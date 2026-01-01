Edit Profile
    Projapoti 2 BO: ১০ কোটির ব্য়বসা দেবে প্রজাপতি ২, দাবি দেবের! ১ম সপ্তাহে কত আয়? শুভশ্রী-কোয়েলের ছবির কী হাল?

    বক্স অফিস রিপোর্টে জল মেশানোর অভিযোগ দেবের নামে। তবে ট্রেন্ড বলছে প্রজাপতি ২ দর্শক টানছে হলে। প্রথম সপ্তাহে কত টাকা আয় হল দেবের ছবির? বাকিরাই বা কোথায়?

    Published on: Jan 01, 2026 11:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    ২০২৫ পেরিয়ে '২৬-এ পা। বছরের শেষ তিন বাংলার ছবির বক্স অফিসের হালহাকিত কেমন? বছরের শেষলগ্নে এসে তিনটি বড় ছবি মুক্তি পেয়েছিল। দেবের প্রজাপতি ২, শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের লহ গৌরাঙ্গের নাম রে এবং কোয়েল মল্লিকের মিতিন একটি খুনির সন্ধানে। আরও পড়ুন-বক্সঅফিসে শুভশ্রীকে মাত দিলেন কোয়েল! ৬ দিনে ঘরে কত কোটি তুলল দেবের 'প্রজাপতি ২'?

    ১০ কোটির ব্য়বসা দেবে প্রজাপতি ২, দাবি দেবের! ৭দিনে কত আয়? শুভশ্রী-কোয়েল কোথায়?
    নতুন বছরের প্রথম দিন কে কোথায় দাঁড়িয়ে? প্রজাপতি নিয়ে বড় দাবি করেছেন নায়ক। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, এই ছবি ১০ কোটি টাকা আয় করবে বক্স অফিসে। গত ২৫শে ডিসেম্বর ছবি মুক্তির পর এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত। নিজের বেঁধে দেওয়া লক্ষ্যমাত্রা ছুঁতে পারবেন দেব? কত দূর এগোল প্রজাপতি ২?

    প্রথম সাতদিনে প্রজাপতি ২-এর আয় দাঁড়িয়েছে ৩.১৮ কোটি টাকা। জানাচ্ছে, বক্স অফিস সংক্রান্ত ওয়েবসাইট sacnilk। সপ্তম দিনে বক্স অফিসে ছবির নেট কালেকশন ছিল ৪১ লাখ, ছুটির দিনে আয় যতটা বাড়বে বলে আশা করেছিল ভক্তকূল, তেমনটা হয়নি। তবে বৃহস্পতিবার, ১লা জানুয়ারি হয়ত আরেকটু বেশি লাভের মুখ দেখবেন দেব। কিন্তু ১০ কোটির টার্গেট থেকে অনেকটাই দূরে এই ছবি। এখনও পর্যন্ত প্রজাপতি ২-এর কোনও বক্স অফিস রিপোর্ট সামনে আনেননি প্রযোজক দেব। তবে জানিয়েছেন এই ছবির বাজেট ৭ কোটি টাকা।

    বক্স অফিস ফিগার ম্যানুপুলেট করার অভিযোগেবিদ্ধ দেব। তবে নায়কের প্রজাপতি ডানা মেলে উড়ছে বক্স অফিসে। বাকি দুই বাংলা ছবির ধরা ছোঁয়ার বাইরে সুপারস্টার দেবের প্রজাপতি ২। সম্পর্কের গল্প বলেও তিনি ব্য়বসা এনে দিতে পারেন, তা প্রমাণ করে দিয়েছেন অভিনেতা। দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি এই মুহূর্তে টলিউডের সবচেয়ে 'ব্যাঙ্কেবল স্টার'। খাদান ২, ধুমকেতু, রঘু ডাকাতের পর আবারও বক্স অফিসে দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে দেবের ছবি।

    এক নজরে প্রজাপতি ২-এর ব্য়বসা*

    প্রথম দিন- ৮২ লাখ টাকা

    দ্বিতীয় দিন- ৩২ লাখ টাকা

    তৃতীয় দিন- ৪৩ লাখ টাকা

    চতুর্থ দিন- ৫৬ লাখ টাকা

    পঞ্চম দিন- ৩১ লাখ টাকা

    ষষ্ঠ দিন-৩৩ লাখ টাকা

    সপ্তম দিন- ৪১ লাখ টাকা

    মোট আয়- ৩ কোটি ১৮ লাখ (*তথ্য়সূত্র-sacnilk)

    ওদিকে সপ্তম দিনে শুভশ্রী-দিব্য়জ্য়োতি-আরাত্রিকা অভিনীত লহ গৌরাঙ্গের নাম রে-র কালেকশন ছিল মাত্র ৬ লাখ টাকা। প্রথম সপ্তাহে সৃজিতের ছবির নেট কালেকশন মাত্র ৫৩ লক্ষ। এই ছবির থেকে সামান্য এগিয়ে কোয়েল মল্লিকের মিতিন একটি খুনির সন্ধানে। এখনও পর্যন্ত বক্স অফিসে ৫৭ লক্ষ টাকা কামাই করেছে সুরিন্দর ফিল্মসের এই গোয়েন্দা কাহিনি।

    অরিন্দম শীলের পরিচালনায় তিন নম্বরবার মিতিন মাসি হয়ে বড়পর্দায় ফিরেছেন কোয়েল। মিতিনের গল্পের নির্দিষ্ট দর্শক রয়েছেন। এবারও তাঁরা হতাশ করেননি কোয়েলকে।

    ২০২৫ সাল জুড়ে বক্স অফিসে রাজত্ব চলেছে দেবের। লেডি সুপারস্টার শুভশ্রীও পিছিয়ে থাকেননি। কোয়েল মল্লিকও নিজেকে উজার করে দিয়েছেন। বছরের সবচেয়ে বেশি ব্য়বসা সফল ছিল ‘ধুমকেতু ২’-তে দেব-শুভশ্রী জুটি কামব্যাক করেছিল পর্দায়। যদিও ছবির শ্য়ুটিং হয়েছিল ১০ বছর আগে। আগামিতে ধুমকেতু ২-এর সম্ভাবনা নেই জানিয়ে দিয়েছেন দেব। তবে দ্বন্দ্ব ভুলে শুভশ্রীর সঙ্গে কি পর্দায় রোম্যান্স জমবে? সেই সম্ভাবনা ক্ষীণ। তবে শোনা যাচ্ছে, খাদান ২-তে ফিরতে পারে দেব-কোয়েল জুটি! এই জল্পনা সত্য়ি হলে ২০২৬ সালটা ফের মাতাতে চলেছে ‘মন মানে না’ জুটি।

