‘স্বরূপ বিশ্বাসের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দরকার নেই, যথেষ্ট আয়…’, সরাসরি খোঁচা দেবের

'স্বরূপ বিশ্বাসের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দরকার নেই, যথেষ্ট আয়…', সরাসরি খোঁচা দেবের
খবর, গিল্ড-এর সদস্যদের ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস নিজে ‘স্বাস্থ্যসাথী’ কার্ডে নাম নথিভুক্তকরণ প্রকল্পে যোগ না-দেওয়ার কথা বলেছেন। শুধু তাই নয়, হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন কাজ হারানোর। মুখ খুলেছেন দেবও?
Mar 14, 2026, 22:41:50 IST
The Economist
Share via
Copy link
বিধানসভা নির্বাচনের আগে গোটা রাজ্য যখন টিএমসি, বিজেপি, সিপিএমে ভাগ হয়েছে, তখন টলিউড বিভক্ত দেব বনাম স্বরূপ বিশ্বাসে। বেশ সেয়ানে সেয়ানে টক্কর চলছে। টেকনিশিয়ান স্টুডিয়োয় ‘স্বাস্থ্যসাথী’ কার্ড বানানোর উদ্যোগ নিয়েছে দেব। শনিবার ছিল যার নাম নথিভুক্তকরণ। এদিকে খবর, গিল্ড-এর সদস্যদের ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস নিজে ‘স্বাস্থ্যসাথী’ কার্ডে নাম নথিভুক্তকরণ প্রকল্পে যোগ না-দেওয়ার কথা বলেছেন। শুধু তাই নয়, হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন কাজ হারানোর।
আর স্বরূপের এহেন কাজে বেশ বিরক্ত দেব। তিনিও কোনো রাখঢাক না করেই স্বরূপ বিশ্বাসের নামে খুলেছেন মুখ। বলেন, ‘এসি রুমে বসে আমি কত বড় দাদা আর আমি কী দাদাগিরি করতে পারি, সেটা থেকে বেরিয়ে এসে টেকনিশিয়ানদের জন্য ভাবা দরকার। আমার মনে হয় এতে টেকনিশিয়ানরা আরও বেশি আশীর্বাদ করবে।’
দেব আরও বলেন, ‘স্বরূপদা এটা বলছে স্বাস্থ্যসাথীটা নাকি খুব ভালো নয়, এবং মুখ্যমন্ত্রী যে উদ্যোগ নিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী পাঠিয়েছে, সেখানে বলেছে, সেটাকে চ্যালেঞ্জ করছে। অরূপ বিশ্বাসের স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের প্রয়োজন নেই। তাঁর যথেষ্ট আয় আছে। কিন্তু টেকনিশিয়ানদের এটা দরকার। সাপোর্টার হওয়া ভালো, অন্ধ সাপোর্টার হলে মুশকিল।’
‘ফেডারেশনে মেইল পাঠিয়েছি, এরকম এরকম উদ্যোগ হচ্ছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে করেছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে! আগের স্বাস্থ্যবিমাও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছিলেন। ‘স্বাস্থ্যসাথী’ও তিনিই করেছেন। স্বরূপদার দাদা অরূপ বিশ্বাস রাজ্য সরকারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। স্বরূপদা নিজেও সরকারের সঙ্গে যুক্ত। তার পরেও কী করে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর নিন্দা করছেন? খারাপ বলছেন স্বাস্থ্যসাথীকে?’
