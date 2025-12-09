Devlina-Gourav: ‘বিয়ে বাতিল করতে…’! গৌরবের সঙ্গে ডিভোর্স-চর্চা, ৫ বছরের বিবাহবার্ষিকীতে এসব কী লিখলেন দেবলীনা

Devlina-Gourav: ‘বিয়ে বাতিল করতে…’! গৌরবের সঙ্গে ডিভোর্স-চর্চা, ৫ বছরের বিবাহবার্ষিকীতে এসব কী লিখলেন দেবলীনা
২০২৩-২০২৪ সাল নাগাদ দেবলীনা কুমার ও গৌরব চট্টোপাধ্যায়ের বিয়ে ভাঙার গুঞ্জন শুরু হয়। যা এখনও চলছে। তবে নিন্দুকদের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পঞ্চম বিবাহবার্ষিকীর দিন বরকে নিয়ে রোম্যান্টিক পোস্ট দেবলীনার।
তারকাদের সংসার ভাঙা-গড়া নিয়ে চর্চার কোনো অন্ত নেই। এমনকী, কখনো কখনো তো দেখা যায়, দুই পছন্দের তারকাকে নিয়ে হঠাৎই ছড়িয়ে পড়ছে ডিভোর্স বা বিচ্ছেদের খবর। বেশ লম্বা সময় ধরেই টলিপাড়ার আনাচে-কানাচে কান পাতলে শোনা যায় দেবলীনা কুমার ও গৌরব চট্টোপাধ্যায়ের সুখের সংসারে নাকি ধরেছে ফাটল। যদিও এসবে পাত্তা না দিয়েই একসঙ্গে পার্টি করছেন, একে-অপরকে নিয়ে তাঁরা সোশ্যাল মিডিয়ায় আদুরে পোস্টও শেয়ার করে চলেছেন। এদিকে নিন্দুকদের দাবি, সবটাই নাকি সোশ্যাল মিডিয়ার ‘দেখনদারি’! বাস্তবে নাকি বনিবনা হচ্ছে না একেবারেই।
সে সব থাক, দেবলীনা কুমারের পোস্ট নিয়ে বরং কথা বলা যাক! গৌরব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিয়ের ৫ বছর কাটিয়ে ফেললেন। মঙ্গলবারের সেই পোস্টে দেবাশিস কুমার কন্যা লিখলেন, ‘উপস! ১ মাস পর বিয়ের সাবস্ক্রিপশনটা বাতিল করতে ভুলে গেছিলাম। আর এখন মনে হচ্ছে দেখতে দেখতে চোখের পলকে ৫টা বছর কেটে গেল। শুভ পঞ্চম বর।’ সেই পোস্টে স্বামী গৌরবকে ট্য়াগও করেন দেবলীনা। তবে অভিনেত্রীর ‘বর’ পোস্টে লাইক করলেও, কমেন্ট করেননি কোনো। অন্তত এই প্রতিবেদন লেখা অবধি।
আরও পড়ুন: স্পোর্টসে ৩টে মেডেল পেল ইউভান! মাম্মা শুভশ্রীর পোস্ট, নতুন স্কুলে ভর্তি হয়েছে রাজ-পুত্র, নাম কী?
২০২৩-২০২৪ সাল নাগাদ দুজনের বিয়ে ভাঙার গুঞ্জন শুরু হয়। ‘তেঁতুলপাতা’র নায়িকা ঋতব্রতা বসুর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন গৌরব, এমন খবরও রটে। আর সেই সময়, গৌরবকে ছাড়াই বিদেশে ঘুরতে যান দেবলীনা, যা তাঁদের ডিভোর্সের গুঞ্জনকে আরও বাড়িয়ে দেয়। এরপর দেবলীনা সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান যে, তিনি বা গৌরব কেউই বিচ্ছেদ নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি এবং এই ধরনের ভিত্তিহীন খবর ছড়ানো হচ্ছে। গৌরবও জানান, সবকিছুই এক্কেবারে ঠিকঠাক চলছে।
আরও পড়ুন: ‘খাওয়া হয়ে গেলেই নোংরা…’! ফের কি দেবচন্দ্রিমা-কিরণকে নিশানা ‘টক্সিক প্রেমিক’ সায়ন্তর?
গৌরব-দেবলীনার প্রেম ও বিয়ে:
প্রায় বছর তিনেক প্রেম করার পর, বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন গৌরব ও দেবলীনা। ২০১৭ সালে গৌরবের দিদির বাড়িতে লক্ষ্মী পুজোয় শরিক হয়েছিলেন দেবলীনা। আর প্রথম দেখাতেই গৌরবকে মন দিয়ে ফেলেন তিনি। সেভাবে কোনোদিনই সম্পর্ক নিয়ে লুকোছাপা করেননি। বরং বেশ খুল্লামখুল্লাই ছিল দুজনের প্রেমটা। হামেশাই ভালোবাসায় ভরাতেন একে-অপরকে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে। আর যা জারি আছে বিয়ের এতগুলো বছর পরেও। এভাবেই একসঙ্গে আরও অনেক বসন্ত পার করুক দুজনে, প্রার্থণা ভক্তদের।