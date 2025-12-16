'আমার প্রতিটা ভালোবাসা…', ফুলকি শেষ হতেই প্রেমের কথা প্রকাশ্যে আনলেন দিব্যাণী?
জি বাংলায় নতুন মেগা ‘বেশ করেছি প্রেম করেছি’ ৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে। আর সেই মেগার কারণে শেষ হয়ে গিয়েছে 'ফুলকি'। কিন্তু 'ফুলকি' শেষ হতেই দিব্যাণী শহর ছেড়েছেন, গিয়েছেন বৃন্দাবন। আর সেখানেই রাধা-চলি তে ধরা দিয়ে দিব্যাণী দিলেন প্রেমের বার্তা। লিখলেন, ‘আমার প্রতিটা ভালোবাসা।’
তিনি মঙ্গলবার একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন সেখানেই প্রেম মন্দিরে তাঁকে দেখা যায়। দেখা যায় তিনি মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আর সেই ভিডিয়োর আবহে বাজছে 'তুম তক' গানটি। ভিডিয়োটি পোস্ট করে নায়িকা ক্যাপশনে লেখেন, 'আমার প্রতিটা ভালোবাসা, আমার বেঁচে থাকা প্রতিটা মন খারাপ করা অনুভূতি, আমার ফিসফিসিয়ে বলা প্রতিটা প্রার্থনা এবং আমার লুকিয়ে থাকা প্রতিটা চোখের জল... সমস্ত পথ তাঁর দিকে গিয়েছে। আমি কৃষ্ণ থেকে এসেছি, আমি কৃষ্ণের জন্য বেঁচে আছি, এবং একদিন, আমি তাঁর মধ্যে আবার বিলীন হয়ে যাব। ‘তুম তক’। সর্বদা।' তাঁর ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই নেটিজেনরা ভালোবাসায় ভরে দিয়েছেন।
৭ ডিসেম্বর ছিল 'ফুলকি' সম্প্রচারের শেষদিন। এই প্রসঙ্গে এক অনুরাগী লেখেন, ‘কালকের এপিসোডটা দেখে খুব কেঁদেছি ‘ফুলকি’ টিমের জন্য। আর কোনও দিন দেখতে পাবো না। আবার খুব তাড়াতাড়ি ‘ফুলকি’র পুরো টিমের সব মেম্বারদের নিয়ে ফিরে এসো জি বাংলা প্রোডাকশনের সিরিয়ালে।’
প্রসঙ্গত, মেগা শেষ হওয়া খবর প্রকাশ্য আসতে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা প্রথম সেই খবর সামনে এনেছিল। খবরে সিলমোহর দিয়েছিলেন ধারাবাহিকের পরিচালক রাজেন্দ্র প্রসাদ। তিনি বলেছিলেন, ‘হ্যাঁ, ফুলকি শেষ হচ্ছে। আমাদেরকে সেটাই জানানো হয়েছে। দ্রুত কাজ সারছি আর কী। ২৮ তারিখের ডেডলাইন রয়েছে। তবে প্রয়োজনে এক-দু'দিন বাড়তে পারে। দেখা যাক। যার শুরু আছে, শেষ তো থাকবেই। তবে দর্শকরা যে ভালোবাসা দিয়েছেন সেটাই আসল প্রাপ্তি। মন খারাপ যেমন আছে, তেমনই ফের নতুন কিছু করবার তাগিদও রয়েছে।'