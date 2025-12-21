'জীবনকে আমরাই বড় জটিল করে তুলি…', হঠাৎ কেন এমন বললেন দেবলীনা কুমার?
টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী দেবলীনা কুমার। এই ডিসেম্বরেই তিনি তাঁর জন্মদিন উদযাপন করেছেন। আর মজার ব্যাপার হল এই মাসেই জন্মদিন তাঁর বাবা দেবাশিস কুমার। তাই বাবা জন্মদিন বিশেষ উপহার দিলেন নায়িকা। জানেন তা কি?
টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী দেবলীনা কুমার। এই ডিসেম্বরেই তিনি তাঁর জন্মদিন উদযাপন করেছেন। আর মজার ব্যাপার হল এই মাসেই জন্মদিন তাঁর বাবা দেবাশিস কুমার। তিনি একজন রাজনীতিবিদ তথা বিধায়ক। তিনি তৃণমূলের একজন নেতাও। তবে এই সব কিছুর উর্ধে বাবা-মেয়ের সম্পর্ক। তাই বাবা জন্মদিন বিশেষ উপহার দিলেন নায়িকা। জানেন তা কি?
নায়িকা এই দিন তাঁর বাবার জন্মদিন উপলক্ষ্যে নর-নারায়ণ সেবা করেছেন। ক্ষুধার্ত মানুষদের মুখে তুলে দিয়েছেন অন্ন। সেই উদযাপনের কিছু ছবি ভাগ করে নায়িকা ক্যাপশনে লেখেন, ‘আগামিকাল আমার বাবার জন্মদিন। প্রতিবার ভাবী যে এবার অন্যরকম কি দেওয়া যায়। ‘Materialistic gifts’ বলতে যা বোঝায়, তা ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমার বাবার মোটামুটি সব আছে। নতুন কিছু দেওয়ার নেই। তাই ভাবলাম এবার অন্য কিছু করি। নর-নারায়ণ সেবা। সোজা ভাষায়, আমি বিশ্বাস করি, মানুষের মধ্যে ঈশ্বর থাকেন। তার অল্প সেবা করতে পারলেও, উপরে ওঁদের সঙ্গে একটা যোগসূত্র স্থাপন হয়। সেই ইচ্ছা থেকেই এটা করা, যাতে এই মানুষগুলো আমার বাবাকে মন প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করেন।'
এরপরই নায়িকা তাঁর উপলব্ধির কথা লেখেন, ‘কিন্তু এটা করতে করতে বেশ কিছু উপলব্ধি হল। আমরা প্রতিদিন, রোজ রোজ এই জীবন নিয়ে ভুড়ি ভুড়ি অভিযোগ করি। কিছুতেই আমরা খুশি না। ‘এটা কেন এমন হলো?' ‘ও কেন এটা করল?’ ‘ও কেন এটা করল না?’ আর কিছু মানুষ এক টুকরো ‘গাদার মাছের পিস’ পেলে কী খুশি। কত আনন্দ চোখে মুখে। জীবন আসলে এতটাই সহজ, আমরাই বড় জটিল করে তুলি। অনেক জাঁকজমক, আড়ম্বরের মাঝে থাকি (professional hazards)| কিন্তু এই মিষ্টি সহজ জীবনটাই আমার একান্ত আপন, একান্ত ব্যক্তিগত। আমাকে খুব কাছ থেকে জানলে, সেটা জানা যায়। ভগবানের কাছে সারাদিন অনেক কিছু চাই, তার মধ্যে এটাও একটা চাওয়া, যে মানুষজনের মুখে যেন ২ মুঠো অন্ন তুলে দিতে পারি। সেটুকুও সামর্থ্য যেন দেন ঈশ্বর।'