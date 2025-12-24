Edit Profile
    কাজ নেই অনির্বাণের হাতে, দুঃখপ্রকাশ করলেন তৃণমূল সাংসদ দেব! বললেন, 'দলের কোনও ভূমিকা নেই'

    চলতি বছরে টলিপাড়ায় ফেডারেশনের সঙ্গে বেশ কিছু অভিনেতা তথা পরিচালকের সমস্যা তৈরি হয়েছিল। আর এই সব কিছুর মধ্যে অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে ‘রঘু ডাকাত’-এর পর আর কোনও ছবিতে দেখা যায়নি। তিনি একটা সময় জানিয়েছিলেন তাঁর হাতে কোনও কাজ নেই। এবার অনির্বাণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন দেব।

    Published on: Dec 24, 2025 10:01 AM IST
    By Sayani Rana
    চলতি বছরে টলিপাড়ায় ফেডারেশনের সঙ্গে বেশ কিছু অভিনেতা তথা পরিচালকের সমস্যা তৈরি হয়েছিল। তার প্রভাবও যথেষ্ট পড়েছিল বাংলা ইন্ড্রাস্ট্রিতে। আর এই সব কিছুর মধ্যে অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে ‘রঘু ডাকাত’-এর পর আর কোনও ছবিতে দেখা যায়নি। তিনি একটা সময় জানিয়েছিলেন তাঁর হাতে কোনও কাজ নেই। কেউ কিছু অফারও করেনি তাঁকে। এবার অনির্বাণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন অভিনেতা তথা তৃণমূল সাংসদ দেব।

    কাজ নেই অনির্বাণের হাতে, দুঃখপ্রকাশ করলেন তৃণমূল সাংসদ দেব!

    আরও পড়ুন: পরমব্রতর ছেলের অন্নপ্রাশনে মুখোমুখি দেব-শুভশ্রী! 'দুই সন্তানের মা' বিতর্ক কি তবে অতীত?

    জি ২৪ ঘণ্টাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নায়ক এই প্রসঙ্গে বলেন, 'আমার সত্যি দুঃখ লাগে। অনির্বাণের জন্য কষ্ট হচ্ছে। মনে হয় এমন একজন অভিনেতা বসে আছে। টেকনিশিয়ানদের বয়স হয় না, পরিচালকদের বয়স হয় না, তিনি ৬০ বছর বয়স হলেও ভালো পরিচালনা করতে পারেন। প্রযোজকদের বয়স হয় না। কিন্তু অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বয়স হয়। অনির্বাণের এই সময়টা, যে সময় ওঁকে ব্যান করা হচ্ছে, যে সময় ওঁর কাজ নেই, সেটা ওঁর পিক টাইম বলে মনে হয়। ওঁর প্রতি আমার সহানুভূতি রয়েছে, এবং দুঃখ লাগে এই রকম মাপের একজন অভিনেতা বাড়িতে বসে আছে। কাজ করতে পারছে না। ও যদি হ্যাঁ বলে আমি কালকেই কাজে নিয়ে নেব।'

    কিন্তু দলের বিপক্ষে গিয়ে কি নায়ক তাঁকে কাজে নেবেন? এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতেই দেব সাফ জবাব দেন, ‘যদি আমার কাছে চিত্রনাট্য থাকে আমি ওঁর সঙ্গে কাজ করব। দল তো কিছু বলছে না। আমার একটাই কথা, এটা আমি পরিষ্কার করতে চাইছি যে এখানে দলের কোনও ভূমিকা নেই। কিছু মানুষের ভূমিকা আছে।’

    কিন্তু দল তাঁদের বিরুদ্ধেও কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন এই প্রশ্ন উঠতেই দেব বলেন, ‘দলের কাছে পৌঁছছে না হয়তো ঠিক মতো। ঠিক ভাবে পৌঁছতে পারছে না। কিন্তু আমার মতে মধ্যস্থতায় আসতে হবে। টেকনিশিয়ানরাও যেন সম্মান পান, আবার অভিনেতাদের যেন বাড়িতে বসে থাকতে না হয়, যদি কাজের সুযোগ থাকে।’

    আরও পড়ুন: নায়িকার সঙ্গে সমস্যা! ‘রক্তপাত জেনেও…’, কেরিয়ারে উন্নতির পথে বাধা নিয়ে লিখলেন জীতু?

    নায়ক আরও বলেন, ‘আমি এটা চাই। আর এটা যে শুধু চাই এমনটা নয়। আমি করেও যাচ্ছি। আমি তো রুদ্রর(রুদ্রনীল ঘোষ) সঙ্গে ছবি করলাম। মিঠুনদার (মিঠুন চক্রবর্তী) সঙ্গে করছি। ‘ধূমকেতু’ দশ বছর পুরানো ছবি ছিল, কিন্তু মিঠুনদার সঙ্গে তো আমি এ বছরই সাইন করলাম। জেনে শুনেই তো সাইন করলাম। আমাকে তো কেউ বাধা দেয়নি।’

