান নাকি হিট বলে দাবি করা হলেও বাস্তব ছবিটা অন্য়রকম। তাই খাদান ২-এর পিছনে নাকি বাড়তি খরচ করতে চান না রানে। সহ-প্রযোজকের বাজেট মিলছে না দেবের সঙ্গে। এর জেরেই নাকি খাদান ২-এর ভবিষ্যত বিশ বাঁও জলে। এমনকী কোয়েলও নাকি এই ছবি থেকে সরে দাঁড়াতে পারেন।
বছরের প্রথম দিনই দেবের প্রযোজনা সংস্থা দেব এন্টারটেনমেন্ট ভেঞ্চার্স এবং সুরিন্দর ফিল্মস ফেসবুকে যৌথ বিবৃতি সামনে আনল। তা লেখা রয়েছে-'আমরা খাদান ২ (KHADAAN 2) নিয়ে আপনাদের উন্মাদনা বুঝতে পারছি এবং আমরাও আপনাদের মতোই সমান উত্তেজিত। তবে ভালো জিনিসের জন্য একটু সময়ের প্রয়োজন হয় এবং আমরা সেই কাজই করছি। একটু ধৈর্য ধরুন, আমরা নিশ্চিত করছি যে আপনাদের এই অপেক্ষা সার্থক হবে!
আমরা এই বছরেই আসছি — আরও শক্তিশালী এবং আরও সাহসী রূপে।'
এদিন প্রজাপতি ২-এর প্রচারের ফাঁকে দেব নিজের মুখে সব জল্পনা উড়িয়ে পালটা প্রশ্ন করেন, ‘আমি বা রানেদা কি কিছু বলেছি।’ তিনি আরও বলেন মিডিয়া রিপোর্টে যা লেখা হয়, তা অধিকাংশ অতিরঞ্জিত কিংবা ভুয়ো। অভিনেতা বলেন, ‘আসার সময়ই রানেদার সঙ্গে আমার কথা হল। আমাকে রিনোদার সঙ্গে একটু বসতে হবে। আমরা বাবার গল্প নিয়ে এগোব না ছেলেকে নিয়ে এগোব সেটা ঠিক করতে হবে। সবটাই ক্রিয়েটিভ সিদ্ধান্ত। আমি চাই সব ছবি ভালো চলুক, ইন্ডাস্ট্রি বড় হোক। কে কী বলল তাতে কিছু এসে যায় না।’
ওদিকে খাদান ২-এর সবচেয়ে বড় চমক হতে চলেছেন কোয়েল মল্লিক। সব ঠিক থাকলে এই ছবির হাত ধরে ফের রুপোলি পর্দায় ফিরতে চলেছে দেব-কোয়েল জুটি। খাদান ছবিতে দেব-ইধিকা জুটি সাড়া ফেলেছিল। এই অনস্ক্রিন জুটি ইতিমধ্যেই দর্শক মনে জায়গা করে নিয়েছে। খাদান ২-তে ইধিকার অনুপস্থিতির জল্পনা তাঁর ভক্তদের হতাশ করেছে।
ছবির চিত্রনাট্যের কাজ এখনও শেষ হয়নি। এখন দেখবার কবে এই ছবি ফ্লোরে যায়।