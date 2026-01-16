‘আমি অনির্বাণের হয়ে ক্ষমা চাইছি…’, মমতাকে আবেদন দেবের, পুজোর ছবিতে নিষিদ্ধ অভিনেতা নন, থাকতে পারেন এই তারকা

‘আমি অনির্বাণের হয়ে ক্ষমা চাইছি…’, মমতাকে আবেদন দেবের, পুজোর ছবিতে নিষিদ্ধ অভিনেতা নন, থাকতে পারেন এই তারকা
বাংলার ছেলে, সাংসদ,সুপারস্টার দেব ক্ষমা চাইলেন অনির্বাণের হয়ে। দেবের কথায়, ইডি-সিবিআইয়ের তদন্ত অন্যায় হলে, অনির্বাণের ব্যানড হওয়াটাও অন্যায়।
বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে অলিখিত নিষেদ্ধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্যের উপর। প্রায় সাত মাস কাজ নেই অনির্বাণের হাতে। অনির্বাণ অভিনীত বা পরিচালিত ছবির অংশ হবে না ফেডারেশনের টেকনিশিয়ানরা সাফ জানানো হয়েছে। মামলা গড়িয়েছে আলাদাত পর্যন্ত। সেই নিয়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড। এর মাঝেই বৃহস্পতিবার খবর রটে দেবের পুজো রিলিজে নাকি মুখ্য ভিলেন হতে চলেছেন অনির্বাণ। সুতরাং ফেডারেশনের সঙ্গে কার্যত খোলাখুলি সংঘাতে দেব। কিন্তু এই খবর কি সঠিক?
শুক্রবার ইম্পার মিটিং-এ যোগ দিতে এসে সত্যিটা জানালেন দেব নিজের মুখে। এদিন অনির্বাণ ভট্টাচার্যের হয়ে ফেডারেশনের কাছে ক্ষমা চাইলেন দেব। তবে অনির্বাণকে কাস্ট করার জল্পনার আগুনে জল ঢেলে দেব বললেন, ''সম্পূর্ণ ফেক নিউজ। বরং সত্যি বলতে, আমি বুম্বাদাকে (প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়) ফোন করেছি। বুম্বাদা এখনও হ্যাঁ, না কিছুই বলেনি। কিন্তু কাল খবরটা বেরোনোর পর থেকে ভাবনা চিন্তা শুরু করেছি, ব্যাপারটা হলে তো খারাপ হবে না।'
এরপরই দেব বলেন,'অনির্বাণ আমাদের ইন্ডাস্ট্রির এক সম্পদ। ওঁর মতো একজন মেধাবী শিল্পীকে কাজ করতে না দেওয়া বা সমস্যার মধ্যে রাখা টলিউডের ক্ষতি। যদি কোথাও কোনো ভুল বোঝাবুঝি হয়ে থাকে, তবে তার জন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি চাইব ইগো সরিয়ে সবাই মিলে কাজটা করতে।' দেব স্পষ্ট বলেন, ‘আমি কাউকে ব্যান করে দেওয়ার বিপক্ষে। তার মানে এটা নয় যে আমি ফেডারেশনের বিপক্ষে কথা বলছি। যদি ক্ষমা চাইতে হয় অনির্বাণকে, আমি ওর হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। ওকে দয়া করে কাজ করতে দিন। ও এমন একজন অভিনেতা, যাকে বাংলার দরকার। বাংলায় অনেক অবদান বাকি আছে। ও ভাল ছেলে না খারাপ ছেলে সেটা আমার কাছে জরুরি নয়। ও আমার একজন অভিনেতা, আমি যেহেতু সিনিয়র হয়ে গেছি, আমার কমিউনিটির একজন লোক। ছয়, সাত মাস তো হয়ে গেল। আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলব ওঁনারা ব্যাপারটা একটু দেখুক। তাঁরা এতদিন বাংলাকে আগলে রেখেছেন।’ দেবের কথায়, ভোটের আগে ইডি-সিবিআইয়ের তদন্ত যদি অন্য়ায় হয়, তাহলে আমাদের বাংলায় অনির্বাণের উপর এই নিষেধাজ্ঞাও অন্যায়।
মমতার উদ্দেশ্য়ে দেব বলেন,'দিদির জন্যই তো আমাদের ইন্ডাস্ট্রি বেঁচে আছে, উনি সবসময় আমাদের পাশে থেকেছেন। তাঁকে আমি বলব, উনি একটু দেখুন। অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্য়ায়কেও বলব একই কথা। সাত মাস ধরে ছেলেটার কাজ নেই, কী করে চলবে!' স্বরূপ বিশ্বাসের কাছে বারবার বাংলার ছেলে, সাংসদ, সুপারস্টার ক্ষমা চেয়ে নিলেন।