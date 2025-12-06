জন্মদিনে কালো ব্রা পরে সেক্সি লুকে দেবলীনা, বউকে কী বললেন গৌরব?
কিছুদিন আগেই মুক্তি পেয়েছে রক্তবীজ ২, যেখানে পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন দেবলীনা কুমার। এছাড়াও রাস ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। সোশ্যাল মিডিয়ার খুব পরিচিত মুখ তিনি। দাদা শ্বশুর উত্তম কুমার তাই শ্বশুর বাড়িও ভীষণ ঐতিহ্যময় পরিবার, সে কথা বলাই বাহুল্য।
খুব সম্প্রতি বাড়ির লক্ষ্মীপুজোয় একেবারে অন্যরকম ভাবে ধরা দিয়েছিলেন দেবলীনা। নিজের বাড়িতে বটেই, শ্বশুরবাড়ির পুজো নিয়েও তিনি ছিলেন সদা ব্যস্ত। ভারী শাড়ি, গয়না পরে তিনি হয়ে উঠেছিলেন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির একেবারে পারফেক্ট গৃহবধূ। কিন্তু এবার একেবারে অন্যরকম ভাবে ক্যামেরার সামনে ধরা দিলেন তিনি।
৬ ডিসেম্বর, জন্মদিনের দিন একেবারে সমাজ মাধ্যমে আগুন ছড়িয়ে দিলেন দেবলীনা। অভিনেত্রীর পরনে ছিল কালো রঙের ব্রা, সঙ্গে কালো রঙের জ্যাকেট, নীল রঙের হট প্যান্ট। চোখে কালো রঙের রোদ চশমা, কালো রঙের জুতো পরে জোর কদমে চলল ফটো সেশন। ছবিগুলি সম্ভবত বাড়ির ব্যালকনিতে তোলা।
ছবি পোস্ট করে দেবলীনা লেখেন, ‘এজিং? সেটা আবার কি?’ সত্যিই তো, বয়সকে একেবারে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যে ছবি পোস্ট করলেন তাতে সমাজ মাধ্যমে যে ভালোই উষ্ণতা ছড়ালো তা বলাই বাহুল্য। তবে দেবলীনা নিজে ব্রা পরিহিত ছবি পোস্ট করলেও স্বামী গৌরব চট্টোপাধ্যায় স্ত্রীর বিভিন্ন সময়ের, বিভিন্ন পোশাকের বিভিন্ন মুহূর্তের ছবি তুলে ধরেছেন।
ছবি পোস্ট করে গৌরব লেখেন, ‘তোমার মনের অভ্যন্তরীণ শিশুকে কখনও বড় হতে দেব না। শুভ জন্মদিন প্রিয়।’ তবে এই মুহূর্তে স্ত্রীর সঙ্গে যতই মাখোমাখো ছবি পোস্ট করুন না কেন গৌরব, এই বছরের শুরুর দিকেই কিন্তু টলিপাড়ায় গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল গৌরব এবং দেবলীনা নাকি ঘর ভাঙতে চলেছে।
সময়টা মে মাসের মাঝামাঝি, যখন ‘রক্তবীজ ২’ ও ‘রাস’ ছবির কাজ নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন দেবলীনা। ঠিক পাড়ায় গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল ৫ বছরের বৈবাহিক সম্পর্ক নাকি ভাঙতে চলেছেন দেবলীনা এবং গৌরব। যদিও মহানায়কের পরিবারে বিচ্ছেদ নতুন ঘটনা নয় কিন্তু তবে এই বিচ্ছেদ নিয়ে কখনও মুখ খোলেননি গৌরব বা দেবলীনা কেউই।
সেই সময় গৌরব সংবাদমাধ্যমকে বারবার জানিয়েছিলেন তিনি নিজের জীবনকে ব্যক্তিগত রাখতেই ভালোবাসেন। দেবলীনা সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় হলেও গৌরব তেমনভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় থাকা পছন্দ করেন না। ডিভোর্স থেকে সন্তান, অনেক গুঞ্জনই শুনতে পান গৌরব কিন্তু তিনি তাতে কান দিতে নারাজ।