দেবের ২০ বছর উদযাপনে নিমন্ত্রণ পাননি জিৎ! নায়কের সেই দাবি নিয়ে মুখ খুললেন দেব বললেন, ‘আমি কেন…’

দেবের ২০ বছর উদযাপনে নিমন্ত্রণ পাননি জিৎ! নায়কের সেই দাবি নিয়ে মুখ খুললেন দেব বললেন, ‘আমি কেন…’
সম্প্রতি দেব টলিপাড়ায় তাঁর কেরিয়ারের পথ চলার ২০ বছর উদযাপন করেছেন। ‘রঘু ডাকাত’ মুক্তির আগে বড় করে হয় সেই অনুষ্ঠান। কিন্তু জিৎকে দেখা যায়নি? সেই প্রসঙ্গে জিৎ বলেছিলেন তাঁকে নাকি নিমন্ত্রণ করা হয়নি। এবার সেই কথার পরিপ্রেক্ষিতে মুখ খুললেন দেব।
চলতি বছরেই দেব টলিপাড়ায় তাঁর কেরিয়ারের ২০ বছর উদযাপন করেছেন। ‘রঘু ডাকাত’ মুক্তির আগে বড় করে হয় সেই অনুষ্ঠান। পাশাপাশি ওই ছবির ট্রেলার লঞ্চও হয়। শুধু তাই নয়। দেব তাঁর এই পথ চলায় যত নায়িকাকে পাশে পেয়েছিলেন সকলকে সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কোয়েল মল্লিক থেকে নুসরত জাহান, সোহিনী সরকার, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, ইধিকা পাল সকলেই উপস্থিত ছিলেন।
কিন্তু সেখানে দেখা মেলেনি জিতের। দেব-জিতের 'দুই পৃথিবী' বাংলার সিনে প্রেমিদের অধিকাংশেরই পছন্দের ছবি। তাই এটা যে দেবের কেরিয়ারের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ ছবি তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সেই জিতেকে দেখা যায়নি এই উদযাপনে। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই তা নিয়ে নানা প্রশ্ন ওঠে। অবশেষে কিছুদিন আগে আনন্দলোককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জিৎ জানান তাঁকে নাকি নিমন্ত্রণ করা হয়নি। জিতের কথায়, ‘আমার বলতে খারাপ লাগছে। প্রশ্নটা করলেন বলে বলছি। আমাকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। তাই যাইনি।’
আর এবার জিতের সেই কথার পরিপ্রেক্ষিতে মুখ দেব। সিটি সিনেমাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দেবের থেকে জানতে চাওয়া হয় জিৎ দাবি করেছেন যে, তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি, সেই প্রসঙ্গে দেবের কী বক্তব্য?
প্রশ্ন শুনেই নায়ক জবাব দেন, ‘প্রথম কথা, একটা মানুষ নিজের মতো করে একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু তিনি তো কোনও দিন এটা বলেননি যে, দেবকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো। তাহলে আমি কেন উত্তর দেব?’
তারপর দেব আরও বলেন, ‘আমার কাছে জিৎদার ফোন নম্বর রয়েছে। তাই আমার যদি ওঁর প্রসঙ্গে কোনও কিছু বলার থাকে তবে আমি জিৎদাকে নিজে ফোন করে বলে দেব।’
তবে কেবল জিত বলে নয় দেবের এই অনুষ্ঠানে তাঁর সমসাময়িক অভিনেতাদের বেশির ভাগ কাউকেই দেখা যায়নি। কেবল তাঁর নায়িকাদের দেখা গিয়েছিল। কিন্তু তাও যে দেবের সব নায়িকা হাজির হয়েছিলেন এমনটা নয়। অনুষ্ঠানে দেবের প্রথম হিট ছবি ‘আই লাভ ইউ’-এর নায়িকা পায়েল সরকারকে দেখা যায়নি। তবে সেক্ষেত্রে পায়েল জানিয়েছিলেন তিনি আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন না কলকাতায় তাই আসতে পারেননি। অন্যদিকে, শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়কেও দেখা যায়নি। সেই সময় দেবের মন্তব্য ঘিরে শুভশ্রীকে নিয়ে দানা বেঁধেছিল বিতর্ক। সেটাই নায়িকার অনুপস্থিতির কারণ কিনা তা অবশ্য স্পষ্ট নয়।
News/Entertainment/দেবের ২০ বছর উদযাপনে নিমন্ত্রণ পাননি জিৎ! নায়কের সেই দাবি নিয়ে মুখ খুললেন দেব বললেন, ‘আমি কেন…’