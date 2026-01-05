Edit Profile
    ‘আমি শুভশ্রী যখনই আসব…’, পুজোয় ‘দেশু’ জুটির ফেরা নিয়ে যা বললেন দেব

    বছরের শুরুতেই একের পর এক বড় চমক দিয়েছেন দেব। তবে তাঁর যে চমক সকলকে অবাক করেছিল তা নিঃসন্দেহেই 'দেশু' জুটির কামব্যাক। চলতি বছরের পুজোয় ফের শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে পর্দায় ফিরছেন তিনি। এবার এই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন দেব।

    Published on: Jan 05, 2026 7:02 PM IST
    By Sayani Rana
    বর্তমানে নতুন ছবি মুক্তির সময় নৈহাটির বড়মার কাছে পুজো দিতে যাওয়া দেবের কাছে একটি রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবারও সেই রীতি মেনেই নায়ক তাঁর ছবি 'প্রজাপতি ২'-এর জন্য পুজো দিতে গিয়েছিলেন। আর সেখানেই 'দেশু' জুটির কামব্যাক নিয়ে মুখ খুললেন দেব। নায়ক বলেন, ‘দেব শুভশ্রীকে নিয়ে এখনই কিছু বলতে চাই না। কিন্তু যে দিন থেকে আমরা ঘোষণা করেছি দর্শকদের তথা ভক্তদের যা উন্মাদনা দেখছি, সেটাই আমাদের কাছে অনেক বড়। আর তাই আমাদের দায়িত্ব যে আমরা যখনই আসব কথা দিয়ে গেলাম এমন কিছু নিয়ে আসব যাতে প্রত্যেকটা বাংলা ছবির দর্শক গর্বিত বোধ করেন।’

    প্রসঙ্গত, চলতি বছর অগস্টে দেব-শুভশ্রী জুটির বহুল প্রতীক্ষিত ছবি 'ধূমেকেতু' মুক্তি পেয়েছিল। ছবিটির শ্যুটিং হয়েছিল ২০১৫ সালে। তারপর নানা কারণে ছবিটি আর মুক্তি পায় না। এরপর শুভশ্রী আর দেবকেও একসঙ্গে আর কোনও ছবিতে কাজ করতে দেখা যায়নি। তাই প্রায় ১০ বছর পর এই জুটির ছবি সকলের মধ্যে অনেকটা প্রত্যাশা তৈরি করেছিল। তারপর দেব-শুভশ্রীকে একসঙ্গে ছবির প্রচার করতে দেখা যায়। তাঁরা একে অপরকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করেন। শুধু তাই নয় নৈহাটির বড়মার মন্দিরে পুজোও দিতে যান একসঙ্গে। সবটাই দেশু ফ্যানেদের জন্য একটা স্বপ্নের মতো ছিল।

    কিন্তু তারপর হঠাৎই ছন্দপতন হয়। দেব এক সাক্ষাৎকারে, 'শুভশ্রী দুই সন্তানের মা তাই তাঁর মুখের সারল্য হারিয়ে গিয়েছে' মন্তব্য করে সমালোচনার মুখে পড়েন। তারপর তাঁর সেই কথার জবাবও দেন নায়িকা। এরপর সেখানে পাল্টা যুক্তি দেন নায়ক। আর সবটা মিলিয়ে বেশ জলঘোলা হয়। তারপর আবার একসঙ্গে কোনও ছবিতে দেখার আশা দেশু অনুরাগীরা এক প্রকার ছেড়েই দিয়েছিলেন। তবে এর মাঝেও শুভশ্রীকে নানা অনুষ্ঠানে বলতে শোনা তিনি যদি ভালো চিত্রনাট্য পান তাহলে অবশ্যই দেবের সঙ্গে কাজ করবেন। এরপর পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে নিষাদের অন্নপ্রাশনে ফের একসঙ্গে দেখা যায় তাঁদের। সেখান থেকে অনেকেই আন্দাজ করেন তাঁদের মধ্যকার সমস্যা দূর হয়েছে, আর দেবও এক সাক্ষাৎকারে তেমনটাই ইঙ্গিত দেন। সেখানেই দেব শুভশ্রীকে তাঁর সঙ্গে ফের জুটি বাঁধার প্রস্তাব দেন। রাজি হয়ে যান নায়িকাও। আর এরপর নতুন বছরে তাঁদের ছবির ঘোষণা যে দারুণ চমক তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

