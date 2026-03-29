Dev Father on Son's Marriage: দেখতে দেখতে অভিনেতার বয়স হয়েছে ৪৩! কবে বিয়ে করবে ছেলে? কী জবাব দেবের বাবার

Dev Father on Son's Marriage: দেখতে দেখতে অভিনেতার বয়স হয়েছে ৪৩! কবে বিয়ে করবে ছেলে? কী জবাব দেবের বাবার
সম্প্রতি নিজের শাড়ির দোকান খুলেছেন দেবের বোন। আর তার উদ্বোধন ছিল শনিবারে। সেখানেই ছেলের বিয়ে নিয়ে কী জানালেন দেবের বাবা?
আজকাল দেবকে দেখলে হামেশাই সবাই একটা প্রশ্ন করে, ‘কবে বিয়ে করছ?’ আসলে দীর্ঘ সময় ধরে প্রেম করছেন তৃণমূল সাংসদ ও রুক্মিণী মৈত্র। তাই বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন আসাটা তো স্বাভাবিকই।
সম্প্রতি নিজের শাড়ির দোকান খুলেছেন দেবের বোন। আর তার উদ্বোধন ছিল শনিবারে। বিশেষ অতিথি হিসেবে হাজির ছিলেন টলিউড নায়িকা ইধিকা পাল। এদিন অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন দেবের বাবা গুরু অধিকারী। আর সেখানেই দেবের বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করে সংবাদমাধ্যম।
ছেলের বিয়ে নিয়ে প্রশ্নে গুরু অধিকারী বলেন, ‘জন্ম মৃত্যু বিয়ে, এটা কোনোদিন কেউ বলতে পারে না’! প্রসঙ্গত, এর আগে দেব জানিয়েছিলেন হামেশাই তাঁকে বাবা-মা বিয়ের জন্য চাপ দেন। এমনকী আজকাল তো তাঁরা বলে বলে হালও ছেড়ে দিয়েছেন।
এক সাক্ষাৎকারে নয়নদীপ রক্ষিতের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে খোলসা করেছিলেন দেব পুরো ব্যাপারটা। তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল, ‘প্রত্য়েকদিন। বিয়ে কর বিয়ে কর। কবে বাচ্চা হবে। তুই বুড়ো হয়ে যাবি। তোর বাচ্চা যখন ১০ বছরের হবে, তোর বয়স ৭০ হবে তখন। এগুলো প্রত্যেকদিন আমাকে শুনতে হয়। এখন তো ওঁরাও (দেবের মা-বাবা) মনে হয় হাল ছেড়ে দিয়েছে।’ এরপর দেবের কথার রেশ টেনেই নয়নদীপ প্রশ্ন করেছিলেন, ‘তাহলে এখন বিয়ের প্ল্যান নেই?’ তাতে জবাব আসে, ‘আপাতত তো নেই। তবে হ্যাঁ একদিন তো করতে হবেই।’
কেরিয়ারের শুরুতে বেশ কয়েক বছর শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্য়ায়ের সঙ্গে প্রেম ছিল দেবের। যদিও তা ভেঙে যায়। শোনা যায়, দেব সংসার পাততে রাজি ছিলেন না। আর শুভশ্রী চেয়েছিলেন বিয়ে করে সংসার পাততে। এরপর বেশ কিছু বছর পর, রুক্মিণীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান অভিনেতা-তৃণমূল সাংসদ। প্রথমদিকে লুকোছাপা থাকলেও, এখন সম্পর্ক নিয়ে খুল্লামখুল্লা দু পক্ষই। তবে বিয়ের কথা উঠলেই মুখ বন্ধ!
এর আগে একবার রুক্মিণী জানিয়েছিলেন, ‘যে দিন আমাদের সবাই প্রশ্ন করা বন্ধ করে দেবে, সেদিন আমরা সকলকে চমকে দেব। তখন সবাই আশ্চর্য হয়ে যাবে। কিন্তু বলা যায় না বিয়ে কার কপালে কখন, কার সঙ্গে (এই কথা বলেই জিভ কাটেন নায়িকা)।’
আর বলিউডের এলিজেবল ব্যাচেলর সলমন খানের সঙ্গে তুলনায় দেবের সাফ জবাব ছিল, ‘আমি কোনও খান হতে চাই না। দেব হয়েই আমি বেশ ভালোই আছি। যেখানে আছি, যার সঙ্গে আছে বেশ ভালোই আছি। তবে এই নয় যে আমি সিঙ্গল ব্যাচেলার লাইফ লিড করব।’
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে।