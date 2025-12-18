Edit Profile
    বড় পর্দায় আসছে ‘প্রজাপতি ২’, তার আগেই ছোট পর্দা মাতালেন দেব, সঙ্গী হল কে?

    Published on: Dec 18, 2025 3:53 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    ছোট পর্দা মাতালেন দেব, সঙ্গী হল কে?
    ছোট পর্দা মাতালেন দেব, সঙ্গী হল কে?

    আগামী বড়দিনে অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে দেব অভিনীত ছবি ‘প্রজাপতি ২’। এই সিনেমায় আবারও মিঠুনের সঙ্গে অভিনয় করতে দেখা যাবে দেবকে। ছবিতে সঙ্গী হবে ছোট্ট অনুমেঘা। এই সিনেমায় একজন সিঙ্গল ফাদারের চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে দেবকে।

    আরও পড়ুন: ছেলেকে নিয়ে ক্রিসমাসের প্রস্তুতি ঋদ্ধিমার, এক লহমায় ফিরে গেলেন ছোটবেলায়

    এই সিনেমার প্রচারের জন্যই এবার জি বাংলায় অতিথি হয়ে এলেন দেব। জি বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় অনুষ্ঠান' সারেগামাপা'- এর মঞ্চ মাতাতে আসতে চলেছেন দেব। তবে শুধু দেব নন, দেখা যাবে ছোট্ট অনুমেঘাকেও। এই বিশেষ এপিসোডে আবারও শুনতে পাওয়া যাবে দেবের পুরনো ছবির একের পর এক গান।

    ইতিমধ্যেই জি বাংলা তরফ থেকে নতুন একটি ট্রেলার লঞ্চ করা হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে একটি কালো আউটফিট পরে দেব এসেছেন মঞ্চে। লাল ফ্রক পরে ছোট্ট অনুমেঘাকে দেখতে লাগছে খুব মিষ্টি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে সাদরে অভ্যর্থনা জানান তারকাদের।

    আরও পড়ুন: 'ভুল হয়ে গিয়েছে বেঁচে...', মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরেও কোন হতাশায় ভুগছেন নচিকেতা?

    প্রসঙ্গত, যেহেতু জিৎ গঙ্গোপাধ্যায় অনুষ্ঠানের অন্যতম একজন সদস্য তাই গায়কের গলায় একের পর এক গানে পারফর্ম করতে দেখা যায় দেবকে। ‘মন মানে না’ গানের তালে তালে দেব যখন নাচেন, তখন যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে পুরনো সমস্ত স্মৃতি।

    উল্লেখ্য, এই বছর দুর্গাপুজোয় মুক্তি পেয়েছে দেবের ‘রঘু ডাকাত’। ছবিটি বক্স অফিসে দুর্দান্ত সফলতা অর্জন করেছে। এবার পালা ‘প্রজাপতি ২’ ছবির। ইতিমধ্যেই এই ছবির প্রথম পর্ব দর্শকদের মন ছুঁয়ে গিয়েছে তাই ছবির পরিচালক থেকে দেব সকলেই আশাবাদী দ্বিতীয় পর্বও একইভাবে সকলের মন ছুয়ে যাবে।

