Dev-Subhashree: প্রাক্তন প্রেমিকাকে জাপটে দেব! টলিপাড়ায় 'নিষিদ্ধ' শুভশ্রীর জন্য় কী করেছিলেন নায়ক?

Dev-Subhashree: প্রাক্তন প্রেমিকাকে জাপটে দেব! টলিপাড়ায় 'নিষিদ্ধ' শুভশ্রীর জন্য় কী করেছিলেন নায়ক?
অল ব্ল্য়াক লুকে দেব-শুভশ্রী! নায়িকার কোমরে হাত তারকা সাংসদের। দেশু৭-এর প্রমোশন্যাল শ্য়ুটে নজরকাড়া জুটির রসায়ন।
টলিপাড়ার এক সময়ের সবথেকে চর্চিত জুটি দেব ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। পর্দার রসায়ন থেকে বাস্তবের প্রেম—একটা সময় তাঁদের ঘিরেই আবর্তিত হতো স্টুডিও পাড়া। কিন্তু দীর্ঘ কয়েক বছর আগে তাঁদের বিচ্ছেদ ভক্তদের মন ভেঙে দিয়েছিল। তারপর অনেকটা জল গড়িয়েছে গঙ্গা দিয়ে। দুজনেই আজ নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ২০২৬-এর পুজোয় ঘটতে চলেছে সেই ‘ম্যাজিক’, যার অপেক্ষায় ছিল গোটা বাংলা। ধূমকেতুর এক দশক পর ফের শ্য়ুটিং ফ্লোরে একসঙ্গে দেব-শুভশ্রী। দেশু৭ নিয়ে উন্মাদনার পারদ তুঙ্গে।
পুজোয় মুক্তি পাবে প্রাক্তন প্রেমিক জুটির এই ছবি। তবে ছবির টিকিট বিক্রি শুরু হয়ে গেল বৃহস্পতিবার থেকেই। এদিন সেই ঘোষণার সঙ্গে নিজেদের সাম্প্রতিক ফটোশ্য়ুটের কিছু ঝলক শেয়ার করে নিলেন রাজ ঘরণী। সেখানে দেখা যাচ্ছে, শুভশ্রীকে পেছন থেকে জাপটে ধরে রয়েছেন দেব। তাঁদের এই গভীর আলিঙ্গন আর জমাটি রসায়ন দেখে বোঝাই যাচ্ছে না যে মাঝে এতগুলো বছর পার হয়ে গিয়েছে। এই ছবি পোস্ট হতেই নেটপাড়ায় হইচই শুরু হয়েছে।
দুঃসময়ে শুভশ্রীর পাশে দেব
সম্প্রতি ‘দেশু ৭’ (Deshu7) লাইভ অনুষ্ঠানে অভিনেতা দেব একটি বড় খোলসা করেছেন। আপতত ইন্ডাস্ট্রিতে অলিখিত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে অনির্বাণের উপর। তিনি জানান, কেরিয়ারের একটি পর্যায়ে শুভশ্রীও টলিউডে প্রায় ‘নিষিদ্ধ’ (Banned) হওয়ার মুখে ছিলেন এবং তাঁকে কোণঠাসা করা হয়েঠিল, তখন দেবই এগিয়ে এসেছিলেন বন্ধু শুভশ্রীর হাত ধরতে। দেবের হস্তক্ষেপে এবং সহযোগিতাতেই শুভশ্রী সেই কঠিন সময় কাটিয়ে টলিউডে কামব্যাক করতে পেরেছিলেন। দেব জানান, কোনও প্রযোজনা সংস্থা রাজি ছিল না নায়িকা হিসাবে শুভশ্রীকে কাস্ট করতে। তবে নিজের জেদেই খোকাবাবু তৈরি করেন দেব। দক্ষিণ ভারত থেকে পরিচালক নিয়ে এসেছিলেন। প্রযোজনার জন্য় অশোক ধানুকার কাছে গিয়েছিলেন। তাই দেবের কাছে তাঁর কেরিয়ারের অন্য়তম চ্য়ালেঞ্জিং ছবি খোকাবাবু। সেইসময় থেকেই নিজে ছবি প্রযোজনা করার পোকা মাথায় ঢুকে যায় দেবের।
কথায় স্পষ্ট, ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপড়েন যাই থাকুক না কেন, পেশাদারিত্ব এবং পুরোনো বন্ধুত্বের খাতিরে তিনি সবসময়ই শুভশ্রীর পাশে দাঁড়িয়েছেন।
শুভশ্রী আজ রাজ ঘরণী এবং দুই সন্তানের জননী। অন্যদিকে দেবও তাঁর কেরিয়ার ও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ব্যস্ত। তা সত্ত্বেও নিজেদের ‘ইগো’ সরিয়ে রেখে পেশাদার খাতিরে তাঁরা যে আবার একফ্রেমে ধরা দিয়েছেন, তা টলিউডের জন্য এক ইতিবাচক বার্তা। পুজোয় তাঁদের এই কামব্যাক নিয়ে বক্স অফিসে বড় ধামাকা হতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য। সব মিলিয়ে, ২০২৬-এর পুজো হতে চলেছে দেব-শুভশ্রী ভক্তদের জন্য এক বড় উপহার। ভাঙা প্রেম হোক বা অতীতের তিক্ততা—সব ভুলে বাঙালির এই প্রিয় জুটি আবার রুপোলি পর্দা কাঁপাতে প্রস্তুত।