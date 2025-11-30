'আমি চাই ও আমার হাত ছেড়ে... ', রুক্মিণীকে ছেড়ে অন্য কারও প্রেমে পড়লেন দেব?
গত ২৮ নভেম্বর বড় পর্দায় মুক্তি পেয়েছে ‘হাটি হাটি পা পা’। চিরঞ্জিত এবং রুক্মিণী অভিনীত এই ছবিটির প্রিমিয়ারে অন্যান্য তারকাদের পাশাপাশি হাজির ছিলেন দেব। খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রেমিকার সিনেমার প্রথম দিনের প্রিমিয়ারে তিনি যে থাকবেন তা বলাই বাহুল্য।
তবে এই দিন দেব যা বললেন তাতে কিছুটা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন উপস্থিত সকলে।
siticinema দ্বারা পোস্ট করা ভিডিয়োয় দেখতে পাওয়া যায়, ‘হাটি হাটি পা পা’ ছবির প্রিমিয়ারে যখন দেবকে প্রশ্ন করা হয় তিনি কি কখনও রুক্মিণীর সঙ্গে হাটি হাটি পা পা করেছেন? উত্তর দেব বলেন, ‘কখনওই নয়। আমরা কখনওই হাটি হাটি পা পা করি বরং দৌড়েছি।’ এর পরেই দেব বলে বসেন, ‘আমি চাই ও আমার হাত ছেড়ে দিক।’
দেবের এই কথা বলায় যখন সকলে কিছুটা হকচকিয়ে যান তখনই দেব আবার বলেন, ‘আমি চাই ও আমার হাত ছেড়ে দিয়ে সাকসেসের হাত ধরুক। সাকসেসের হাত ধরে হাটি হাটি পা পা করে এগিয়ে যাক নিজের লক্ষ্যের দিকে।’ দেবের মুখে এই কথা শুনে হাত জোড় করে কৃতজ্ঞতা জানান রুক্মিণী।
এই দিন আবার বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় দেব বলেন, ‘বাকিটা যখন হওয়ার সব হবে। এখন আমাদের একটাই লক্ষ্য নিজের জীবনে এগিয়ে যাওয়া। আর এক মাসও বাকি নেই আমার ছবি মুক্তি পাবে। তাই এখন আমাদের দুজনেরই উচিত নিজের লক্ষ্যে প্রকাশ করা। বাকিটা হওয়ার জন্য সারা জীবন পরে রয়েছে।’
প্রসঙ্গত, ‘ধুমকেতু’ ছবির প্রিমিয়ারে যেমন দেবের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন রুক্মিণী তিনি ঠিক তেমনি বান্ধবীর ছবির প্রিমিয়ার থেকে প্রচার সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায় দেবকে। মাঝে দেবের বেশ কিছু অনুষ্ঠানে রুক্মিণীর অনুপস্থিতি প্রশ্ন তুললেও দেব এবং রুক্মিনীর মধ্যে যে সব কিছু আগের মতই ঠিক আছে, সেটা সর্বত্র দুজনের একসঙ্গে উপস্থিতি বারবার প্রমাণ করে দেয়।
উল্লেখ্য, আগামী বড়দিনের মুক্তি পাবে দেব অভিনীত ‘প্রজাপতি ২’। এই ছবিতে আবার মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে অভিনয় করবেন দেব। এই সিনেমায় একজন সিঙ্গল বাবার চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে অভিনেতাকে। এই ছবিতেই ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডুকেও দেখতে পাওয়া যাবে।
