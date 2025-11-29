দুঃসংবাদ দিলেন দেবলীনা! 'পরের জন্মে আবার…', কাছের মানুষকে হারিয়ে শোকাহত নায়িকা

দুঃসংবাদ দিলেন দেবলীনা! 'পরের জন্মে আবার…', কাছের মানুষকে হারিয়ে শোকাহত নায়িকা
সকলকে নিয়ে আনন্দেই সব সময় ধরা দেন দেবলীনা কুমার। কিন্তু হঠাৎ এই সুখের জীবনে হয়েছে ছন্দপতন। নায়িকা তাঁর কাছের মানুষকে হারিয়ে শোকাহত।
টলিপাড়ার জনপ্রিয় অভিনেত্রী দেবলীনা কুমার। ছোট পর্দা থেকে বড় পর্দা, সিরিজ সর্বত্রই দাপটের সঙ্গে কাজ করছেন তিনি। তাছাড়াও তিনি চট্টপাধ্যায় বাড়ির পুত্রবধূ, বলা ভালো তিনি উত্তম কুমারের নাত-বৌমা। কাজের পাশাপাশি শ্বশুড়বাড়ি ও বাপেরবাড়িও দারুণ ভাবে সামাল দেন নায়িকা। সকলকে নিয়ে আনন্দেই সব সময় ধরা দেন গৌরব-ঘরণী। কিন্তু হঠাৎ এই সুখের জীবনে হয়েছে ছন্দপতন। নায়িকা তাঁর কাছের মানুষকে হারিয়ে শোকাহত।
আরও পড়ুন: 'আমি সমস্ত নিয়ম ভেঙেছি…', নিজের তারকা খ্যাতি প্রসঙ্গে যা বললেন আমির
শনিবার নায়িকা ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট করেন। সেই সূত্রেই জানা যায়, নায়িকা তাঁর প্রিয় কাকুমণিকে হারিয়েছেন। কাকুমণি সঙ্গে তোলা দুটি ছবি পোস্ট করে নায়িকা ক্যাপাশনে লেখেন, ‘মন ভারাক্রান্ত থাকলে বেশি কিছু লেখা মুশকিল হয়ে যায়। ভালো থেকো, পরের জন্মে আবার আমার ‘কাকুমণি’ হয়ে এসো। যখনই কেউ বলতো দেশপ্রিয় পার্কে কিছু দরকার, আমি বলতাম ‘দাঁড়াও আমার কাকা আছে, বলে দিচ্ছি’। তারপরেই সেই কাজটা হয়ে যেত।
আরও পড়ুন: ‘ইশক’ সিনেমার ছবি পোস্ট করে ভালোবাসা জাহির অজয়ের, তাও কেন মন পেলেন না কাজলের
নায়িকা আরও লেখেন, 'স্মৃতির ভার অনেক সেখানে শব্দও কম পড়ে যায়। আমি তোমার পরামর্শদাতা 'ভাইজি' হওয়াটাকে খুব মিস করব, তোমার ফ্যাশন আমার পছন্দ, তোমার ধুতির সংগ্রহ এবং…। ভালো ভাবে থেকো। তোমার তৈরি করা শূন্যতা সব সময় থাকবে..।' শেষে নায়িকা তাঁর অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে জানান তাঁরা যেন রেস্ট ইন পিস না লেখেন। তিনি লেখেন, ‘দয়া করে কেউ RIP লিখবেন না।’
আরও পড়ুন: ধর্মেন্দ্রর ৪০০ কোটির সম্পত্তি কি আদৌ পাবেন হেমা মালিনি? কীভাবে ভাগ হবে ৬ সন্তানের মধ্যে?
নায়িকার অনুরাগীরাও তাঁর সেই কথা রেখেছেন। অনেকেই নানা মন্তব্য করেছেন। একজন লেখেন, ‘উনি সবসময় তোমার সাথেই থাকবেন।’ আর একজন লেখেন, ‘শুনে খুব খারাপ লাগলো। আমি কাকুর কাছে শুনে ছিলাম, তিনি ভীষণ অসুস্থ।’ আর একজন লেখেন, ‘ভালো থাকুন তারাদের দেশে। ওম শান্তি।’
কাজের সূত্রে, চলতি বছরে নায়িকার একাধিক কাজ মুক্তি পেয়েছে। তথাগত মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় তাঁর ছবি 'রাস' দর্শকদের কাছ থেকে দারুণ ভাবে সারা পায়। তাছাড়াও এ বছর পুজোয় নায়িকার অন্যতম বহুল প্রতীক্ষিত ছবি 'রক্তবীজ ২' মুক্তি পেয়েছিল।