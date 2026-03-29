    Dev Father on Son's Marriage: দেখতে দেখতে অভিনেতার বয়স হয়েছে ৪৩! কবে বিয়ে করবে ছেলে? কী জবাব দেবের বাবার

    সম্প্রতি নিজের শাড়ির দোকান খুলেছেন দেবের বোন। আর তার উদ্বোধন ছিল শনিবারে। সেখানেই ছেলের বিয়ে নিয়ে কী জানালেন দেবের বাবা?

    Mar 29, 2026, 17:43:54 IST
    By Tulika Samadder
    আজকাল দেবকে দেখলে হামেশাই সবাই একটা প্রশ্ন করে, ‘কবে বিয়ে করছ?’ আসলে দীর্ঘ সময় ধরে প্রেম করছেন তৃণমূল সাংসদ ও রুক্মিণী মৈত্র। তাই বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন আসাটা তো স্বাভাবিকই।

    ছেলের বিয়ে নিয়ে কী বললেন দেবের বাবা?

    সম্প্রতি নিজের শাড়ির দোকান খুলেছেন দেবের বোন। আর তার উদ্বোধন ছিল শনিবারে। বিশেষ অতিথি হিসেবে হাজির ছিলেন টলিউড নায়িকা ইধিকা পাল। এদিন অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন দেবের বাবা গুরু অধিকারী। আর সেখানেই দেবের বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করে সংবাদমাধ্যম।

    ছেলের বিয়ে নিয়ে প্রশ্নে গুরু অধিকারী বলেন, ‘জন্ম মৃত্যু বিয়ে, এটা কোনোদিন কেউ বলতে পারে না’! প্রসঙ্গত, এর আগে দেব জানিয়েছিলেন হামেশাই তাঁকে বাবা-মা বিয়ের জন্য চাপ দেন। এমনকী আজকাল তো তাঁরা বলে বলে হালও ছেড়ে দিয়েছেন।

    এক সাক্ষাৎকারে নয়নদীপ রক্ষিতের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে খোলসা করেছিলেন দেব পুরো ব্যাপারটা। তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল, ‘প্রত্য়েকদিন। বিয়ে কর বিয়ে কর। কবে বাচ্চা হবে। তুই বুড়ো হয়ে যাবি। তোর বাচ্চা যখন ১০ বছরের হবে, তোর বয়স ৭০ হবে তখন। এগুলো প্রত্যেকদিন আমাকে শুনতে হয়। এখন তো ওঁরাও (দেবের মা-বাবা) মনে হয় হাল ছেড়ে দিয়েছে।’ এরপর দেবের কথার রেশ টেনেই নয়নদীপ প্রশ্ন করেছিলেন, ‘তাহলে এখন বিয়ের প্ল্যান নেই?’ তাতে জবাব আসে, ‘আপাতত তো নেই। তবে হ্যাঁ একদিন তো করতে হবেই।’

    কেরিয়ারের শুরুতে বেশ কয়েক বছর শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্য়ায়ের সঙ্গে প্রেম ছিল দেবের। যদিও তা ভেঙে যায়। শোনা যায়, দেব সংসার পাততে রাজি ছিলেন না। আর শুভশ্রী চেয়েছিলেন বিয়ে করে সংসার পাততে। এরপর বেশ কিছু বছর পর, রুক্মিণীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান অভিনেতা-তৃণমূল সাংসদ। প্রথমদিকে লুকোছাপা থাকলেও, এখন সম্পর্ক নিয়ে খুল্লামখুল্লা দু পক্ষই। তবে বিয়ের কথা উঠলেই মুখ বন্ধ!

    এর আগে একবার রুক্মিণী জানিয়েছিলেন, ‘যে দিন আমাদের সবাই প্রশ্ন করা বন্ধ করে দেবে, সেদিন আমরা সকলকে চমকে দেব। তখন সবাই আশ্চর্য হয়ে যাবে। কিন্তু বলা যায় না বিয়ে কার কপালে কখন, কার সঙ্গে (এই কথা বলেই জিভ কাটেন নায়িকা)।’

    আর বলিউডের এলিজেবল ব্যাচেলর সলমন খানের সঙ্গে তুলনায় দেবের সাফ জবাব ছিল, ‘আমি কোনও খান হতে চাই না। দেব হয়েই আমি বেশ ভালোই আছি। যেখানে আছি, যার সঙ্গে আছে বেশ ভালোই আছি। তবে এই নয় যে আমি সিঙ্গল ব্যাচেলার লাইফ লিড করব।’

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

