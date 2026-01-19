Dev-Subhashree: বছরে আয় ৫ কোটি! দেবের সম্পত্তির পরিমাণ জানেন? কে বেশি বড়লোক নায়ক না শুভশ্রী?

Dev-Subhashree: বছরে আয় ৫ কোটি! দেবের সম্পত্তির পরিমাণ জানেন? কে বেশি বড়লোক নায়ক না শুভশ্রী?
Dev-Subhashree: সোমবার সেই কাঙ্খিত দিন। একসঙ্গে ফেসবুক লাইভে আসছেন দেব-শুভশ্রী। তার আগে জেনে নিন ‘দেশু’র সম্পত্তির পরিমাণ কত।
রূপোলি পর্দার ‘চ্যাম্প’ তিনি। আবার ঘাটালে রাজনীতির ময়দানেও ‘প্রধান’। টলিউডের প্রথম সারির নায়ক থেকে সফল প্রযোজক এবং সাংসদ— বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী দেব ওরফে দীপক অধিকারীর সম্পত্তির পরিমাণ নিয়ে চর্চা বরাবরের। অন্যদিকে শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় টলিউডের লেডি সুপারস্টার। বর্ধমানের এই কন্যে নিজের দমে টলিপাড়ায় পরিচিতি গড়ে তুলেছেন। দুজনের একটা অতীত ছিল।
সব ভুলে ইন্ডাস্ট্রির স্বার্থে ফের পর্দায় এক হচ্ছেন দুজনে। পুজোয় আসছে দেব-শুভশ্রী জুটির সাত নম্বর ছবি। কিন্তু সম্পত্তির নিরিখে কে এগিয়ে জানেন? ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামার তথ্য অনুযায়ী, দেবের সম্পত্তির গ্রাফ গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে ঊর্ধ্বমুখী। স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পদ মিলিয়ে দেব এখন কোটি কোটি টাকার মালিক।
হলফনামার তথ্য অনুযায়ী, দেবের অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা। যার মধ্যে রয়েছে: বিভিন্ন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আমানত, বন্ড এবং শেয়ার মিলিয়ে তাঁর বড় অঙ্কের লগ্নি রয়েছে। দেবের মোট সম্পদ ৩৭,১৩,৪৭,০৬৯ টাকা এবং মোট স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ২,৯৫,৭৩,১২২ টাকা।
২০২২- ২০২৩ আর্থিক বছরে, দেবের আয়কর রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয় ছিল প্রায় ৫ কোটি টাকা। অভিনেতার কাছে ২৬,৭৫৮ নগদ টাকা ছিল। দেবের বিনিয়োগ করা অর্থের মোট পরিমাণ হল ১৫ কোটি ৪৮ লাখ ১৯ হাজার ৯৪৩ টাকা। এছাড়া দেবের কাছে যত হাতঘড়ি আছে সেগুলোর মোট মূল্য বা বাজার দর ১২ লাখ টাকার বেশি। তারকা সাংসদের একটি মার্সিডিজ বেঞ্জ (Mercedes-Benz) আছে। আর সেই গাড়ির বর্তমান বাজার মূল্য হল ১ কোটি ১২ লাখ ৪০ হাজার টাকা। এছাড়াও দেব ২০২৪ সালে জানিয়েছিলেন তাঁর কাছে প্রায় ৪৯ লাখ ১৮ হাজার ৫৬২ টাকার সোনা আছে। যার মূল্য় বর্তমানে কোটি টাকার বেশি। সঙ্গে আছে একাধিক ফ্ল্যাট। সাউথ সিটি, আরবানার মতো অভিজাত এলাকায় সেই ফ্ল্যাটগুলোর মোট মূল্য হল ১৯ কোটি ৯১ লাখ ১২ হাজার।
অভিনেতা হিসেবে পারিশ্রমিক ছাড়াও তাঁর নিজস্ব প্রযোজনা সংস্থা ‘দেব এন্টারটেইনমেন্ট ভেঞ্চারস’ আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় রাজ চক্রবর্তী যে হলফনামা জমা দিয়েছিলেন, তাতে স্ত্রী শুভশ্রীর আয়ের একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া গিয়েছিল। সেই তথ্য অনুযায়ী: শুভশ্রীর নামে কয়েক কোটি টাকার অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে। যার মধ্যে বড় অংশই রয়েছে ফিক্সড ডিপোজিট, বন্ড এবং হিরে ও সোনার গয়না হিসেবে। সে সময় নায়িকার অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ছিল প্রায় ৫.৫ কোটি টাকার কাছাকাছি। বর্তমানে সেই অঙ্ক আরও বেড়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। শুভশ্রীর সংগ্রহে রয়েছে বেশ কিছু দামী গাড়ি। তাঁর গ্যারেজে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা মূল্যের ভলভো (Volvo) গাড়ির পাশাপাশি রয়েছে টাটা নেক্সনের মতো একাধিক যান।
টলিউডের অন্দরমহলের খবর অনুযায়ী, প্রতিটি সিনেমার জন্য শুভশ্রী এখন বড় অঙ্কের পারিশ্রমিক নেন। বর্তমানে তাঁর পারিশ্রমিক প্রায় ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার আশেপাশে। এ ছাড়াও নামী ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপনী প্রচার এবং ‘ডান্স বাংলা ডান্স’-এর মতো রিয়্যালিটি শো-এর বিচারক হিসেবে তাঁর আয় নেহাত কম নয়। আরবানায় রাজ চক্রবর্তীর সাথে শুভশ্রীর একটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট রয়েছে, যার বর্তমান বাজারমূল্য কয়েক কোটি টাকা। প্রায় ১,৭৭৮ বর্গফুটের এই সুসজ্জিত ফ্ল্যাটেই রাজ-শুভশ্রী তাঁদের দুই সন্তানকে নিয়ে থাকেন। এ ছাড়াও যৌথভাবে তাঁদের কিছু জমি ও অন্যান্য বিনিয়োগ রয়েছে বলে জানা যায়।
সব মিলিয়ে পেশাদারি জগতের আয় এবং পারিবারিক সম্পদ ধরলে শুভশ্রীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ১০ থেকে ১৫ কোটি টাকার ঘরে হতে পারে বলে মনে করেন বাজার বিশেষজ্ঞরা। তবে কেবল টাকার অঙ্কে নয়, অভিনয়ের গুণমান এবং জনপ্রিয়তার নিরিখে তিনি যে টলিউডের অন্যতম ‘দামী’ তারকা, তা নিয়ে সংশয় নেই কোনো মহলেই। এখন তো প্রযোজক হিসাবেও হাত পাকাচ্ছেন নায়িকা। রাজের ‘হোক কলরব’ ছবির প্রযোজক তিনি। কিন্তু টলিউডের ধনী অভিনেতাদের তালিকায় দেব যে প্রথম সারিতে থাকবেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।