Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    গালে আলতো চুমু! সামনে ওটা শুভশ্রী জানতে পেরেই চমকালেন দেব, লাজুক হেসে কী বললেন?

    কটি প্রোমোতে দেখা গেল দেব চুমু খেল শুভশ্রীকে! ভাবছেন তো, প্রাক্তন প্রেমিকাকে চুমু খেয়েছেন অভিনেতা, তৃণমূল সাংসদ! আজ্ঞে না, এখানেই আছে টুইস্ট!

    Published on: Mar 06, 2026 1:48 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    জলদি আসছে স্টার জলসা পরিবার অ্য়াওয়ার্ড। যাতে স্টার জলসার অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তো বটেই, দেখা মিলবে দেব-শুবশ্রী-কোয়েলদের। দেব ও কোয়েল একটি ডান্সও করছেন একত্রে। এদিকে পরিবার অ্যাওয়ার্ডের একটি প্রোমোতে দেখা গেল দেব চুমু খেল শুভশ্রীকে! ভাবছেন তো, প্রাক্তন প্রেমিকাকে চুমু খেয়েছেন অভিনেতা, তৃণমূল সাংসদ! আজ্ঞে না, এখানেই আছে টুইস্ট!

    দেব ও শুভশ্রী।
    দেব ও শুভশ্রী।

    সত্যিই দেব-শুভশ্রী?

    জলসা পরিবার অ্যাওয়ার্ডের প্রোমোয় দেখা গেল যে, মঞ্চে পারফর্ম করছেন দেব। সঙ্গে অভিনেতার সঙ্গে মঞ্চ-ভাগ করে নিচ্ছেন কিছু বৃদ্ধা। গান বাজছে ‘কিশোরী, কিশোরী’! মঞ্চের সেই সঙ্গীদের গালে চুমুও খেলেন দেব। এরপর এক বৃদ্ধাকে তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করেন সঞ্চালক কাঞ্চন মল্লিক। আর জবাব দিয়ে ওই বৃদ্ধা বলেন, ‘শুভশ্রী’! ব্যস আর কী, লাজুক হাসি দেবের মুখে। রীতিমতো তিনি তখন ব্লাশ করছেন। কাঞ্চনের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে আবার জবাব, ‘নিশ্চয়ই খুব মজা পেয়েছ’!

    আরও পড়ুন: ‘শ্যুটিং তো বাহানা, হামে…’! সেটে কোন কাণ্ড ‘উজি’ আরাত্রিকাj, নিজেই দিলেন ভিডিয়ো

    দেব-শুভশ্রী চ্যাপ্টার ক্লোজড

    আসলে দেব আর শুভশ্রীর গল্প জানা ইন্ডাস্ট্রির আট থেকে আশি সকলেরই। কেরিয়ারের শুরুর দিকে, একে-অপরের প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খেয়েছিলেন। যদিও পরে ভেঙে যায় সেই সম্পর্ক। দেব আপাতত রুক্মিণীর সঙ্গে সম্পর্কে, আর শুভশ্রী অতীত ভুলে ঘর বেঁধেছেন রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে। মা হয়েছেন দুই সন্তান ইউভান-ইয়ালিনির।

    আরও পড়ুন: কেরালা স্টোরি ২ সাত দিনে বক্স অফিসে কত আয় করল? ছবিটি কি কেরালা স্টোরি ১-কে ছাড়িয়ে গিয়েছে?

    মেলাল ধূমকেতু

    বিচ্ছেদের পর থেকে একে-অপরকে এড়িয়েই যেতেন দেব-শুবশ্রী। এমনকী, একই অনুষ্ঠানে থাকলও, এড়িয়ে যেতেন মুখোমুখি হওয়া। তবে দুজনকে মিলিয়েছেন ‘ধূমকেতু’ সিরিয়াল। যদিও ছবির শ্যুট আগেই হয়ে গিয়েছিল, তবে প্রচারে ভাগ নিয়েছিলেন একত্রে।

    আরও পড়ুন: ‘মাতৃস্নেহে’ হার্দিক-পুত্র অগস্ত্যকে আগলে রাখল প্রেমিকা মাহিকা! বাহবা নেটপাড়ার

    পুজোয় আসছে দেশু ৭:

    এমনকী, চলতি বছরের পুজোতেও আসছে দেব-শুভশ্রীর সিনেমা। এখনও ছবির নাম ঠিক হয়নি, যেহেতু দেব-শুভশ্রীর একত্রে সপ্তম ছবি, তাই বলা হচ্ছে ‘দেশু ৭’। আর সেই ছবি নিয়ে এখন থেকেই জুটির ভক্তদের উন্মাদনা তুঙ্গে। এমনকী প্রি বুকিংও হয়ে গিয়েছে। কাজের সূত্রে, দেবকে শেষ দেখা গিয়েছে প্রজাপতি ২-তে। আর শুভশ্রীর শেষ সিনেমা লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। সঙ্গে স্বামী রাজের পরিচালনায় আবার প্রলয় ওয়েব সিরিজে একটি চমকপ্রদ ক্যামিও করেছেন।

    News/Entertainment/গালে আলতো চুমু! সামনে ওটা শুভশ্রী জানতে পেরেই চমকালেন দেব, লাজুক হেসে কী বললেন?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes