    'খাদান ২'-এ কামব্যাক করবে দেব-কোয়েল জুটি? ‘আমার আবার…’, যা বললেন তাঁরা

    চলতি বছরের শুরুতেই একের পর এক বড় ঘোষণা করেছিলেন মেগাস্টার দেব। তিনি তাঁর সুপারহিট বেশ কিছু ছবির পরবর্তী পার্ট আনতে চলেছেন। এই তালিকায় রয়েছে ‘খাদান ২’ও। শোনা যাচ্ছিল সেই ছবির নায়িকা হিসেবে নাকি দেখা মিলবে কোয়েল মল্লিকের। এবার সেই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন তাঁরা।

    Published on: Jan 08, 2026 9:03 PM IST
    By Sayani Rana
    চলতি বছরের শুরুতেই একের পর এক বড় ঘোষণা করেছিলেন মেগাস্টার দেব। তিনি তাঁর সুপারহিট বেশ কিছু ছবির পরবর্তী পার্ট আনতে চলেছেন। এই তালিকায় রয়েছে ‘খাদান ২’ও। শোনা যাচ্ছিল সেই ছবির নায়িকা হিসেবে নাকি দেখা মিলবে কোয়েল মল্লিকের। অর্থাৎ এই ছবির হাত ধরেই নাকি ফের কামব্যাক করবে দেব-কোয়েল জুটি। এবার সেই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন তাঁরা।

    'খাদান ২'-এ কামব্যাক করবে দেব-কোয়েল জুটি? ‘আমার আবার…’, যা বললেন তাঁরা
    'খাদান ২'-এ কামব্যাক করবে দেব-কোয়েল জুটি? ‘আমার আবার…’, যা বললেন তাঁরা

    আরও পড়ুন: ‘খাদান ২’তে কি দেবের সঙ্গে যিশু ফিরবেন? 'একটা মানুষ কীভাবে…', যা বললেন নায়ক

    টলি ইনসাইডকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নায়িকা এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘অনেকে দিন থেকে আমাকে অনেকে এই প্রশ্ন করছিলেন যে আমি আর দেব কবে জুটি বেঁধে ফিরব। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে কোনও জুটির রসায়ন আরও ভালো ভাবে ফুটে ওঠে বা কাজ করে যখন তার পিছনে একটা ভালো গল্প বা চিত্রনাট্য থাকে। তো সেটা থাকলে আমার আবার খুব তাড়াতাড়ি ফিরব।’

    অন্যদিকে দেব সাফ জানান, ‘আমি তো ওঁর সঙ্গে কাজ করতে চাই। কোয়েলের সঙ্গে আমার ফোনে কথা হয়েছে। ম্যাডামের জন্য চিত্রনাট্য লিখছি আমি। কোয়েল যদি হ্যাঁ বলে তাহলে ‘খাদান ২’-এ কোয়েলই থাকবে। আর কেউ না।’

    প্রসঙ্গত প্রশ্ন উঠেছিল যিশুকে ফের দেখা যাবে কিনা। সেই প্রসঙ্গে নায়ক বলেন, 'খাদান-এ আমার চরিত্রের মৃত্যু দেখানো হয়েছে। মরে গেলে একটা মানুষ কীভাবে ফিরে আসতে পারে?’ তারপর নায়কের থেকে জানতে চাওয়া হয় যে পুনঃজন্ম দেখানো হবে কি তাঁর চরিত্রের? যিশু মজা করে এর উত্তরে বলেন, ‘পুনঃজন্ম দেখানো হলে আমি দেবের কোলে থাকব। তাই আমার ফিরে আসার কোনো সম্ভবনা নেই। এই ছবিতে জনকে আমার ছেলে হিসাবে দেখানো হয়েছিল। তবে ওঁর যদি কোথাও কোনও ছেলে হয়ে থাকে সে তবে ফিরতে পারে।’

    আরও পড়ুন: 'রাহি' দীপান্বিতার মন ভাঙল পর্দার ‘রাহুল’ শুভ্রজিৎ! 'শুধু তোমারিই জন্য'র প্রথম প্রোমোয় বড় চমক

    উল্লেখ্য, ২০২৪-এর শেষে মুক্তি পেয়েছিল 'খাদান'। সুরিন্দর ফিল্মস ও দেব এন্টারটেনমেন্ট ভেনচারের যৌথভাবে প্রযোজনায় এই ছবি এসেছিল। এই ছবিতে দেব দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তিনি ছাড়াও প্রধান চরিত্রে রয়েছেন যিশু সেনগুপ্ত, বরখা বিস্ত, ইধিকা পাল, অনির্বাণ চক্রবর্তী, জন ভট্টাচার্য ও স্নেহা বোস।

    বাংলার কয়লা খনি অঞ্চলে ছবি এই গল্পে তুলে ধরা হয়েছিল। দামোদর উপত্যকার কয়লা খনিতে কাজ করা দুই শ্রমিক শ্যাম ও মোহনের বিদ্রোহ, ক্ষমতার লড়াই এবং বন্ধুত্বের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে এই ছবিটি বানানো হয়। এই খনির শ্রমিকরা তাদের নিজের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানোর পাশাপাশি অন্যান্য শ্রমিকদের ভবিষ্যতও বদলানোর চেষ্টা করে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে এক সময় ক্ষমতা প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। ছবিটি ২০২৪ সালের ২০ ডিসেম্বর বড়দিনের প্রাক্কালে মুক্তি পেয়েছিল। ছবিটি সমালোচক এবং দর্শকদের কাছ থেকেও বেশ পজেটিভ রিভিউ পেয়েছিল।

    News/Entertainment/'খাদান ২'-এ কামব্যাক করবে দেব-কোয়েল জুটি? ‘আমার আবার…’, যা বললেন তাঁরা
