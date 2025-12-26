'আমাদের সমস্যা মিটে গিয়েছে…', শুভশ্রীর সঙ্গে দেখা হওয়া প্রসঙ্গে মুখ খুললেন দেব

'আমাদের সমস্যা মিটে গিয়েছে…', শুভশ্রীর সঙ্গে দেখা হওয়া প্রসঙ্গে মুখ খুললেন দেব
'শুভশ্রী দুই সন্তানের মা, মুখের সারল্য হারিয়ে গিয়েছে' দেবের এই মন্তব্য ঘিরে দানা বাঁধা বিতর্কের পর কিছুদিন আগে পরমব্রত চট্টপাধ্যায়ের ছেলে নিষাদের অন্নপ্রাশনে দেখা ফের তাঁদের একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল। প্রশ্ন উঠে ছিল তবে কি সব বিতর্ক অতীত? এবার সেই প্রসঙ্গেই এবার মুখ খুললেন নায়ক।
সিটি সিনেমাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দেব বলেন, ‘আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। আমি খেয়াল করিনি। আমার অফিসের ওঁরা জানে হয়তো। ভালো তো, ভালো। আমি আবারও বলি খুব ছোট্ট একটা ইন্ড্রাস্ট্রি আর জীবনটা খুবই অনিশ্চিত, কখনও যুদ্ধ, কখনও সুনামি, কখন বিমান-দুর্ঘটনা এত রাগ অভিমান নিয়ে রাখব কোথায়? আমি সিনেমা নিয়ে ভাবব নাকি রাগ অভিমান, কার সঙ্গে কি সম্পর্ক? কী বললাম, কে কীসে রাগ করল সেগুলো নিয়ে ভাবব?’
নায়ক আরও বলেন, ‘পরমদার ছেলের অন্নপ্রাশনে গিয়ে সোজাসুজি আমিই কথা বললাম। বললাম, কী হল ম্যাডাম এত ইনোসেন্ট কথা বলছেন কেন? আমার মনে হয় আমাদের সমস্যা মিটে গিয়েছে। আর আমরা দু’জন ম্যাচিওর। আমি ওঁকে শুভেচ্ছা জানাতে চাই। ও খুব ভালো কাজ করছে। আমিও খুব ভালো আমার কাজ করছি। আমাদের একে অপরের রাস্তা ক্রস করে না। তাঁর যাত্রা শুভ হোক এটাই আমি চাই। আমি যাঁর সঙ্গে আছি, আমাদের যাত্রাও শুভ হোক এটাই চাই।
প্রসঙ্গত, চলতি বছরের অগস্টে দেব-শুভশ্রী জুটির বহুল প্রতীক্ষিত ছবি 'ধূমেকেতু' মুক্তি পেয়েছিল। ছবিটি শ্যুটিং হয়েছিল ২০১৫ সালে। তারপর নানা কারণে ছবির মুক্তি আটকে যায়। এরপর শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় ও দেবকে আর একসঙ্গে কোনও ছবিতে কাজ করতে দেখা যায় না। তবে সেখানে তাঁদের ব্যক্তিগত সমস্যাও খানিক প্রভাব ফেলেছিল। তবে বিচ্ছেদের তিক্ততা কাটিয়ে ফের 'ধূমকেতু'র জন্য তাঁরা এক হতে 'দেশু' ফ্যান আশায় বুক বেঁধেছিল।
প্রায় ১০ বছর পর এই জুটির ছবি সকলের মধ্যে অনেকটা প্রত্যাশা তৈরি করেছিল। তারপর দেব-শুভশ্রীকে একসঙ্গে ছবির প্রচার করতে দেখা যায়। তাঁরা একে অপরকে ইনস্টাগ্রামে ফলোও করেছিলেন। নৈহাটির বড়মার মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। সবটাই 'দেশু' ফ্যানেদের জন্য একটা স্বপ্নের মতো ছিল। তাঁরা আশা করেছিলেন এরপর সবটা সহজ হয়ে যাবে, আবার একসঙ্গে নতুন নতুন ছবিতে জুটি বাঁধবেন দেব-শুভশ্রী। কিন্তু সেই সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।
দেবের শুভশ্রীকে ‘দুই সন্তানের মা, মুখে সারল্য নেই বক্তব্য’ সমাজমাধ্যমে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে। তারপর আর কী? ফের দেব আর শুভশ্রীর ভক্তরা একে অপরের বিরুদ্ধে নানা নেতিবাচক পোস্ট করতে শুরু করেন। অন্যদিকে, দেব-শুভশ্রীও জবাব, পাল্টা জবাবে মাতেন। তাই সবটা মিলিয়ে 'দেশু' জুটির কামব্যাক, নতুন কোনও ছবির আশা ছেড়ে দেন। এরপর পরমব্রত চট্টপাধ্যায়ের ছেলে নিষাদের অন্নপ্রাশনে আবার মুখোমুখি দেখা যায় তাঁদের।