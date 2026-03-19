    শেষ দিনের শ্যুটিং সেরেই বড় চমক দেবের, শেয়ার করলেন ছবির নতুন পোস্টার

    Mar 19, 2026, 18:56:01 IST
    By Swati Das Banerjee
    গতবছরেই দেব ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর পরবর্তী ছবির কথা। করিমুল হকের জীবনী নিয়ে তৈরি হওয়া ‘বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা’-র প্রথম ঝলকও তিনি প্রকাশ করেছিলেন সেই সময়। প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছিলেন ছবি মুক্তির তারিখও। এবার সিনেমার নতুন পোস্টার ভাগ করে নিলেন তিনি।

    শেষ দিনের শ্যুটিং সেরেই বড় চমক দেবের
    চলতি বছরের দোলের ঠিক আগে বেশকিছু ছবি পোস্ট করেছিলেন অভিনেতা, যেখানে রুক্মিণী মৈত্র, শুভাশিস মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আবিরের রঙে রঙিন হতে দেখা যায় অভিনেতাকে। ওই পোষ্টের মাধ্যমেই তিনি জানিয়েছিলেন ,উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স অঞ্চলের শুটিং সম্পন্ন করলেন তাঁরা।

    উত্তরবঙ্গে আউটডোর শ্যুটিং শেষ করার পর কলকাতার বিভিন্ন লোকেশনে ছিল আরও বেশ কিছুদিনের কাজ। অবশেষে সেটাও সম্পন্ন করলেন দেব এবং গোটা টিম। সম্পন্ন হল ‘বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা’-র শেষ দিনের শ্যুটিং। শ্যুটিং শেষে সেই খবরটি সোশ্যাল মিডিয়ায় একেবারে অন্যরকম ভাবে শেয়ার করলেন দেব।

    শেষ দিনের শ্যুটিং সেরেই দেব ছবির একটি নতুন পোস্টার শেয়ার করেছেন যেখানে দেখা যাচ্ছে, চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা একটি রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছেন অভিনেতা, সঙ্গে রয়েছে বুলেট বাইক অ্যাম্বুলেন্স। একেবারে করিমুল হকের আদলে নিজেকে যে সাজিয়ে তুলেছেন দেব, সেটা আরও একবার স্পষ্ট হয়ে যায় এই নতুন পোস্টার দেখে।

    তবে শুধুমাত্র দেব একা নন, শেষ দিনের শ্যুটিং শেষ হতে গোটা টিমের সঙ্গে বেশ কিছু ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন রুক্মিণী। অভিনেত্রীর পোস্ট করা প্রথম ছবিতে দেখতে পাওয়া যায় মেহেন্দি হাতে একটি গ্লাস ধরে বসে রয়েছেন তিনি। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ছবিতে তিনি এবং দেব রয়েছেন, সঙ্গে রয়েছেন গোটা টিম মেম্বার।

    শ্যুটিং শেষে এবার শুরু হবে এডিটিং এবং ডাবিং-এর কাজ। এই বছর স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে অর্থাৎ ১৪ আগস্ট মুক্তি পাবে সিনেমাটি। এই প্রসঙ্গে বলা ভালো, সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন বিনয় মুদগিল। প্রযোজনায় দেব এন্টারটেইনমেন্ট ভেঞ্চার্স এবং নন্দী মুভিজ। ছবিটি নিবেদনের দায়িত্বে রয়েছেন প্রদীপ কুমার নন্দী, গুরুপদ অধিকারী এবং দেব।

