Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Dev-Anirban: দেব-শুভশ্রীর ছবির ভিলেন ‘নিষিদ্ধ’ অনির্বাণ? স্বরূপকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়বেন তৃণমূলের তারকা সাংসদ?

    Dev-Anirban: স্বরূপ বিশ্বাসে অলিখিত নিষেধাজ্ঞাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে অনির্বাণকে কাজ দেবেন দেব? বিধানসভা ভোটের আগে দেবের এই সিদ্ধান্ত কতটা অস্বস্তিতে ফেলবে তৃণমূলকে?

    Published on: Jan 15, 2026 8:14 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    রাজনীতির ময়দানে তাঁর মতো সৌজন্য় দেখান খুব কম জন। পর্দার নায়ক দেব অকপটে বলেন, তিনি রাজনীতি জানেন না। শুধু অভিনয়টুকুই পারেন। আর অভিনয়ের দুনিয়ায় তিনি রাজনীতির রং দেখেন না। তাই তো প্রজাপতি ফ্র্য়াঞ্চাইসিতে মিঠুনের সঙ্গে জুটি বাঁধতে তাঁর আপত্তি নেই। বিজেপি নেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্য়ায় তাঁর প্রযোজনায় অবলীলায় কাজ করেন।

    দেব-শুভশ্রীর ছবির ভিলেন ‘নিষিদ্ধ’ অনির্বাণ? স্বরূপকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়বেন নায়ক?
    দেব-শুভশ্রীর ছবির ভিলেন ‘নিষিদ্ধ’ অনির্বাণ? স্বরূপকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়বেন নায়ক?

    টালিগঞ্জ স্টুডিও পাড়ার অঘোষিত সম্রাট, ফেডারেশন প্রধান স্বরূপ বিশ্বাস। তাঁর ‘অলিখিত নিষেধাজ্ঞা’ উড়িয়ে দিয়ে অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে নিজের আসন্ন ছবিতে নিতে চলেছেন দেব,জল্পনা এমনটাই। দীর্ঘ বিরতির পর এই ছবিতে দেবের বিপরীতে দেখা যাবে শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়কে (দেশু জুটি), আর সেখানেই নাকি দেবের তুরুপের তাস অনির্বাণ। দেব-শুভশ্রীর ধুমকেতু এক দশক বাক্সবন্দি হয়ে থাকার পর গত বছর অগস্টে মুক্তি পায়। বছরের সবচেয়ে বড় হিট ছিল সেই ছবি।

    রাজ্যের প্রভাবশালী মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাই স্বরূপ বিশ্বাস। ফেডারেশনের মাধ্যমে টলিউডের কলাকুশলীদের নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি, তা কারুর অজানা নয়। অভিযোগ রয়েছে, যাঁরা তাঁর মতাদর্শের বাইরে হাঁটেন, তাঁদের ওপর ‘অলিখিত নিষেধাজ্ঞা’ জারি করা হয়। অনির্বাণ ভট্টাচার্য সেই তালিকার অন্যতম প্রধান নাম। কাজের অভাবে অনির্বাণকে ইদানীং গানের দল গড়ে শো করে দিন কাটাতে হচ্ছে। কিন্তু দেব এবার সেই ছক ভাঙতে অনড়। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, প্রযোজক হিসেবে কাকে ছবিতে নেবেন, তা সম্পূর্ণ তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত।

    ‘স্ক্রিনিং কমিটি’র বিরোধিতায় সরব হয়েছেন দেব। বারণ সত্ত্বেও জানিয়ে দিয়েছেন পুজোয় ছবি মুক্তি পাবে তাঁর ছবি। স্বরূপ বিশ্বাস এবং পিয়া সেনগুপ্তদের নেতৃত্বাধীন এই কমিটির ‘নির্দেশ’ না মানার ব্যাপারে দেব তাঁর রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্তরেও নিজের আপত্তির কথা জানিয়েছেন বলেই চর্চা ।

    এর আগে বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তীকে নিয়ে ‘প্রজাপতি’ ছবি করে দলের একাংশের বিরাগভাজন হয়েছিলেন দেব। এবার অনির্বাণকে নিয়ে তিনি আবারও প্রমাণ করতে চাইছেন যে, শিল্পের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক রঙ বা গোষ্ঠীবাজি তাঁর কাছে গৌণ। দেশু জুটির ছবিতে অনির্বাণকে মূল খলনায়কের চরিত্রে দেখা যাবে। দেবের কেরিয়ারের ৫১তম ছবি হবে এটি।

    সূত্রের খবর অনুযায়ী, দেশু জুটির ছবি পরিচালনা করবেন সুজিত (রিনো) দত্ত। দেব, শুভশ্রী এবং অনির্বাণ— এই তিন শক্তিকে এক সুতোয় গেঁথে বড় পর্দায় এক নতুন ইতিহাস তৈরি করতে চাইছেন দেব স্বয়ং।

    দেব যদি শেষ পর্যন্ত অনির্বাণকে নিয়ে শুটিং ফ্লোরে নামেন, তবে ফেডারেশন তা রুখতে কোনো কড়া পদক্ষেপ নেয় কি না, সেটাই এখন দেখার। এই লড়াই কেবল দুই ব্যক্তির নয়, বরং টলিউডের শিল্পীর স্বাধীনতা বনাম সংগঠনের দাপটের লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফল কী হবে এখন সেটাই দেখবার।

    News/Entertainment/Dev-Anirban: দেব-শুভশ্রীর ছবির ভিলেন ‘নিষিদ্ধ’ অনির্বাণ? স্বরূপকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়বেন তৃণমূলের তারকা সাংসদ?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes