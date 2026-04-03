    শুকনো পাতায় ‘আগুন’ লাগালেন ‘মহানায়কের নাতবৌমা’ দেবলীনা! পাহাড়ের কোলে চলল দেদার ফটোশ্যুট

    বাড়ির পুজোয় যেমন তিনি শাড়ি পরে সমস্ত দায়িত্ব একা পালন করতে পারেন তেমন অন্যদিকে ছুটির মরশুমে ঘন অরণ্যের মধ্যে জ্বালিয়ে দিতে পারেন আগুন! না, এই আগুন দেশলাই দিয়ে ধরানো আগুন নয়, এই আগুন দেবলীনা রূপের ছোঁয়ায় ধরানো আগুন।

    Apr 3, 2026, 13:27:41 IST
    By Swati Das Banerjee
    গতবছরেই মুক্তি পেয়েছিল ‘রক্তবীজ ২’, যেখানে অভিনয় করতে দেখা যায় দেবলীনা কুমারকে। গতবছর ‘রাস’ ছবিতেও মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। এছাড়া তিনি অভিনয় করেছেন ‘রক্তবীজ,’ ‘গোত্র’, ‘দত্তা’, ‘তীরন্দাজ শবর’ সহ একাধিক সিনেমা ও সিরিজে। তবে একজন দুর্দান্ত অভিনেত্রী হওয়ার পাশাপাশি তিনি একজন নৃত্যশিল্পীও। উত্তম কুমারের নাতবৌমাও বটে তিনি।

    শুকনো পাতায় আগুন লাগালেন দেবলীনা!
    সম্প্রতি ঘন অরণ্যের মধ্যে বেশ কিছু ছবি পোস্ট করেছেন যেগুলি না যেখানে তাঁকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে স্বল্প পোশাকে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে। খোলা চুল, চোখে চশমা, গায়ের পিকক ব্লু রঙের একটি পোশাক। ঘন অরণ্যের মধ্যে এই ধরনের পোশাকই সব থেকে আদর্শ কারণ এমন পোশাক পরলে প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়া যায়।

    তবে শুধু ঝরাপাতার মাঝখানেই তিনি ফটো তুলেছেন তা নয়, কখনও ছোট নদীর ধারে পাহাড়ি পাথরের উপর শুয়ে ছবি তুলেছেন কখনও আবার সাঁকোর ওপরে দাঁড়িয়ে করেছেন ফটোশ্যুট। অভিনেত্রীর তোলা ছবিগুলিতে প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দিতে দেখা যায় দেবলীনাকে।

    ছবিগুলি পোস্ট করে অভিনেত্রী লেখেন, ‘সত্যি কি মনে হয় এই ছবিগুলোর কোনও ক্যাপশন দরকার?’ না সত্যি, এমন ছবির ক্যাপশন দরকার হয় না কারণ কিছু কিছু সময় ছবি কথা বলে যায়। তখন আর আলাদা করে কিছু বলার দরকার হয় না।

    দেবলীনা পোস্ট করা ছবিতে কমেন্ট করে নেট পাড়ার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, প্রকৃতির মধ্যে শান্ত পরিবেশে দেবলীনার তোলা এই ছবি দেখে সত্যিই মন ভালো হয়ে যায়। তবে অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছেন, দেবলীনা কোথায় ঘুরতে গিয়েছেন? এত সুন্দর পরিবেশের ঠিকানা জানতে চেয়েছেন অনেকেই।

