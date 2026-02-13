Edit Profile
    অ্যাম্বুলেন্স দাদা অবতারে ছবি পোস্ট দেবের, শুভ মহরতে এলেন কারা?

    ২০২৬ শুরু হতেই দেব জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর আসন্ন ছবির তালিকা। দেবের আসন্ন ছবিগুলির মধ্যে একটি ছিল বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা। ছবির পোস্টার রিলিজের পাশাপাশি অভিনেতা জানিয়েছিলেন ছবি মুক্তির তারিখ। আগামী ১৪ আগস্ট অর্থাৎ স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে মুক্তি পাবে এই সিনেমাটি, জানিয়েছিলেন অভিনেতা নিজেই।

    Published on: Feb 13, 2026 8:07 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    ‘অ্যাম্বুলেন্স দাদা’ অবতারে ছবি পোস্ট দেবের
    ‘অ্যাম্বুলেন্স দাদা’ অবতারে ছবি পোস্ট দেবের

    এবার শুভ মহরতের মধ্যে দিয়ে শুরু হলো সিনেমার আনুষ্ঠানিক সূচনা। অনুষ্ঠানে দেব পরেছিলেন একটি সাদা কারুকার্য করা পাঞ্জাবি, সঙ্গে সাদা পায়জামা। তবে ছবির জন্য যে তিনি ইতিমধ্যেই নিজেকে অনেকটা পরিবর্তন করে ফেলেছেন সেটা বোঝাই যাচ্ছে দেবের লুক দেখে।

    অ্যাম্বুলেন্স দাদার আদলে ইতিমধ্যেই নিজেকে সাজিয়ে ফেলেছেন অভিনেতা। মাথায় উসকো খুসকো চুল, পুরু গোঁফ, সবমিলিয়ে দেবের এই নতুন অবদান একটা কথাই বলছে, আগামী ছবির জন্য একদম রেডি তিনি। এই অনুষ্ঠানে দেব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতনুর রায়চৌধুরী, রথীজিৎ ভট্টাচার্য, নিলয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপর্ণা রায়, পার্থসারথি চক্রবর্তী সহ আরও অনেকে।

    ছবিটি পরিচালনা করছেন বিনয় মুদগিল। প্রযোজনায় দেব এন্টারটেইনমেন্ট ভেঞ্চার এবং নন্দী মুভিজ। ছবিটি নিবেদন করবেন প্রদীপ কুমার নন্দী, গুরুপদ অধিকারী এবং দেব অধিকারী। শুভদিনের এই ছবি পোস্ট করে অভিনেতা লিখেছেন, নতুন যাত্রা... নতুন শুরু।

    প্রসঙ্গত, গতবছর ২৫ ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছিল দেব অভিনীত প্রজাপতি ২। চলতি বছরে তিনটি বিগ বাজেটের ছবি নিয়ে আসতে চলেছেন অভিনেতা। তবে যে ছবিটির জন্য দর্শকরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছেন সেটি হল শুভশ্রী দেব অভিনীত সিনেমা, যার প্রথম দিনের টিকিট ইতিমধ্যেই বিক্রি হয়ে গিয়েছে।

